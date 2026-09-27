Αποθέωση των Αγγελόπουλων για τον Μοντέρο μετά την κατάκτηση του Σούπερ Καπ

Οι Παναγιώτης και Γιώργος Αγγελόπουλος, πρόεδροι της ΚΑΕ Ολυμπιακός, εξέφρασαν τον θαυμασμό τους για τον Γιαν Μοντέρο, ενώ παράλληλα υπογράμμισαν την ακόρεστη επιθυμία τους για την κατάκτηση τίτλων. Οι δηλώσεις τους έγιναν μετά την επικράτηση των «ερυθρόλευκων» στον τελικό του Stoiximan Super Cup, όπου ο Ολυμπιακός πρόσθεσε ακόμη μία επιτυχία στο παλμαρέ του. Η ομάδα του Πειραιά πανηγύρισε την πέμπτη συνεχόμενη κατάκτηση του τροπαίου, νικώντας τον ΠΑΟΚ με σκορ 101-96.

Η κατάκτηση του Σούπερ Καπ

Ο Ολυμπιακός κατάφερε να προσθέσει ακόμη έναν τίτλο στην πλούσια ιστορία του, επικρατώντας του ΠΑΟΚ στον τελικό του Stoiximan Super Cup. Ο αγώνας διεξήχθη στο κλειστό γήπεδο «Ανδρέας Παπανδρέου», με τους «ερυθρόλευκους» να αναδεικνύονται νικητές με τελικό σκορ 101-96.

Αυτή η επιτυχία σηματοδοτεί την πέμπτη συνεχόμενη φορά που ο Ολυμπιακός κατακτά το συγκεκριμένο τρόπαιο, επιβεβαιώνοντας την κυριαρχία του στον θεσμό. Οι πρόεδροι της «ερυθρόλευκης» ΚΑΕ, Παναγιώτης και Γιώργος Αγγελόπουλος, τοποθετήθηκαν μετά το τέλος του αγώνα και την πανηγυρική κατάκτηση του τίτλου.

Η δίψα για τίτλους και οι στόχοι

Στις δηλώσεις τους, οι Παναγιώτης και Γιώργος Αγγελόπουλος τόνισαν ότι δεν έχουν χορτάσει να κατακτούν τίτλους, εκφράζοντας τη συνεχή τους επιθυμία για διακρίσεις. Όπως ανέφεραν χαρακτηριστικά, «μακάρι να είναι το πρώτο από τα τέσσερα, αλλά δεν το βλέπουμε ποτέ έτσι. Είναι ωραίο να ξεκινάει η χρονιά με τίτλο».

Οι πρόεδροι υπενθύμισαν τις πρόσφατες επιτυχίες της ομάδας, δηλώνοντας: «Είμαστε Πρωταθλητές Ευρώπης, Πρωταθλητές Ελλάδας και συνεχίζουμε». Αναφέρθηκαν επίσης στην πρώτη συμμετοχή της ομάδας σε ένα πολύ δυνατό Super Cup στο Άμπου Ντάμπι, όπου παρά την ήττα από τη Ρεάλ, αυτό δεν έχει σημασία, καθώς η ομάδα συνεχίζει την πορεία της.

Το ανεβασμένο επίπεδο του μπάσκετ

Οι Παναγιώτης και Γιώργος Αγγελόπουλος σχολίασαν επίσης την αύξηση του επιπέδου στο μπάσκετ, τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρώπη. «Τόσα πολλά παιχνίδια δεν έχουν ξαναγίνει. Έχει ανέβει το επίπεδο και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη», δήλωσαν, υπογραμμίζοντας την ένταση και τις απαιτήσεις της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου.

Σε αυτό το πλαίσιο, εξέφρασαν την αισιοδοξία τους για την πορεία της ομάδας, τονίζοντας την ανάγκη για δυναμική εκκίνηση και ανάλογο φινάλε. «Ξεκινάμε από την αρχή δυνατά και μακάρι να τελειώσουμε έτσι», ανέφεραν, θέτοντας τον πήχη ψηλά για τις φετινές διοργανώσεις.

Η αποθέωση του Γιαν Μοντέρο

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στον νεαρό παίκτη Γιαν Μοντέρο, για τον οποίο οι αδελφοί Αγγελόπουλοι εξέφρασαν τον ενθουσιασμό τους. Περιέγραψαν τον Μοντέρο ως ένα «πολύ σεμνό και ταπεινό» παιδί. Μάλιστα, ανέφεραν ότι ταξίδεψαν μαζί του για το Άμπου Ντάμπι, καθώς δεν μπόρεσε να ταξιδέψει με την υπόλοιπη ομάδα την προηγούμενη ημέρα.

«Είναι απολαυστικό να τον βλέπεις από κοντά να αγωνίζεται», δήλωσαν, προσθέτοντας ότι «αν αναλογιστείς ότι είναι 23 ετών, το τι έχουμε ακόμα να απολαύσουμε είναι μοναδικό». Υπογράμμισαν επίσης ότι ο Μοντέρο είναι καλός συμπαίκτης, έχει περιθώρια εξέλιξης και, παρά το γεγονός ότι είναι ακόμα Σεπτέμβριος, έχει αρχίσει να μαθαίνει την ομάδα, δείχνοντας ότι δεν έχει τον νου του μόνο στην επίθεση, αλλά παίζει και άμυνα και πασάρει.

Με πληροφορίες από: Gazzetta