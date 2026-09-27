Ο Ολυμπιακός κατέκτησε το Stoiximan Super Cup, ο Γιώργος Μπαρτζώκας σχολίασε το πρόγραμμα

Ο Ολυμπιακός αναδείχθηκε για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά νικητής του Stoiximan Super Cup, επικρατώντας στον τελικό του Περιστερίου του ΠΑΟΚ με τελικό σκορ 101-96. Η κατάκτηση του τίτλου ήρθε μετά από έναν σπουδαίο αγώνα, στον οποίο οι «ερυθρόλευκοι» κατάφεραν να επικρατήσουν στο τέλος. Μετά το φινάλε της αναμέτρησης, ο προπονητής των Πειραιωτών, Γιώργος Μπαρτζώκας, μίλησε για την επιτυχία της ομάδας του, αλλά και για το πρόγραμμα των αγώνων.

Η πέμπτη συνεχόμενη κατάκτηση του Stoiximan Super Cup

Ο Ολυμπιακός αναδείχθηκε για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά νικητής του Stoiximan Super Cup, επικρατώντας στον σπουδαίο τελικό που διεξήχθη στο Περιστέρι. Η ομάδα των Πειραιωτών επιβλήθηκε του ΠΑΟΚ με τελικό σκορ 101-96, προσθέτοντας έναν ακόμα σημαντικό τίτλο στην τροπαιοθήκη της.

Μετά το φινάλε της αναμέτρησης, ο προπονητής του Ολυμπιακού, Γιώργος Μπαρτζώκας, παραχώρησε συνέντευξη τύπου, όπου αρχικά συνεχάρη τη διοργάνωση. Ανέφερε ότι, παρότι έλειψε η εικόνα ενός γεμάτου γηπέδου, υπήρξε ενθουσιασμός στην ατμόσφαιρα και πολιτισμός, προσφέροντας ένα ευχάριστο θέαμα στους παρευρισκόμενους. Ο κ. Μπαρτζώκας σημείωσε πως και οι δύο ομάδες διαθέτουν εξαιρετικό επιθετικό ταλέντο.

Η εικόνα του τελικού και η αξία του αντιπάλου

Αναλύοντας την πορεία του αγώνα, ο Γιώργος Μπαρτζώκας επεσήμανε ότι ο ΠΑΟΚ πέρασε μπροστά στο σκορ μόνο στην αρχή της αναμέτρησης. Ο «δικέφαλος του βορρά» πιστοποίησε το υψηλό του επίπεδο ως ομάδα, καταφέρνοντας να βρει μεγάλα σουτ ακόμα και από παίκτες που δεν συγκαταλέγονται στους βασικούς σουτέρ της ομάδας.

Παρά την πίεση που δέχθηκε ο Ολυμπιακός, οι παίκτες του κατάφεραν να ανταπεξέλθουν και να φτάσουν στη νίκη. Ο προπονητής τόνισε τη σημασία κάθε τίτλου για την ομάδα. Επίσης, αναφέρθηκε στην ανάγκη να υπάρξουν περισσότερα θετικά στοιχεία, ειδικά μετά τις αλλαγές στους γκαρντ, υπογραμμίζοντας τους 101 πόντους που σκόραραν στον τελικό και τους 106 στη Βιτόρια.

Ο ανταγωνισμός στην Ελλάδα και το κίνητρο της ομάδας

Σχολιάζοντας τον ανταγωνισμό στο ελληνικό πρωτάθλημα, ο Γιώργος Μπαρτζώκας υπενθύμισε ότι ο Παναθηναϊκός έχασε κάποια ματς την περσινή σεζόν, ενώ ο Ολυμπιακός διατήρησε σταθερότητα και παρέμεινε αήττητος. Δήλωσε ότι η ομάδα θα προσπαθήσει και φέτος για την καλύτερη δυνατή πορεία.

Ο προπονητής έδωσε έμφαση στη σημασία του κινήτρου, καθώς αυτός είναι ο τρίτος τίτλος που κατακτά ο Ολυμπιακός τους τελευταίους μήνες. Ανέφερε ότι οι περισσότεροι παίκτες είχαν στο μυαλό τους τον σημερινό τελικό και πως υπήρξε διαφορά στην απόδοση του Φουρνιέ σε σχέση με την προηγούμενη ημέρα. Επεσήμανε πως η ομάδα κέρδιζε και στα δύο ματς με διαφορά άνω των 20 πόντων, τονίζοντας το τεράστιο κίνητρο που διαθέτει ο Ολυμπιακός. Τέλος, υπογράμμισε την ανάγκη η ομάδα να γίνει συμπαγής και δεμένη, καθώς φέτος θα αντιμετωπίσει τεράστιες προκλήσεις.

Έντονη κριτική για το πρόγραμμα των αγώνων

Ένα από τα κύρια σημεία της συνέντευξης τύπου ήταν η έντονη κριτική του Γιώργου Μπαρτζώκα σχετικά με το εξαιρετικά απαιτητικό πρόγραμμα των αγώνων. Ο προπονητής ανέφερε χαρακτηριστικά ότι η ομάδα έχει ήδη «γυρίσει το μισό πλανήτη σε χιλιόμετρα» και ότι την επόμενη ημέρα αναχωρεί για τη Λιθουανία. Εξέφρασε την έντονη δυσαρέσκειά του για τον τρόπο σχεδιασμού του προγράμματος στην Ευρώπη.

«Δεν ξέρω ποιος φτιάχνει αυτό το πρόγραμμα, αλλά τίποτα δεν είναι φυσιολογικό σε αυτό», δήλωσε με έμφαση ο προπονητής των Πειραιωτών. Προειδοποίησε ότι αν δεν υπάρξουν άμεσες αλλαγές σε αυτή την κατάσταση, θα δημιουργηθούν σοβαρά προβλήματα τόσο στην ποιότητα του παιχνιδιού όσο και στη διάρκεια της καριέρας των παικτών. Ολοκλήρωσε τις δηλώσεις του λέγοντας ότι αν χρειαστεί βοήθεια μέσα στη χρονιά, η ομάδα θα την έχει.

Με πληροφορίες από: Athletiko