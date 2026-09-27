Τρινκιέρι σε άπταιστα ελληνικά: «Τι θες να με ρωτήσεις, για τον καιρό; Ναι, σήμερα είναι σκατά»

Ο Αντρέα Τρινκιέρι, προπονητής του ΠΑΟΚ, βρέθηκε στο επίκεντρο της προσοχής στη συνέντευξη Τύπου που ακολούθησε τον τελικό του Stoiximan Super Cup. Παρά την ήττα της ομάδας του από τον Ολυμπιακό, ο Ιταλός τεχνικός ξεχώρισε για τα άπταιστα ελληνικά του και τις χαρακτηριστικές του δηλώσεις. Μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε με ιδιαίτερο τρόπο στον «καιρό» και στη διαιτησία, εκφράζοντας την πικρή γεύση που του άφησε η απώλεια του τίτλου.

Η ήττα στον τελικό του Super Cup

Ο ΠΑΟΚ αντιμετώπισε τον Ολυμπιακό στον τελικό του Stoiximan Super Cup, σε έναν αγώνα που έκρινε τον πρώτο εγχώριο τίτλο της σεζόν. Η ομάδα της Θεσσαλονίκης ηττήθηκε από τους «ερυθρόλευκους», χάνοντας έτσι την ευκαιρία να πανηγυρίσει την κατάκτηση του τροπαίου. Το αποτέλεσμα αυτό άφησε μια αίσθηση απογοήτευσης στον οργανισμό του ΠΑΟΚ, καθώς η προσπάθεια για την κατάκτηση του τίτλου δεν ευοδώθηκε.

Η απώλεια του τελικού επηρέασε φυσικά και τον προπονητή Αντρέα Τρινκιέρι, ο οποίος εμφανίστηκε στη συνέντευξη Τύπου αμέσως μετά το φινάλε του ματς. Η διάθεσή του ήταν εμφανώς επηρεασμένη από την έκβαση του αγώνα, γεγονός που αποτυπώθηκε και στις δηλώσεις του, οι οποίες ωστόσο είχαν και έναν ιδιαίτερο τόνο.

Τα άπταιστα ελληνικά και ο «καιρός»

Ο Αντρέα Τρινκιέρι είναι γνωστός για την άριστη γνώση της ελληνικής γλώσσας, κάτι που επιβεβαιώθηκε για ακόμη μία φορά στη συνέντευξη Τύπου. Μεταξύ των ερωτήσεων που δέχθηκε, ο Ιταλός τεχνικός κλήθηκε να σχολιάσει και τον «καιρό», δίνοντας μια απάντηση που έκλεψε την παράσταση. «Θες να με ρωτήσεις για τον καιρό; Ήταν... σκατά», δήλωσε χαρακτηριστικά, χρησιμοποιώντας μια έκφραση που αντικατόπτριζε το συναίσθημά του.

Η αναφορά του στον «καιρό» λειτούργησε ως μεταφορά για την κατάσταση που επικρατούσε μέσα του μετά την ήττα. Ο Τρινκιέρι εξήγησε ότι μόλις είχε χάσει έναν τελικό και δεν μπορούσε να σκεφτεί κάτι άλλο εκείνη τη στιγμή. Τόνισε ότι τόσο ο ίδιος όσο και οι παίκτες του είναι άνθρωποι, εκφράζοντας έτσι την ανθρώπινη πλευρά της απογοήτευσης.

Παρά την πικρή γεύση, ο προπονητής του ΠΑΟΚ εξέφρασε τον σεβασμό του για τη δουλειά των δημοσιογράφων, λέγοντας: «Καταλαβαίνω ότι δεν δείχνετε έλεος. Το αποδέχομαι. Κάνεις τη δουλειά σου, το σέβομαι». Αυτή η δήλωση υπογράμμισε την κατανόησή του για τον ρόλο των μέσων ενημέρωσης, ακόμη και σε μια δύσκολη προσωπική στιγμή.

Η πικρή γεύση και η συγκέντρωση στους παίκτες

Ο Αντρέα Τρινκιέρι δεν έκρυψε την πικρία του για το αποτέλεσμα του τελικού, δηλώνοντας ότι είχε ακόμα «την πικρή γεύση». Η ήττα ήταν νωπή και η σκέψη του δεν μπορούσε να απομακρυνθεί από αυτήν. Αυτή η ειλικρίνεια στην έκφραση των συναισθημάτων του έδωσε μια πιο προσωπική διάσταση στη συνέντευξη.

Παρά την απογοήτευση, ο Ιταλός τεχνικός τόνισε ότι η προσοχή του στρέφεται πλέον στους παίκτες του. «Θα συγκεντρωθώ στους παίκτες μου έχω. Ο οργανισμός δουλεύει σε αυτά που έχει να κάνει», ανέφερε, υπογραμμίζοντας την προσήλωσή του στις αγωνιστικές υποχρεώσεις και τη λειτουργία της ομάδας. Επίσης, αναγνώρισε την ανάγκη για βελτίωση, δηλώνοντας: «Πρέπει να είμαι καλύτερος, γιατί χάσαμε, οπότε είμαι συγκεντρωμένος σε αυτό».

Ερώτηση για τη διαιτησία και η αλληλεπίδραση με τους δημοσιογράφους

Σε μια ασυνήθιστη κίνηση, ο Αντρέα Τρινκιέρι ανέλαβε ο ίδιος τον ρόλο του ερωτώντος, απευθύνοντας μια ερώτηση σε δημοσιογράφο. «Να σε ρωτήσω κάτι; Προσπαθώ να καταλάβω μερικά πράγματα και έχεις περισσότερη εμπειρία στο ελληνικό πρωτάθλημα. Πώς είδες την διαιτησία σήμερα; Γιατί δεν έχω καθαρή εικόνα», ρώτησε ο προπονητής, επιδιώκοντας να λάβει μια διαφορετική οπτική γωνία για το θέμα της διαιτησίας.

Η ερώτηση αυτή αποκάλυψε την επιθυμία του Τρινκιέρι να κατανοήσει καλύτερα τις πτυχές του αγώνα, καθώς ο ίδιος δήλωσε ότι δεν είχε «καθαρή εικόνα» για τις αποφάσεις των διαιτητών. Η αναφορά του στην εμπειρία του δημοσιογράφου στο ελληνικό πρωτάθλημα έδειξε μια προσπάθεια για διάλογο και ανταλλαγή απόψεων, πέρα από τον παραδοσιακό ρόλο της συνέντευξης Τύπου.

Ο διάλογος ολοκληρώθηκε με τον Τρινκιέρι να ευχαριστεί τον δημοσιογράφο, αναγνωρίζοντας ότι έλαβε μια απάντηση: «Ήσουν καλύτερη από εμένα απόψε, μου έδωσε μία απάντηση. Ευχαριστώ πολύ». Αυτή η αλληλεπίδραση υπογράμμισε το ιδιαίτερο στυλ του Ιταλού προπονητή και την ικανότητά του να επικοινωνεί αποτελεσματικά, ακόμα και σε στιγμές έντονης συναισθηματικής φόρτισης.

Με πληροφορίες από: Gazzetta