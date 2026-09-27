Ο Παναθηναϊκός σχολίασε τη διαιτησία του τελικού για το φάουλ του Καλάθη

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR προχώρησε σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, σχολιάζοντας τη διαιτησία στον τελικό του Super Cup Ελλάδας. Η ανάρτηση αφορούσε μια συγκεκριμένη φάση που διαδραματίστηκε 16 δευτερόλεπτα πριν το τέλος του αγώνα. Οι «πράσινοι» στάθηκαν στο σφύριγμα φάουλ στον Νικ Καλάθη, μια απόφαση για την οποία ο ΠΑΟΚ είχε εκφράσει έντονες διαμαρτυρίες.

Η επίμαχη φάση στον τελικό του Super Cup

Στα τελευταία δευτερόλεπτα του κρίσιμου αγώνα για το Super Cup Ελλάδας, διαδραματίστηκε μια φάση που προκάλεσε συζητήσεις και αντιδράσεις. Συγκεκριμένα, 16 δευτερόλεπτα πριν τη λήξη της αναμέτρησης, με το σκορ να είναι 98-96 υπέρ του Ολυμπιακού, οι διαιτητές έλαβαν μια απόφαση που επηρέασε την εξέλιξη του παιχνιδιού.

Σε εκείνο το χρονικό σημείο, σφυρίχτηκε φάουλ στον παίκτη του Παναθηναϊκού AKTOR, Νικ Καλάθη, πάνω στον Γιαν Μοντέρο του ΠΑΟΚ. Αυτό το σφύριγμα διέκοψε μια πιθανή ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ, καθώς ο Όσμαν βρισκόταν σε αιφνιδιασμό και θα μπορούσε να πετύχει ένα εύκολο καλάθι. Ένα τέτοιο καλάθι θα οδηγούσε ενδεχομένως στην ισοφάριση του σκορ, αλλά η διαιτητική απόφαση άλλαξε την πορεία της συγκεκριμένης επίθεσης.

Η αντίδραση της ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR

Μετά το τέλος του αγώνα και τις αντιδράσεις που προκλήθηκαν, η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR αποφάσισε να τοποθετηθεί επίσημα για την επίμαχη φάση. Η ομάδα επέλεξε τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να εκφράσει τη θέση της, δημοσιεύοντας σχετικό υλικό. Η κίνηση αυτή αναδεικνύει τη σημασία που απέδωσε η ομάδα στην εν λόγω διαιτητική απόφαση και τον τρόπο που αυτή επηρέασε το παιχνίδι.

Στην ανάρτησή της, η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR «πόσταρε» τη φάση του φάουλ, συνοδεύοντάς την με ένα συγκεκριμένο σχόλιο. Η δημοσίευση αυτή αποτελεί την επίσημη θέση της ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR σχετικά με τα γεγονότα που εκτυλίχθηκαν στα τελευταία δευτερόλεπτα του αγώνα, εστιάζοντας στη διαιτητική απόφαση.

Το σχόλιο των «πρασίνων» για τη διαιτησία

Το σχόλιο που συνόδευσε την ανάρτηση της ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR ήταν χαρακτηριστικό και άμεσο, υποδηλώνοντας τη στάση της ομάδας απέναντι στην επίμαχη απόφαση. Συγκεκριμένα, οι «πράσινοι» έγραψαν: «Όλα μια χαρά! Όλοι στις θέσεις τους. Σαν να μην πέρασε μια μέρα».

Αυτή η φράση χρησιμοποιήθηκε για να σχολιαστεί η διαιτησία του τελικού, και ειδικότερα το σφύριγμα του φάουλ στον Νικ Καλάθη. Το σχόλιο αυτό, δημοσιευμένο στα social media, αποτελεί την επίσημη αντίδραση της ομάδας σε μια φάση που κρίθηκε καθοριστική για την πορεία της αναμέτρησης.

Οι διαμαρτυρίες του ΠΑΟΚ για το φάουλ

Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι ο ΠΑΟΚ είχε διαμαρτυρηθεί έντονα για την εν λόγω φάση, θεωρώντας την καθοριστική για την εξέλιξη του αγώνα. Οι διαμαρτυρίες της ομάδας εστιάζονταν στο σφύριγμα του φάουλ στον Νικ Καλάθη, το οποίο διέκοψε μια κρίσιμη επίθεση.

Η διακοπή του αιφνιδιασμού του Όσμαν, ο οποίος θα μπορούσε να οδηγήσει σε ισοφάριση του σκορ, αποτέλεσε το κύριο σημείο των αντιδράσεων από την πλευρά του ΠΑΟΚ. Η ένταση των διαμαρτυριών υπογράμμισε την κρισιμότητα της διαιτητικής απόφασης στα τελευταία λεπτά του τελικού του Super Cup Ελλάδας.

Με πληροφορίες από: Gazzetta