Ο Ολυμπιακός κατέκτησε το Super Cup, διαμαρτυρίες από τον ΠΑΟΚ για φάουλ

Ο Ολυμπιακός αναδείχθηκε νικητής του Super Cup, επικρατώντας του ΠΑΟΚ στον τελικό με τελικό σκορ 101-96. Η κατάκτηση του τίτλου σηματοδοτεί τον πέμπτο συνεχόμενο για τους «ερυθρόλευκους» στη διοργάνωση. Ωστόσο, η αναμέτρηση σημαδεύτηκε από έντονες διαμαρτυρίες από τις τάξεις των Θεσσαλονικιών, οι οποίες επικεντρώθηκαν σε ένα φάουλ που καταλογίστηκε στον Νικ Καλάθη σε ένα κρίσιμο σημείο του αγώνα.

Ο πέμπτος συνεχόμενος τίτλος για τον Ολυμπιακό

Ο Ολυμπιακός πρόσθεσε ακόμη έναν τίτλο στη συλλογή του, κατακτώντας το Super Cup για πέμπτη συνεχόμενη φορά. Η νίκη επί του ΠΑΟΚ στον τελικό, που διεξήχθη στο κλειστό γήπεδο «Ανδρέας Παπανδρέου», επισφράγισε την κυριαρχία του στην εν λόγω διοργάνωση.

Το τελικό σκορ 101-96 υπέρ των «ερυθρολεύκων» αντικατοπτρίζει μια αναμέτρηση με υψηλό ρυθμό και αρκετούς πόντους. Παρά τη νίκη και την κατάκτηση του τροπαίου, η συζήτηση μετά το παιχνίδι στράφηκε σε συγκεκριμένες φάσεις που προκάλεσαν αντιδράσεις.

Η επίμαχη φάση και οι διαμαρτυρίες του ΠΑΟΚ

Οι διαμαρτυρίες από την πλευρά του ΠΑΟΚ ήταν ιδιαίτερα έντονες και αφορούσαν μια συγκεκριμένη φάση που έλαβε χώρα στα τελευταία δευτερόλεπτα του αγώνα. Συγκεκριμένα, η ένταση κορυφώθηκε στα 16 δευτερόλεπτα πριν από τη λήξη της αναμέτρησης.

Εκείνη τη στιγμή, το σκορ ήταν 98-86 υπέρ του Ολυμπιακού, γεγονός που υποδηλώνει ότι ο αγώνας βρισκόταν σε ένα σημείο όπου κάθε σφύριγμα μπορούσε να επηρεάσει την εξέλιξη και την ψυχολογία των ομάδων. Η απόφαση των διαιτητών να καταλογίσουν φάουλ προκάλεσε την άμεση αντίδραση των ανθρώπων του «δικεφάλου».

Το φάουλ στον Νικ Καλάθη

Το επίδικο φάουλ καταλογίστηκε στον παίκτη του ΠΑΟΚ, Νικ Καλάθη. Η παράβαση σημειώθηκε πάνω στον Γιαν Μοντέρο, παίκτη του Ολυμπιακού. Αυτό που προκάλεσε τις περισσότερες αντιδράσεις ήταν το χρονικό σημείο και οι συνθήκες υπό τις οποίες έγινε το σφύριγμα.

Η φάση εξελίχθηκε τη στιγμή που ο Όσμαν, επίσης παίκτης του ΠΑΟΚ, είχε καταφέρει να κλέψει την μπάλα και βρισκόταν σε θέση να βγει μόνος του στον αιφνιδιασμό. Η συγκεκριμένη εξέλιξη, δηλαδή η κλοπή της μπάλας και η ευκαιρία για αιφνιδιασμό, ενέτεινε τις αντιδράσεις για την απόφαση των διαιτητών να διακόψουν το παιχνίδι με φάουλ.

Έντονες αντιδράσεις από την ομάδα της Θεσσαλονίκης

Οι αντιδράσεις από την πλευρά του ΠΑΟΚ για το συγκεκριμένο σφύριγμα των διαιτητών ήταν άμεσες και έντονες. Τα μέλη της ομάδας και του πάγκου του «δικεφάλου» εξέφρασαν με σαφήνεια τη δυσαρέσκειά τους για την απόφαση, θεωρώντας ότι επηρέασε αρνητικά την προσπάθειά τους σε ένα κρίσιμο σημείο του τελικού.

Οι διαμαρτυρίες αυτές αποτέλεσαν ένα από τα κύρια σημεία συζήτησης μετά το τέλος της αναμέτρησης, επισκιάζοντας εν μέρει την επιτυχία του Ολυμπιακού στην κατάκτηση του τροπαίου. Η διοίκηση και το τεχνικό επιτελείο του ΠΑΟΚ διαφώνησαν κάθετα με την ερμηνεία της φάσης από τους διαιτητές.

Με πληροφορίες από: Gazzetta