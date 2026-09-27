Ο Μπαρτζώκας για την κατάκτηση του Super Cup και τον Μοντέρο

Ο Ολυμπιακός κατέκτησε το Stoiximan Super Cup για πέμπτη συνεχόμενη σεζόν, επικρατώντας του ΠΑΟΚ με σκορ 101-96 στον τελικό που διεξήχθη στο Περιστέρι. Μετά το τέλος του αγώνα, ο προπονητής των Πειραιωτών, Γιώργος Μπαρτζώκας, προέβη σε δηλώσεις σχετικά με την εικόνα της ομάδας του, ενώ έκανε ειδική αναφορά στην απόδοση του Γιαν Μοντέρο.

Η κατάκτηση του Super Cup

Ο Ολυμπιακός αναδείχθηκε νικητής στον τελικό του Stoiximan Super Cup, επικρατώντας του ΠΑΟΚ με σκορ 101-96. Η αναμέτρηση διεξήχθη στο Περιστέρι, όπου οι «ερυθρόλευκοι» πρόσθεσαν ένα ακόμη τρόπαιο στη συλλογή τους, επιβεβαιώνοντας την αγωνιστική τους παρουσία.

Αυτή η επιτυχία σηματοδοτεί την πέμπτη συνεχόμενη κατάκτηση του Super Cup από τον Ολυμπιακό, γεγονός που υπογραμμίζει την κυριαρχία του συλλόγου στον συγκεκριμένο θεσμό. Ο Γιώργος Μπαρτζώκας, στις δηλώσεις του, τόνισε τη σημασία αυτής της νίκης, αναφέροντας χαρακτηριστικά πως «ήταν μία ακόμη κατάκτηση τίτλου» και πως «ο Ολυμπιακός πρέπει, αν κερδίζει, να κερδίζει τίτλους».

Αμυντική λειτουργία και διαχείριση αγώνα

Στις δηλώσεις του μετά τη νίκη, ο Γιώργος Μπαρτζώκας αναφέρθηκε στην εικόνα των Πειραιωτών, επισημαίνοντας ότι «προφανώς είναι νωρίς στη χρονιά» για να εξαχθούν οριστικά συμπεράσματα. Ο προπονητής στάθηκε ιδιαίτερα στην αμυντική λειτουργία της ομάδας, δηλώνοντας ότι δεν ήταν «συμπαγείς αμυντικά σε όλο το παιχνίδι».

Ο κ. Μπαρτζώκας ανέφερε επίσης ότι η ομάδα είχε φτάσει τη διαφορά «κοντά στους 20 πόντους» κατά τη διάρκεια του αγώνα. Ωστόσο, τόνισε την ανάγκη για βελτίωση στη διαχείριση τέτοιων καταστάσεων, λέγοντας πως «πρέπει να μάθουμε να ελέγχουμε καλύτερα τέτοιες καταστάσεις». Πρόσθεσε ότι «το μομέντουμ στο τέλος δεν ήταν υπέρ μας και δεν διαχειριστήκαμε το ματς όπως έπρεπε».

Επιθετική παραγωγή και επιλογές ρόστερ

Σε ό,τι αφορά την επιθετική απόδοση του Ολυμπιακού, ο προπονητής υπογράμμισε την ικανότητα της ομάδας να σκοράρει, παρά τις πρώιμες φάσεις της σεζόν. Ειδικότερα, ανέφερε ότι «εκτός από το ταλέντο, σκοράραμε με παίκτες που δεν έχουν ακόμη ποσοστά», κάτι που δείχνει το βάθος και τις δυνατότητες του συνόλου.

Το γεγονός ότι ο Ολυμπιακός σημείωσε 101 πόντους «αυτή την εποχή δείχνει ότι έχουμε μεγάλη ικανότητα», σύμφωνα με τον Γιώργο Μπαρτζώκα. Αναφέρθηκε επίσης στους περιορισμούς του ρόστερ, επισημαίνοντας ότι η ομάδα έχει «περιορισμένο ρόστερ όσον αφορά τους ψηλούς».

Αυτός ο περιορισμός οδήγησε σε «κάποια δοκιμαστικά σχήματα», όπως εξήγησε ο προπονητής. Χαρακτηριστικά, ανέφερε ότι ο Εντάιγ αγωνίστηκε στη θέση «5» για «αρκετή ώρα», γεγονός που δεν επέτρεψε την ξεκούραση άλλων παικτών της ομάδας.

Ο Γιαν Μοντέρο και η άμεση προσαρμογή

Ιδιαίτερη μνεία έκανε ο Γιώργος Μπαρτζώκας στον Γιαν Μοντέρο, σχολιάζοντας την άμεση και αποτελεσματική προσαρμογή του παίκτη στην ομάδα. Ο προπονητής δήλωσε χαρακτηριστικά, απαντώντας σε ερώτηση για τον εγκλιματισμό του: «Τι να εγκλιματιστεί... Εδώ ελέγχει την ομάδα πλήρως».

Συνεχίζοντας την τοποθέτησή του για τον Μοντέρο, ο Γιώργος Μπαρτζώκας πρόσθεσε ότι «οι καλοί παίκτες δεν χρειάζονται εγκλιματισμό ούτε χρόνο προσαρμογής». Με αυτή τη δήλωση, ο προπονητής υπογράμμισε την ποιότητα και την ικανότητα του Γιαν Μοντέρο να ενσωματωθεί άμεσα και να προσφέρει στην ομάδα του Ολυμπιακού.

Με πληροφορίες από: Gazzetta