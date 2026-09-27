Ο Παναθηναϊκός επικράτησε άνετα του Ηλυσιακού στην πρεμιέρα της Waterpolo League

Ο Παναθηναϊκός νίκησε εύκολα τον Ηλυσιακό με σκορ 25-7 στο «Σεράφειο» κολυμβητήριο, ολοκληρώνοντας τον τελευταίο αγώνα της 1ης αγωνιστικής στη Waterpolo League ανδρών. Η αναμέτρηση διεξήχθη το βράδυ της Κυριακής (27/9), σηματοδοτώντας την έναρξη του ταξιδιού των «πρασίνων» στο φετινό πρωτάθλημα.

Η άνετη επικράτηση του «τριφυλλιού»

Η ομάδα του Παναθηναϊκού ξεκίνησε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις υποχρεώσεις της στην Waterpolo League ανδρών, επιδεικνύοντας από την αρχή την ανωτερότητά της. Οι «πράσινοι» δεν αντιμετώπισαν κανένα πρόβλημα απέναντι στη νεοφώτιστη ομάδα του Ηλυσιακού, εξασφαλίζοντας μια εμφατική νίκη με μεγάλη διαφορά.

Το τελικό σκορ των 25-7 αντικατοπτρίζει πλήρως την εικόνα του αγώνα, όπου ο Παναθηναϊκός κυριάρχησε σε όλους τους τομείς. Η αναμέτρηση αποτέλεσε την ιδανική πρεμιέρα για τον σύλλογο, δίνοντας το στίγμα για τη συνέχεια της πορείας του στο πρωτάθλημα.

Οι πρωταγωνιστές του Παναθηναϊκού

Για τον Παναθηναϊκό, υπό την καθοδήγηση του προπονητή Δημήτρη Μάζη, πολλοί παίκτες συνέβαλαν επιθετικά στην ευρεία νίκη. Πρώτος σκόρερ αναδείχθηκε ο Παπασηφάκης με τέσσερα τέρματα. Ακολούθησαν οι Σκουμπάκης, Γκιουβέτσης και Ντόλτσε, οι οποίοι σημείωσαν τρία γκολ ο καθένας.

Δύο τέρματα πέτυχαν οι Παπανικολάου, Αλβέρτης, Γ. Νικολαΐδης και Δ. Νικολαΐδης, ενώ από ένα γκολ πρόσθεσαν οι Χαλυβόπουλος, Καλογερόπουλος και Κοπολιάδης. Συνολικά, δεκαέξι διαφορετικοί παίκτες συνέθεσαν το ρόστερ της ομάδας του Παναθηναϊκού.

Η προσπάθεια του Ηλυσιακού

Ο Ηλυσιακός, ως νεοφώτιστη ομάδα στο πρωτάθλημα, προσπάθησε να αντισταθεί, αλλά βρέθηκε αντιμέτωπος με έναν ανώτερο αντίπαλο. Παρά την ήττα, η ομάδα του Γιάννη Πρίμπα κατάφερε να σκοράρει επτά φορές, δείχνοντας σημάδια μαχητικότητας σε ορισμένα σημεία του αγώνα.

Από πλευράς Ηλυσιακού, οι Λαμπρόπουλος, Γκιτσάκης, Σπηλιόπουλος, Σηφάκης, Λεμπέσης και Πατσίκας σημείωσαν από ένα τέρμα ο καθένας. Ο Ηλυσιακός θα επιδιώξει να ανασυνταχθεί και να παρουσιάσει καλύτερο πρόσωπο στις επόμενες αγωνιστικές του πρωταθλήματος.

Τα ρόστερ των δύο ομάδων

Για τον Παναθηναϊκό, το πλήρες ρόστερ που αγωνίστηκε περιελάμβανε τους εξής παίκτες: Γουέινμπεργκ, Χαλυβόπουλο, Σκουμπάκη, Παπανικολάου, Γκιουβέτση, Αλβέρτη, Κουρούβανη, Καλογερόπουλο, Γ. Νικολαΐδη, Παπασηφάκη, Δ. Νικολαΐδη, Ντόλτσε, Ηλιόπουλο, Κοπολιάδη και Σοφό. Προπονητής της ομάδας ήταν ο Δημήτρης Μάζης.

Από την πλευρά του Ηλυσιακού, οι παίκτες που αγωνίστηκαν ήταν οι: Τρελλόπουλος, Λαμπρόπουλος, Μαρσέλλος, Κεχαλάρης, Γκιτσάκης, Σπηλιόπουλος, Κάργας, Σιαμάς, Σηφάκης, Λεμπέσης, Πατσίκας, Κωνσταντάς, Μάμμος και Τσιρώνης. Την τεχνική ηγεσία της ομάδας είχε ο Γιάννης Πρίμπας.

Με πληροφορίες από: Gazzetta