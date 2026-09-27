Ο Αντρέα Τρινκιέρι εκνευρισμένος μετά τον τελικό του Super Cup

Ο Αντρέα Τρινκιέρι, προπονητής του ΠΑΟΚ, δεν έκρυψε τον εκνευρισμό του μετά την ήττα της ομάδας του από τον Ολυμπιακό στον τελικό του Super Cup. Η αναμέτρηση έληξε με σκορ 101-96 υπέρ του Ολυμπιακού, ο οποίος κατέκτησε το πέμπτο συνεχόμενο Stoiximan Super Cup για τη σεζόν 2026-2027. Ο Ιταλός τεχνικός αναφέρθηκε στην έλλειψη ενέργειας στο πρώτο ημίχρονο και εξέφρασε την απορία του για τη διαχείριση της διαιτησίας.

Ο τελικός του Stoiximan Super Cup

Ο Ολυμπιακός κατάφερε να υπερκεράσει το εμπόδιο του ΠΑΟΚ στον τελικό του Stoiximan Super Cup, επικρατώντας με τελικό σκορ 101-96. Με αυτή τη νίκη, οι Πειραιώτες εξασφάλισαν το πέμπτο συνεχόμενο τρόπαιο της ιστορίας τους στη διοργάνωση, για την αγωνιστική περίοδο 2026-2027.

Παρά την ήττα, οι Θεσσαλονικείς έδειξαν ιδιαίτερο ανταγωνιστικό πνεύμα, ειδικά προς το φινάλε της αναμέτρησης. Η προσπάθειά τους ωστόσο δεν ήταν αρκετή για να ανατρέψουν το αποτέλεσμα και να στερήσουν από τον Ολυμπιακό την κατάκτηση του τροπαίου.

Ο έντονος εκνευρισμός του Αντρέα Τρινκιέρι

Αμέσως μετά το τέλος του αγώνα, ο προπονητής του ΠΑΟΚ, Αντρέα Τρινκιέρι, εμφανίστηκε ιδιαίτερα εκνευρισμένος για τον χαμένο τελικό. Σε δηλώσεις του, εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του για την έκβαση της αναμέτρησης, τονίζοντας ότι ήταν «πολύ εκνευρισμένος».

Ο Ιταλός τεχνικός δήλωσε χαρακτηριστικά: «Χάσαμε τον τελικό. Είμαι πολύ εκνευρισμένος. Αν μου κάνετε μια άλλη ερώτηση, θα σας δώσω μια άλλη απάντηση». Αυτή η δήλωση υπογράμμισε το μέγεθος της απογοήτευσης που ένιωθε μετά την ήττα της ομάδας του.

Η ανάλυση του αγώνα και η έλλειψη ενέργειας

Στην ανάλυσή του για την απόδοση της ομάδας του, ο Αντρέα Τρινκιέρι στάθηκε στην έλλειψη ενέργειας, ειδικά κατά το πρώτο ημίχρονο του αγώνα. «Πιστεύω δεν είχαμε την ίδια ενέργεια όπως χθες, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο», ανέφερε, υπογραμμίζοντας ότι «δεν μπορούμε να το κάνουμε κόντρα σε αυτές τις ομάδες».

Ωστόσο, ο προπονητής αναγνώρισε την προσπάθεια των παικτών του στο δεύτερο μέρος. «Στο δεύτερο παλέψαμε και αυτό έχουμε υποσχεθεί, ότι θα παλεύουμε πάντα», δήλωσε, τονίζοντας το μαχητικό πνεύμα που επέδειξε ο ΠΑΟΚ στην εξέλιξη του αγώνα.

Παράπονα για τη διαιτησία

Ένα σημαντικό μέρος των δηλώσεων του Αντρέα Τρινκιέρι αφορούσε τη διαιτησία της αναμέτρησης. Ο προπονητής του ΠΑΟΚ εξέφρασε την απορία του για τον τρόπο διαχείρισης των διαιτητών, αναφέροντας συγκεκριμένα γεγονότα που τον ενόχλησαν.

«Όμως, πάλι, εκτέλεσαν πάνω από 30 βολές, είχαμε τέσσερις τεχνικές ποινές εις βάρος μας... Προσπαθώ ακόμα να βρω τον τρόπο να διαχειριστώ τη διαιτησία», είπε ο Τρινκιέρι. Αυτά τα στοιχεία, όπως οι πολλές βολές του αντιπάλου και οι τεχνικές ποινές, φάνηκε να αποτελούν πηγή έντονου προβληματισμού για τον ίδιο.

Το μήνυμα για βελτίωση και μαχητικότητα

Κλείνοντας τις δηλώσεις του, ο Αντρέα Τρινκιέρι έστειλε ένα μήνυμα για βελτίωση, τόσο σε ομαδικό όσο και σε προσωπικό επίπεδο, όσον αφορά τη διαχείριση παρόμοιων καταστάσεων. «Πρέπει να είμαστε καλύτεροι ως ομάδα σε αυτό και προσωπικά», τόνισε.

Παρά την ήττα, ο προπονητής θέλησε να υπογραμμίσει τη σημασία της μάχης και της προσπάθειας. «Όταν παλεύεις, μπορεί να χάσεις, αλλά δεν νιώθεις νικημένος», κατέληξε, δίνοντας έμφαση στην αξία του αγώνα και της αφοσίωσης, ανεξάρτητα από το τελικό αποτέλεσμα.

Με πληροφορίες από: Gazzetta