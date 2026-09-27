Ισραήλ – Ιρλανδία: Αρνήθηκαν να δώσουν τα χέρια οι παίκτες των δύο ομάδων

Σε ένα παιχνίδι για το Nations League, οι ποδοσφαιρικές ομάδες του Ισραήλ και της Ιρλανδίας βρέθηκαν αντιμέτωπες, με την έναρξη του αγώνα να σημαδεύεται από μια ασυνήθιστη κίνηση. Οι παίκτες των δύο ομάδων αρνήθηκαν να ανταλλάξουν χειραψίες, γεγονός που έρχεται στον απόηχο των εξελίξεων των τελευταίων ημερών.

Οι κινήσεις των Ιρλανδών πριν τον αγώνα

Η Ιρλανδία, ως χώρα, έχει εκφράσει επανειλημμένα την υποστήριξή της στην Παλαιστίνη, αναφορικά με τα γεγονότα που συμβαίνουν στη Γάζα. Αυτή η στάση οδήγησε σε έντονες συζητήσεις τις τελευταίες 24 ώρες, με αποτέλεσμα να τεθεί ακόμη και θέμα αποχής της ομάδας από την αναμέτρηση με το Ισραήλ.

Η ποδοσφαιρική ομοσπονδία της Ιρλανδίας αποφάσισε τελικά να αφήσει τους παίκτες να ψηφίσουν για το αν θα αγωνιστούν ή όχι. Παρά τις αρχικές σκέψεις, οι παίκτες αποφάσισαν να κατέβουν κανονικά στον αγώνα, αν και υπήρξαν απώλειες στην σύνθεση, καθώς ο τερματοφύλακας Γκάβιν Μπαζούνου αρνήθηκε να αγωνιστεί.

Η ατμόσφαιρα στον αγωνιστικό χώρο

Οι Ιρλανδοί ποδοσφαιριστές εμφανίστηκαν στον αγωνιστικό χώρο φορώντας μαύρα περιβραχιόνια, εκφράζοντας έτσι τη στάση τους. Κατά τη διάρκεια της ανάκρουσης του εθνικού ύμνου του Ισραήλ, οι παίκτες της Ιρλανδίας είχαν σκυμμένα τα κεφάλια τους, δείχνοντας την έντονη ατμόσφαιρα που επικρατούσε.

Η πιο ασυνήθιστη στιγμή ήρθε λίγο πριν την έναρξη του παιχνιδιού, όταν οι παίκτες των δύο ομάδων δεν έδωσαν τα χέρια, μια κίνηση που δεν συνηθίζεται στα ποδοσφαιρικά γήπεδα. Το κλίμα περιγράφηκε ως «πολύ περίεργο» συνολικά.

Η εξέλιξη του αγώνα

Παρά το βαρύ κλίμα και τα όσα προηγήθηκαν, οι Ιρλανδοί μπήκαν δυναμικά στο παιχνίδι. Εμφανίστηκαν «φουριόζοι» στον αγωνιστικό χώρο, δείχνοντας αποφασιστικότητα από τα πρώτα λεπτά.

Αυτή η δυναμική εκκίνηση μεταφράστηκε γρήγορα σε γκολ, καθώς η Ιρλανδία κατάφερε να πετύχει δύο τέρματα μέσα στα πρώτα 16 λεπτά της αναμέτρησης. Οι σκόρερ για την ιρλανδική ομάδα ήταν οι Πάροτ και Ίντα.

Με πληροφορίες από: newsbeast.gr