Έκπληξη στην πρεμιέρα της ACB: Η Γέιδα νίκησε τη Βαλένθια στην έδρα της

Η Βαλένθια, μόλις δύο ημέρες μετά την επιτυχημένη έναρξη των υποχρεώσεών της στην Euroleague με νίκη στην Κωνσταντινούπολη επί της Μπεσίκτας, γνώρισε μια αναπάντεχη ήττα στην πρεμιέρα της ACB. Η ομάδα της Γέιδας κατάφερε να φύγει νικήτρια από την «Roig Arena» με σκορ 100-105, προκαλώντας την πρώτη έκπληξη της αγωνιστικής στην ισπανική λίγκα.

Η αναπάντεχη ήττα στην ACB

Η ισπανική ομάδα είχε ξεκινήσει με το δεξί τις ευρωπαϊκές της υποχρεώσεις, επικρατώντας της Μπεσίκτας στην Πόλη. Ωστόσο, η επιστροφή στην εγχώρια διοργάνωση αποδείχθηκε δύσκολη, καθώς η Γέιδα έμελλε να αποτελέσει τον... μπελά της στην 1η αγωνιστική του πρωταθλήματος ACB. Η αναμέτρηση διεξήχθη στην έδρα της Βαλένθια, την «Roig Arena», όπου οι φιλοξενούμενοι πραγματοποίησαν μια εξαιρετική εμφάνιση, κυρίως στο δεύτερο ημίχρονο.

Η νίκη της Γέιδας θεωρείται μεγάλη έκπληξη, δεδομένης της διαφοράς δυναμικότητας και του πρόσφατου ευρωπαϊκού αγώνα της Βαλένθια. Το τελικό σκορ 100-105 υπέρ της Γέιδας επισφράγισε την αναπάντεχη αυτή εξέλιξη, αφήνοντας τη Βαλένθια με ήττα στην πρεμιέρα της ACB.

Η πορεία του Τι Τζέι Σορτς

Ένας από τους παίκτες που απασχόλησαν με την απόδοσή του ήταν ο Τι Τζέι Σορτς. Ο πρώην παίκτης του Παναθηναϊκού άργησε χαρακτηριστικά να βρει ρυθμό στον αγώνα, καθώς μέχρι το 30ο λεπτό είχε μηδέν εύστοχα σουτ εντός παιδιάς, μετρώντας 0/7 προσπάθειες.

Παρόλα αυτά, ο Σορτς βελτιώθηκε αισθητά στην τελευταία περίοδο, όπου σημείωσε 5/6 εύστοχα σουτ. Ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με συνολικά 13 πόντους, έχοντας 5/13 σουτ εντός παιδιάς. Επιπλέον, γέμισε τη στατιστική του με 6 ασίστ και 4 ριμπάουντ, προσφέροντας και σε άλλους τομείς του παιχνιδιού.

Οι κορυφαίοι σκόρερ της Βαλένθια

Από την πλευρά της ηττημένης Βαλένθια, πρώτος σκόρερ αναδείχθηκε ο Μίροτιτς. Ο παίκτης της Βαλένθια σημείωσε 14 πόντους, έχοντας 4/10 σουτ εντός παιδιάς. Πιο συγκεκριμένα, οι πόντοι του προήλθαν από 3/7 δίποντα, 1/3 τρίποντα και 5/5 βολές, δείχνοντας την προσπάθειά του να κρατήσει την ομάδα του κοντά στο σκορ.

Εκτός από τον Μίροτιτς, άλλοι δύο παίκτες της Βαλένθια κατάφεραν να φτάσουν σε διψήφιο αριθμό πόντων. Ο Τέιλορ συνέβαλε με 13 πόντους, ενώ ο Μπρουκς πρόσθεσε 11 πόντους στην επίθεση της ομάδας του Αλμπέρ.

Η απόδοση των νικητών

Για τους νικητές της αναμέτρησης, την ομάδα της Γέιδας, δύο παίκτες ξεχώρισαν με την εξαιρετική τους απόδοση στο σκοράρισμα. Ο Μπέιτμον ήταν ο πρώτος σκόρερ της Γέιδας, ολοκληρώνοντας τον αγώνα με 23 πόντους.

Σημαντική ήταν και η συμβολή του ΜακΓκι, ο οποίος ακολούθησε με 21 πόντους, αποτελώντας βασικό πυλώνα στην επίθεση της ομάδας του και οδηγώντας την στη μεγάλη εκτός έδρας νίκη επί της Βαλένθια.

Αναλυτικά οι πόντοι της Βαλένθια

Συνολικά, η στατιστική εικόνα των παικτών της Βαλένθια (προπονητής Αλμπέρ) στην αναμέτρηση με τη Γέιδα διαμορφώθηκε ως εξής:

Ο Μίροτιτς σημείωσε 14 πόντους, εκ των οποίων ένα τρίποντο. Ο Τέιλορ πρόσθεσε 13 πόντους, με δύο τρίποντα. Ο Σορτς τελείωσε τον αγώνα με 13 πόντους. Ο Μπρουκς είχε 11 πόντους, με τρία τρίποντα. Ο Πουέρτο συνέβαλε με 9 πόντους, με δύο τρίποντα. Ο Ρίβερς σημείωσε 8 πόντους, με ένα τρίποντο. Επίσης, ο Καρντένας και ο Κορμπαλάν είχαν από 7 πόντους ο καθένας, με τον Κορμπαλάν να έχει ένα τρίποντο. Ο Σακό πρόσθεσε επίσης 7 πόντους. Ο Ριβέρο σημείωσε 6 πόντους, ενώ ο Σεντ-Σουπερί είχε 5 πόντους. Τέλος, ο Γκέγιε συμμετείχε στον αγώνα χωρίς να σκοράρει.

Με πληροφορίες από: Gazzetta