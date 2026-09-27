Ο Ολυμπιακός κατέκτησε το Stoiximan Super Cup για πέμπτη διαδοχική σεζόν

Ο Ολυμπιακός κατέκτησε για πέμπτη διαδοχική σεζόν το Stoiximan Super Cup, επιβεβαιώνοντας την κυριαρχία του στη διοργάνωση. Οι «ερυθρόλευκοι» επικράτησαν του ΠΑΟΚ στον φετινό τελικό, ο οποίος διεξήχθη στο Περιστέρι, προσθέτοντας έναν ακόμα τίτλο στην τροπαιοθήκη τους. Αυτή η επιτυχία σηματοδοτεί τη δέκατη συνεχόμενη νίκη των πρωταθλητών Ελλάδας στη συγκεκριμένη διοργάνωση.

Ο πέμπτος διαδοχικός τίτλος και η κυριαρχία των «ερυθρόλευκων»

Ο Ολυμπιακός έχει καθιερωθεί ως ο απόλυτος κυρίαρχος του Stoiximan Super Cup τα τελευταία χρόνια, κατακτώντας τον τίτλο για πέμπτη συνεχόμενη φορά. Το σερί των επιτυχιών ξεκίνησε το 2022 και συνεχίστηκε αδιάκοπα έως και σήμερα, το 2026, με την ομάδα να μετράει μόνο νίκες σε όλους τους τελικούς που έχει αγωνιστεί αυτά τα χρόνια.

Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα έχει επιδείξει σταθερότητα και υψηλή απόδοση, φτάνοντας τους πέντε συνολικά τίτλους στη διοργάνωση. Η φετινή κατάκτηση αποτελεί συνέχεια μιας παράδοσης που έχει χτιστεί με σκληρή δουλειά και αφοσίωση, με τους «ερυθρόλευκους» να διατηρούν το αήττητο σερί τους.

Ο τελικός του 2026: Ολυμπιακός εναντίον ΠΑΟΚ στο Περιστέρι

Στον τελικό του 2026, ο Ολυμπιακός αντιμετώπισε τον ΠΑΟΚ σε μια αναμέτρηση που διεξήχθη στο Περιστέρι. Οι «ερυθρόλευκοι» κατάφεραν να επικρατήσουν με σκορ 101-96, προσφέροντας ένα θέαμα υψηλού επιπέδου στους φιλάθλους. Η νίκη αυτή ήταν καθοριστική για την εξασφάλιση του πέμπτου διαδοχικού τίτλου.

Η ομάδα, υπό την καθοδήγηση του προπονητή Γιώργου Μπαρτζώκα, κατάφερε να διαχειριστεί τον αγώνα και να φτάσει στην επιτυχία, συνεχίζοντας το νικηφόρο σερί της. Ο τελικός αυτός πρόσθεσε ένα ακόμα κεφάλαιο στην ιστορία των επιτυχιών του Ολυμπιακού στο Stoiximan Super Cup.

Το αήττητο σερί στη διοργάνωση

Η κατάκτηση του φετινού Stoiximan Super Cup δεν ήταν απλώς ένας ακόμα τίτλος για τον Ολυμπιακό, αλλά και η επισφράγιση ενός εντυπωσιακού αήττητου σερί. Οι πρωταθλητές Ελλάδας έχουν καταγράψει δέκα διαδοχικές νίκες στη διοργάνωση, γεγονός που υπογραμμίζει την κυριαρχία τους και την ανωτερότητά τους έναντι των αντιπάλων τους.

Από το 2022 και μετά, ο Ολυμπιακός έχει παραμείνει αήττητος σε όλους τους αγώνες του Super Cup, φτάνοντας σε κάθε τελικό και κατακτώντας τον τίτλο. Αυτό το σερί αποτελεί απόδειξη της σταθερής απόδοσης και της ισχυρής παρουσίας της ομάδας στο ελληνικό μπάσκετ.

Η «χρυσή βίβλος» του Stoiximan Super Cup

Η ιστορία του Stoiximan Super Cup περιλαμβάνει διάφορους νικητές, με τον Ολυμπιακό να κατέχει πλέον περίοπτη θέση στη «χρυσή βίβλος» της διοργάνωσης. Πριν την κυριαρχία των «ερυθρόλευκων», άλλοι σύλλογοι είχαν κατακτήσει τον τίτλο, συμβάλλοντας στην πλούσια ιστορία του θεσμού.

Συγκεκριμένα, η λίστα των νικητών διαμορφώνεται ως εξής:

1986: Άρης

2020: Προμηθέας

2021: Παναθηναϊκός

2022: Ολυμπιακός

2023: Ολυμπιακός

2024: Ολυμπιακός

2025: Ολυμπιακός

2026: Ολυμπιακός

Αναλυτικά οι τελικοί των τελευταίων ετών

Οι τελικοί του Stoiximan Super Cup τα τελευταία χρόνια έχουν προσφέρει συναρπαστικές αναμετρήσεις και έχουν αναδείξει τους πρωταθλητές της κάθε σεζόν. Ο Ολυμπιακός έχει πρωταγωνιστήσει σε πολλούς από αυτούς, κατακτώντας τους διαδοχικούς τίτλους.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα των τελικών από το 2020 έως και το 2026:

2020: Προμηθέας-Περιστέρι 82-74

2021: Παναθηναϊκός-Προμηθέας 92-83

2022: Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός 52-67

2023: Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός 75-51

2024: Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός 85-86

2025: Ολυμπιακός-Προμηθέας 92-83

2026: Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ 101-96

Από τα παραπάνω αποτελέσματα, γίνεται εμφανής η σταθερή παρουσία του Ολυμπιακού στους τελικούς και η επιτυχία του να κατακτά τον τίτλο κάθε χρόνο από το 2022 και μετά.

Με πληροφορίες από: Athletiko