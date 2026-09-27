Λεβαδειακός: Απέκτησε τον Σλοβάκο διεθνή στόπερ Νόρμπερτ Γκιομπέρ

Ο Λεβαδειακός προχώρησε σε σημαντική μεταγραφική κίνηση, αποκτώντας τον έμπειρο Σλοβάκο κεντρικό αμυντικό Νόρμπερτ Γκιομπέρ. Η προσθήκη του διεθνούς στόπερ ενισχύει την αμυντική γραμμή της ομάδας, με τον 34χρονο ποδοσφαιριστή να εντάσσεται στο δυναμικό της από την αγορά των ελεύθερων παικτών. Η ΠΑΕ Λεβαδειακός ανακοίνωσε επίσημα την απόκτηση του Γκιομπέρ, καλωσορίζοντάς τον στην οικογένεια του συλλόγου.

Η νέα προσθήκη στην άμυνα του Λεβαδειακού

Ο Λεβαδειακός αναζητούσε ενίσχυση για το κέντρο της αμυντικής του γραμμής και κατέληξε στην περίπτωση του Νόρμπερτ Γκιομπέρ. Ο Σλοβάκος ποδοσφαιριστής, γεννημένος στις 3 Ιουλίου 1992, είναι ένας 34χρονος κεντρικός αμυντικός που φέρνει μαζί του σημαντικές εμπειρίες από διάφορα πρωταθλήματα.

Η απόκτησή του πραγματοποιήθηκε από την αγορά των ελεύθερων παικτών, καθώς ο Γκιομπέρ είχε μείνει χωρίς ομάδα το καλοκαίρι. Η προηγούμενη ομάδα του ήταν η Αλ-Κολούντ της Σαουδικής Αραβίας, όπου αγωνίστηκε για την τελευταία διετία, πριν επιστρέψει στην Ευρώπη για λογαριασμό του Λεβαδειακού.

Διεθνής παρουσία με τη φανέλα της Σλοβακίας

Ο Νόρμπερτ Γκιομπέρ διαθέτει πλούσια διεθνή εμπειρία, έχοντας αγωνιστεί συνολικά 55 φορές με τη φανέλα της Εθνικής Σλοβακίας. Οι παρουσίες του με την εθνική ομάδα της πατρίδας του περιλαμβάνουν και συμμετοχή σε τελική φάση Euro, γεγονός που αναδεικνύει την ποιότητα και την εμπειρία του σε υψηλό επίπεδο διεθνών διοργανώσεων.

Αυτές οι διεθνείς συμμετοχές προσδίδουν στον παίκτη ένα σημαντικό βιογραφικό, καθιστώντας τον μια αξιόπιστη και δοκιμασμένη λύση για την αμυντική γραμμή του Λεβαδειακού, προσφέροντας ηγετικά χαρακτηριστικά και γνώση από απαιτητικούς αγώνες.

Πλούσια καριέρα σε κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα

Ο Σλοβάκος στόπερ έχει ένα εκτενές βιογραφικό σε σημαντικά ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, κυρίως στην Ιταλία. Στην καριέρα του στη Serie A, ένα από τα κορυφαία πρωταθλήματα της Ευρώπης, μετράει 114 συμμετοχές, αποδεικνύοντας την ικανότητά του να αγωνίζεται σε υψηλό επίπεδο για πολλά χρόνια.

Επιπλέον, ο Γκιομπέρ έχει καταγράψει 17 συμμετοχές στο Κύπελλο Ιταλίας, ενώ έχει και 125 εμφανίσεις στη Serie B. Μεταξύ των ομάδων που έχει αγωνιστεί στην Ιταλία συγκαταλέγονται η Ρόμα, με την οποία έπαιξε σε έξι παιχνίδια, καθώς και οι Μπάρι, Σαλερνιτάνα, Κατάνια και Περούτζια, όπου είχε τις περισσότερες συμμετοχές στην ιταλική του θητεία. Το βιογραφικό του περιλαμβάνει επίσης πέρασμα από το ρωσικό πρωτάθλημα, όπου αγωνίστηκε με τη φανέλα της Τέρεκ Γκρόζνι.

Η πρόσφατη πορεία του στη Σαουδική Αραβία

Πριν την ένταξή του στον Λεβαδειακό, ο Νόρμπερτ Γκιομπέρ αγωνίστηκε στη Σαουδική Αραβία, όπου είχε μια ενεργή παρουσία. Την περασμένη χρονιά, πραγματοποίησε μία γεμάτη σεζόν με την Αλ-Κολούντ, καταγράφοντας 33 συμμετοχές στο πρωτάθλημα της χώρας.

Η διετία του στην Αλ-Κολούντ ολοκληρώθηκε το καλοκαίρι, οπότε και έμεινε ελεύθερος, γεγονός που επέτρεψε στον Λεβαδειακό να τον αποκτήσει χωρίς κόστος μεταγραφής. Η εμπειρία του από διαφορετικά ποδοσφαιρικά περιβάλλοντα αναμένεται να είναι πολύτιμη για τη νέα του ομάδα.

Η επίσημη ανακοίνωση της ΠΑΕ Λεβαδειακός

Η ΠΑΕ Λεβαδειακός, στην επίσημη ανακοίνωσή της, εξέφρασε την ικανοποίησή της για την ολοκλήρωση της μεταγραφής και καλωσόρισε τον Νόρμπερτ Γκιομπέρ στην οικογένεια του συλλόγου. Η ανακοίνωση του συλλόγου ευχήθηκε στον παίκτη υγεία και πολλές επιτυχίες με τη νέα του ομάδα, τονίζοντας τη σημασία της προσθήκης του.

Η απόκτηση του Γκιομπέρ σηματοδοτεί μια κίνηση ενίσχυσης με έναν ποδοσφαιριστή που φέρνει εμπειρία, ποιότητα και διεθνείς παραστάσεις, στοιχεία που αναμένονται να συμβάλουν στην επίτευξη των στόχων του Λεβαδειακού.

Με πληροφορίες από: Gazzetta