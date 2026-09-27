Η ενδεκάδα της Γερμανίας κόντρα στην Ελλάδα: Οι επιλογές του Κλοπ

Ο Γιούργκεν Κλοπ επέλεξε την ενδεκάδα της εθνικής Γερμανίας για την αναμέτρηση κόντρα στην Εθνική Ελλάδας. Ο αγώνας διεξάγεται στο WWK Arena του Άουγκσμπουργκ και αποτελεί την πρώτη εντός έδρας εμφάνιση του καταξιωμένου τεχνικού στον πάγκο της γερμανικής ομάδας. Στην αποστολή για την πόλη του Άουγκσμπουργκ, ο Γιώργος Σακελλαρίου μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες σχετικά με τις επιλογές του προπονητή.

Οι βασικές επιλογές του Κλοπ

Ο Γιούργκεν Κλοπ, στην πρώτη του εντός έδρας αναμέτρηση ως προπονητής της εθνικής Γερμανίας, προχώρησε στην επιλογή των έντεκα ποδοσφαιριστών που θα ξεκινήσουν στον αγώνα ενάντια στην Εθνική Ελλάδας. Το παιχνίδι έχει ιδιαίτερη σημασία για τον Γερμανό τεχνικό, καθώς σηματοδοτεί την επίσημη παρουσία του μπροστά στο φίλαθλο κοινό της χώρας.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, στην αρχική ενδεκάδα της Γερμανίας συμπεριλαμβάνονται οι Αντεγέμι και Κίμιχ. Αυτοί οι δύο παίκτες αποτελούν βασικά γρανάζια στο πλάνο του Κλοπ, με τον καθένα να αναλαμβάνει συγκεκριμένο ρόλο στο γήπεδο, όπως αναλύεται λεπτομερώς παρακάτω.

Η σύνθεση της αμυντικής γραμμής

Στην εστία της γερμανικής ομάδας, ο Γιούργκεν Κλοπ εμπιστεύτηκε τον Νίμπελ. Ο τερματοφύλακας αναλαμβάνει την ευθύνη να υπερασπιστεί την εστία της Γερμανίας σε αυτή την κρίσιμη αναμέτρηση, έχοντας ως στόχο να διατηρήσει ανέπαφη την άμυνα.

Στις πλευρές της άμυνας, το δεξί μπακ θα καλύψει ο Μπράουν, ενώ τη θέση του αριστερού μπακ θα αναλάβει ο Μπίσεκ. Οι δύο αυτοί παίκτες θα έχουν τόσο αμυντικά καθήκοντα όσο και την υποχρέωση να συνεισφέρουν στην ανάπτυξη του παιχνιδιού από τα πλάγια. Στο κέντρο της άμυνας, το δίδυμο των στόπερ θα αποτελέσουν οι Τα και Βάγκνομαν, οι οποίοι καλούνται να διαχειριστούν τις επιθέσεις της ελληνικής ομάδας.

Οι επιλογές στο χώρο του κέντρου

Στον χώρο της μεσαίας γραμμής, ο Γερμανός προπονητής επέλεξε δύο βασικούς παίκτες για τα χαφ. Ο Κίμιχ και ο Ενμέτσα θα είναι οι ποδοσφαιριστές που θα αγωνιστούν σε αυτές τις θέσεις, έχοντας ως στόχο να ελέγξουν τον ρυθμό του αγώνα και να μοιράσουν σωστά την μπάλα.

Η παρουσία τους κρίνεται καθοριστική για την ισορροπία της ομάδας, καθώς θα πρέπει να συνδυάσουν την ανασταλτική λειτουργία με την οργάνωση των επιθέσεων. Ο ρόλος τους είναι κομβικός τόσο στην ανάκτηση της κατοχής όσο και στη δημιουργία ευκαιριών για τους επιθετικούς.

Η διάταξη στην επίθεση

Στην επιθετική γραμμή της Γερμανίας, ο Γιούργκεν Κλοπ προτίμησε μια τριάδα παίκτων που θα πλαισιώσουν τον κεντρικό επιθετικό. Στη δεξιά πλευρά της επίθεσης θα αγωνιστεί ο Σάντε, ο οποίος αναμένεται να προσφέρει ταχύτητα και διεισδυτικότητα από το πλάι. Αντίστοιχα, στο αριστερό άκρο της επίθεσης, τη θέση θα καλύψει ο Αντεγέμι, ενισχύοντας την επιθετική δραστηριότητα της ομάδας.

Πίσω από τον κεντρικό επιθετικό, τον ρόλο του οργανωτή και δημιουργού θα αναλάβει ο Κοντέ, ο οποίος θα έχει ως αποστολή να συνδέσει τη μεσαία γραμμή με την επίθεση και να τροφοδοτήσει τους συμπαίκτες του. Τέλος, στην κορυφή της επίθεσης, τη θέση του βασικού φορ θα καταλάβει ο Εμπνουνταλίμπ, ο οποίος θα είναι ο κύριος αποδέκτης των επιθετικών προσπαθειών της γερμανικής ομάδας.

Με πληροφορίες από: Gazzetta