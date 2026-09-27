Ο Παναθηναϊκός επέστρεψε στις προπονήσεις με τον Κρίστιανσεν σε πλήρεις ρυθμούς

Οι ποδοσφαιριστές του Παναθηναϊκού επέστρεψαν στις προπονήσεις τους, ολοκληρώνοντας μια πενθήμερη περίοδο άδειας που τους είχε δοθεί από την τεχνική ηγεσία. Η επανέναρξη των προπονητικών υποχρεώσεων συνδυάστηκε με μια ιδιαίτερα ευχάριστη είδηση για την ομάδα, καθώς ο Βίκτορ Κρίστιανσεν συμμετείχε κανονικά στο πλήρες πρόγραμμα, δείχνοντας ότι έχει ξεπεράσει το πρόβλημα που τον ταλαιπωρούσε.

Η επιστροφή των «πράσινων» στο προπονητικό κέντρο «Γ. Καλαφάτης» πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Κυριακής, 27 Σεπτεμβρίου, σηματοδοτώντας την επανεκκίνηση της προετοιμασίας τους ενόψει των επερχόμενων αγωνιστικών υποχρεώσεων. Η ομάδα είχε λάβει το πενθήμερο ρεπό από τον προπονητή Τζέικομπ Νίστρουπ, δίνοντας την ευκαιρία στους παίκτες να ανακτήσουν δυνάμεις και να ξεκουραστούν πριν από την επανάληψη των εντατικών προπονήσεων.

Η επιστροφή στις προπονήσεις μετά το πενθήμερο ρεπό

Μετά από μια περίοδο πέντε ημερών άδειας, οι παίκτες του Παναθηναϊκού βρέθηκαν ξανά στο προπονητικό κέντρο τους, έτοιμοι να συνεχίσουν την προετοιμασία τους. Η απόφαση για το πενθήμερο ρεπό είχε ληφθεί από τον προπονητή της ομάδας, Τζέικομπ Νίστρουπ, με στόχο την αποφόρτιση των ποδοσφαιριστών τόσο σωματικά όσο και πνευματικά.

Η επανέναρξη των προπονήσεων έλαβε χώρα το απόγευμα της Κυριακής, 27 Σεπτεμβρίου, στο γνώριμο περιβάλλον του «Γ. Καλαφάτης». Εκεί, οι «πράσινοι» συγκεντρώθηκαν για να ξεκινήσουν εκ νέου το πρόγραμμά τους, με στόχο την διατήρηση της αγωνιστικής τους ετοιμότητας και τη βελτίωση της συνολικής τους απόδοσης.

Ο Βίκτορ Κρίστιανσεν σε πλήρεις ρυθμούς

Η πιο θετική εξέλιξη της ημέρας, που γέμισε με αισιοδοξία το τεχνικό επιτελείο και τους φιλάθλους, ήταν η πλήρης επανένταξη του Βίκτορ Κρίστιανσεν στο κανονικό πρόγραμμα προπονήσεων. Ο Δανός ποδοσφαιριστής, ο οποίος αντιμετώπιζε ένα πρόβλημα τραυματισμού, κατάφερε να ακολουθήσει όλες τις ασκήσεις μαζί με τους συμπαίκτες του, δείχνοντας ότι βρίσκεται σε καλή κατάσταση.

Η παρουσία του Κρίστιανσεν σε φουλ ρυθμό αποτελεί μια σημαντική ενίσχυση για την ομάδα του Παναθηναϊκού, καθώς προστίθεται στις διαθέσιμες επιλογές του προπονητικού επιτελείου ενόψει των επόμενων αγώνων. Η επιστροφή του σε πλήρη αγωνιστική δράση είναι ένα πολύ θετικό σημάδι για την πορεία της ομάδας και τις μελλοντικές της επιδόσεις.

Το περιεχόμενο της απογευματινής προπόνησης

Το πρόγραμμα της απογευματινής προπόνησης στο «Γ. Καλαφάτης» περιλάμβανε μια σειρά από ασκήσεις, σχεδιασμένες να καλύψουν διάφορους τομείς της φυσικής κατάστασης και της τεχνικής των παικτών. Οι παίκτες ξεκίνησαν με προθέρμανση, ένα απαραίτητο στάδιο για την προετοιμασία του σώματος και την αποφυγή τραυματισμών πριν από τις πιο απαιτητικές δραστηριότητες.

Στη συνέχεια, οι «πράσινοι» επικεντρώθηκαν σε ασκήσεις κυκλοφορίας της μπάλας, με στόχο τη βελτίωση της τεχνικής τους κατάρτισης, της ακρίβειας στις μεταβιβάσεις και της συνεργασίας τους στον αγωνιστικό χώρο. Η προπόνηση ολοκληρώθηκε με ένα παιχνίδι σε περιορισμένο χώρο, το οποίο βοηθά στην ανάπτυξη της τακτικής σκέψης, της γρήγορης λήψης αποφάσεων και της έντασης στον αγώνα.

Οι απουσίες από το προπονητικό κέντρο

Από την προπόνηση της Κυριακής απουσίαζαν ορισμένοι ποδοσφαιριστές λόγω των υποχρεώσεών τους με τις εθνικές ομάδες των χωρών τους. Οι διεθνείς παίκτες βρίσκονται εκτός Ελλάδας για να συμμετάσχουν σε αγώνες ή προπονήσεις των εθνικών τους συγκροτημάτων, όπως προβλέπεται από το διεθνές καλεντάρι.

Επιπλέον, ο Σωτήρης Κοντούρης δεν μπόρεσε να λάβει μέρος στο πρόγραμμα της ομάδας, καθώς αντιμετωπίζει τραυματισμό και ακολουθεί ειδικό πρόγραμμα αποκατάστασης. Η απουσία του Κοντούρη προστίθεται σε αυτή των διεθνών, με το προπονητικό επιτελείο να εργάζεται με τους υπόλοιπους διαθέσιμους παίκτες για την καλύτερη δυνατή προετοιμασία.

Με πληροφορίες από: Gazzetta