Η ΑΕΚ ξεκίνησε με άνετη νίκη στο Καματερό στην πρεμιέρα της Α1 χάντμπολ γυναικών

Με τον καλύτερο δυνατό τρόπο ξεκίνησε η ΑΕΚ την πορεία της στο πρωτάθλημα της Α1 χάντμπολ γυναικών. Η «Ένωση» επικράτησε εκτός έδρας επί του ΓΑΣ Καματερού με το ευρύ σκορ 37-18, στο τελευταίο παιχνίδι της 1ης αγωνιστικής. Η Βάγια Αμβροσιάδου ξεχώρισε, σημειώνοντας εννέα τέρματα και αναδεικνύοντας την επιθετική δυναμική της ομάδας της.

Η κυριαρχία της ΑΕΚ και οι πρωταγωνίστριες

Η ομάδα της ΑΕΚ έδειξε από νωρίς τις διαθέσεις της, επιβάλλοντας τον ρυθμό της στον αγώνα. Η 23χρονη δεξιά ίντερ Βάγια Αμβροσιάδου ήταν η πρώτη σκόρερ της αναμέτρησης για την ΑΕΚ, πετυχαίνοντας εννέα γκολ και οδηγώντας την ομάδα της στη νίκη. Η εμφάνισή της ήταν καθοριστική για την επίτευξη του τελικού σκορ 37-18.

Ο τεχνικός της ΑΕΚ, Βύρων Παπαδόπουλος, αξιοποίησε την ευκαιρία της πρεμιέρας για να δώσει χρόνο συμμετοχής σε όλες τις αθλήτριες του ρόστερ. Αυτή η τακτική επέτρεψε στην ομάδα να διατηρήσει υψηλό ρυθμό καθ' όλη τη διάρκεια του αγώνα, ενώ παράλληλα έδωσε την ευκαιρία σε όλες τις παίκτριες να μπουν στο κλίμα του πρωταθλήματος.

Η εικόνα του αγώνα ανά πεντάλεπτο

Η ΑΕΚ ξεκίνησε δυναμικά, παίρνοντας γρήγορα προβάδισμα στο σκορ. Τα πεντάλεπτα του αγώνα αποτυπώνουν την σταθερή υπεροχή της φιλοξενούμενης ομάδας. Το σκορ διαμορφώθηκε ως εξής: 1-2, 1-4, 1-7, 3-10, 3-13, φτάνοντας στο ημίχρονο στο 5-18 υπέρ της ΑΕΚ.

Στο δεύτερο μέρος, η ΑΕΚ συνέχισε να διευρύνει τη διαφορά. Τα επόμενα πεντάλεπτα ήταν 8-20, 9-23, 12-28, 13-32, 15-35, με το τελικό σκορ να διαμορφώνεται στο 18-37. Η ομάδα του Βύρωνα Παπαδόπουλου διατήρησε την απόδοσή της σε υψηλά επίπεδα μέχρι το τελευταίο σφύριγμα.

Η απόδοση του ΓΑΣ Καματερού

Από την πλευρά του ΓΑΣ Καματερού, η ομάδα προσπάθησε να αντισταθεί στην ανώτερη ΑΕΚ. Η πλέι μέικερ Αναστασία Βασιλείου αναδείχθηκε η κορυφαία σκόρερ για την ομάδα της, πετυχαίνοντας πέντε γκολ. Οι προσπάθειές της ήταν αξιόλογες, παρά το τελικό αποτέλεσμα.

Ο προπονητής του ΓΑΣ Καματερού, Μενέλαος Δανήλος, είδε την ομάδα του να αντιμετωπίζει μια ισχυρή αντίπαλο στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος. Παρά την ήττα, η Αναστασία Βασιλείου ήταν η παίκτρια που ξεχώρισε στην επίθεση για την γηπεδούχο ομάδα.

Οι συνθέσεις των ομάδων και οι σκόρερ

Για τον ΓΑΣ Καματερού, υπό την καθοδήγηση του Μενέλαου Δανήλου, αγωνίστηκαν οι: Βασιλείου, Ναντότσι, Χριστοπούλου 4, Κοτρώτσιου 3, Λουρίδα 1, Μάμαλη 1, Ψαριώτη, Ντρίνιτς, Νίνου 1, Βασιλείου Α. 5, Πατρώνη 3, Ταρρού, Λουρεντζάκη, Σακελλαρίου.

Για την ΑΕΚ, με προπονητή τον Βύρωνα Παπαδόπουλο, έπαιξαν οι: Αμβροσιάδου 9, Ρεσέντε, Σαμολαδά 2, Ζενέλι 3, Παϊζίνιο 3, Φράγκου 2, Σαρκίρη 1, Μανιά 2, Μακρή, Φέρμο 3, Νούκοβιτς, Ανδρέου 3, Γκονσάλβες 4, Γκόμεζ 2, Μπαβαρέσκο, Μονίκ 3.

Διαιτησία και στατιστικά

Τον αγώνα διεύθυναν οι διαιτητές Βαγγελτζίκης και Μπράμου. Τα στατιστικά των ποινών έδειξαν τρία δίλεπτα για την ομάδα του Καματερού και ένα δίλεπτο για την ΑΕΚ. Όσον αφορά τα πέναλτι, ο ΓΑΣ Καματερού εκτέλεσε 3 στα 5, ενώ η ΑΕΚ είχε απόλυτη ευστοχία με 2 στα 2.

Με πληροφορίες από: Gazzetta