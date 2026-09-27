Ο Υδραϊκός επικράτησε του Εθνικού με 10-8 στον Πειραιά

Ο Υδραϊκός ξεκίνησε με το δεξί τις υποχρεώσεις του στην 1η αγωνιστική της Waterpolo League ανδρών, κατακτώντας μια σημαντική εκτός έδρας νίκη. Η ομάδα της Ύδρας επικράτησε του Εθνικού με σκορ 10-8, σε έναν αγώνα που διεξήχθη στο Εθνικό Κολυμβητήριο Πειραιά. Η επικράτηση αυτή χάρισε στον Υδραϊκό το πρώτο του τρίποντο στο φετινό πρωτάθλημα, σε μια αναμέτρηση που κρίθηκε στις λεπτομέρειες του τελευταίου οκταλέπτου.

Δυναμικό ξεκίνημα και απάντηση του Εθνικού

Η ομάδα του Υδραϊκού μπήκε στον αγώνα με ιδιαίτερη ορμή, καταφέρνοντας να αποκτήσει ένα σημαντικό προβάδισμα στα πρώτα στάδια της αναμέτρησης. Οι φιλοξενούμενοι προηγήθηκαν με σκορ 4-1, δείχνοντας από νωρίς τις διαθέσεις τους και θέτοντας τις βάσεις για μια καλή εμφάνιση. Αυτό το αρχικό σερί δημιούργησε μια αίσθηση υπεροχής για την ομάδα από την Ύδρα.

Ωστόσο, ο Εθνικός δεν πτοήθηκε από το αρχικό μειονέκτημα και αντέδρασε άμεσα. Οι παίκτες του Φάνη Κουντουδιού κατάφεραν να ανασυνταχθούν και να ισοφαρίσουν το σκορ σε 4-4 κατά τη διάρκεια του δεύτερου οκταλέπτου. Η αντίδραση αυτή έφερε ξανά τον αγώνα σε ισορροπία, προμηνύοντας μια αμφίρροπη συνέχεια.

Αμφίρροπη μάχη μέχρι το τέλος

Μετά την ισοφάριση του Εθνικού, ο αγώνας εξελίχθηκε σε ένα πραγματικό ντέρμπι, με τις δύο ομάδες να εναλλάσσονται στο σκορ ή να ισοφαρίζουν συνεχώς. Ο Υδραϊκός κατάφερνε να παίρνει προβάδισμα ενός γκολ, αλλά ο Εθνικός έβρισκε πάντα τον τρόπο να απαντάει, διατηρώντας την αγωνία μέχρι τα τελευταία λεπτά.

Η μάχη κορυφώθηκε στο τέταρτο και τελευταίο οκτάλεπτο. Συγκεκριμένα, 7 λεπτά και 21 δευτερόλεπτα πριν από τη λήξη της αναμέτρησης, ο Τεσάνοβιτς του Εθνικού σημείωσε ένα κρίσιμο γκολ, ισοφαρίζοντας το σκορ σε 7-7. Αυτή η εξέλιξη έφερε ξανά τις δύο ομάδες σε απόλυτη ισορροπία, με το αποτέλεσμα να είναι εντελώς ανοιχτό.

Ο Γιώργος Καλαϊτζής «καθάρισε» την υπόθεση νίκη

Στο κρίσιμο σημείο του αγώνα, ο Γιώργος Καλαϊτζής του Υδραϊκού αναδείχθηκε σε πρωταγωνιστή. Με δύο διαδοχικά και καθοριστικά γκολ, κατάφερε να δώσει στην ομάδα του το προβάδισμα που χρειαζόταν για να κλειδώσει τη νίκη. Το πρώτο γκολ σημειώθηκε στα 5 λεπτά και 46 δευτερόλεπτα πριν το τέλος, ενώ το δεύτερο ακολούθησε στα 4 λεπτά και 9 δευτερόλεπτα, μετατρέποντας το 7-7 σε 9-7 υπέρ του Υδραϊκού.

Αυτά τα δύο τέρματα του Καλαϊτζή ήταν ζωτικής σημασίας, καθώς έδωσαν στον Υδραϊκό μια διαφορά δύο γκολ, την οποία κατάφερε να διατηρήσει μέχρι το τέλος του αγώνα. Ο Γιώργος Καλαϊτζής αναδείχθηκε μάλιστα πρώτος σκόρερ της αναμέτρησης για την ομάδα του, σημειώνοντας συνολικά τρία τέρματα που συνέβαλαν τα μέγιστα στην εκτός έδρας επικράτηση.

Οι συνθέσεις των ομάδων και οι σκόρερ

Για τον Εθνικό, ο προπονητής Φάνης Κουντουδιός χρησιμοποίησε τους εξής παίκτες: Μαυριόπουλο, Δευτεραίο, Θαλασσινό (με 1 γκολ), Τεσάνοβιτς (με 2 γκολ), Χρυσοσπάθη, Μπουρίκα, Δρίτσα, Καραβιώτη (με 2 γκολ), Τσόκα, Αλευρόπουλο, Π. Λαδά (με 1 γκολ), Σ. Λαδά (με 2 γκολ), Δαμίγο, Καστρινάκη και Μ. Κουντουδιό.

Από την πλευρά του Υδραϊκού, ο προπονητής Δημήτρης Κραβαρίτης είχε στη διάθεσή του τους: Γαλανόπουλο, Α. Αγκόρτσα, Βλάσση, Παππά, Πρέκα (με 2 γκολ), Δίπλαρο (με 1 γκολ), Άντζιτς (με 2 γκολ), Τσαταλιό, Παπάκο, Καλαϊτζή (με 3 γκολ), Ι. Αγκόρτσα (με 1 γκολ), Γιαννάτο (με 1 γκολ) και Γιανναρά.

Συνολικά, οι σκόρερ για τον Υδραϊκό ήταν οι Καλαϊτζής με 3 τέρματα, οι Πρέκας και Άντζιτς με 2 τέρματα ο καθένας, και οι Δίπλαρος, Ι. Αγκόρτσας, Γιαννάτος με 1 τέρμα έκαστος. Για τον Εθνικό, οι Τεσάνοβιτς, Καραβιώτης και Σ. Λαδάς σημείωσαν από 2 τέρματα, ενώ οι Θαλασσινός και Π. Λαδάς πρόσθεσαν από 1 γκολ ο καθένας στο ενεργητικό της ομάδας τους.

Με πληροφορίες από: Gazzetta