Εθνική Ελλάδας: Βασικοί Τεττέη και Ανδρούτσος κόντρα στη Γερμανία

Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς, προπονητής της Εθνικής Ελλάδας, ανακοίνωσε τις επιλογές του για την αρχική ενδεκάδα της αποψινής αναμέτρησης με την ισχυρή Γερμανία. Το παιχνίδι διεξάγεται στο Άουγκσμπουργκ, στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής της League A του Nations League. Ο Σέρβος τεχνικός προχώρησε σε δύο αλλαγές σε σχέση με το προηγούμενο παιχνίδι στο Βελιγράδι, με τους Ανδρέα Τεττέη και Θανάση Ανδρούτσο να ξεκινούν βασικοί.

Η ενδεκάδα της Εθνικής Ελλάδας

Για την Εθνική μας ομάδα, ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς επέλεξε το σύστημα 4-2-3-1 για το αρχικό σχήμα. Κάτω από τα δοκάρια θα βρίσκεται ο Κωνσταντής Τζολάκης, ο οποίος ξεκινάει για ακόμα μια φορά στην εστία. Η τετράδα της άμυνας αποτελείται από τους Βαγιαννίδη στο δεξί άκρο, Τσιμίκα στο αριστερό, και τους Μαυροπάνο και Ρέτσο ως κεντρικούς αμυντικούς.

Στη μεσαία γραμμή, ο Γιοβάνοβιτς επέλεξε τους Ζαφείρη και Ανδρούτσο. Στην μεσοεπιθετική γραμμή, ο Τζόλης θα αγωνιστεί στο αριστερό άκρο της επίθεσης, ο Ανδρέας Τεττέη δεξιά, ενώ ο Καρέτσας θα βρίσκεται πίσω από τον επιθετικό κορυφής. Στην κορυφή της επίθεσης, τη θέση του βασικού επιθετικού αναλαμβάνει ο Παυλίδης.

Οι αλλαγές σε σχέση με το Βελιγράδι

Ο ομοσπονδιακός τεχνικός προχώρησε σε δύο βασικές αλλαγές στην ενδεκάδα, συγκριτικά με την αναμέτρηση που διεξήχθη την περασμένη Πέμπτη στο Βελιγράδι. Ο Ανδρούτσος παίρνει τη θέση του Κουρμπέλη στη μεσαία γραμμή. Ο Κουρμπέλης, ο οποίος είχε μια εκπληκτική εμφάνιση στο ματς με τη Σερβία, θα πάρει ανάσες, με τον Γιοβάνοβιτς να δίνει την ευκαιρία στον Ανδρούτσο να αγωνιστεί ως παρτενέρ του Ζαφείρη.

Στην επίθεση, ο Ανδρέας Τεττέη, που περιγράφεται ως το «θωρηκτό» του Παναθηναϊκού, θα πάρει τη θέση του Μπάμπη Κωστούλα. Οι αλλαγές αυτές δείχνουν την πρόθεση του προπονητή να διαχειριστεί το ρόστερ και να δώσει ευκαιρίες σε περισσότερους παίκτες ενόψει των απαιτητικών αγώνων του Nations League.

Η αποστολή στο Άουγκσμπουργκ και ο πάγκος

Η ελληνική αποστολή βρίσκεται στο Άουγκσμπουργκ, όπου θα διεξαχθεί η αναμέτρηση με τη Γερμανία. Ο Γιώργος Σακελλαρίου καλύπτει την αποστολή για το Gazzetta. Στον πάγκο της Εθνικής ομάδας βρίσκονται σημαντικοί παίκτες, έτοιμοι να συνεισφέρουν εφόσον χρειαστεί. Συγκεκριμένα, οι αναπληρωματικοί είναι οι Βλαχοδήμος, Μανδάς, Ντόη, Κουρμπέλης, Μασούρας, Ιωαννίδης, Δουβίκας, Κωστούλας, Σάλιακας, Μιχαηλίδης, Κυριακόπουλος και Μουζακίτης.

Η παρουσία αυτών των παικτών στον πάγκο δίνει επιλογές στον Ιβάν Γιοβάνοβιτς για την εξέλιξη του αγώνα, επιτρέποντας αλλαγές που μπορούν να ανανεώσουν την ομάδα ή να αλλάξουν τη ροή του παιχνιδιού.

Το πλαίσιο του αγώνα

Η αποψινή αναμέτρηση αποτελεί τη 2η αγωνιστική της League A στο Nations League. Η Εθνική Ελλάδας έρχεται από ένα σπουδαίο διπλό στο Βελιγράδι, όπου αντιμετώπισε τη Σερβία. Αυτή η νίκη έχει δώσει ώθηση στην ομάδα ενόψει της συνέχειας των υποχρεώσεών της.

Η αναμέτρηση με τη Γερμανία θεωρείται ιδιαίτερα απαιτητική, καθώς η γερμανική ομάδα είναι γνωστή για τη δύναμή της. Ο αγώνας αυτός είναι κρίσιμος για την πορεία της Ελλάδας στον όμιλο του Nations League, καθώς η ομάδα επιδιώκει να διατηρήσει την καλή της φόρμα και να διεκδικήσει ένα θετικό αποτέλεσμα απέναντι σε έναν ισχυρό αντίπαλο.

Με πληροφορίες από: Athletiko, Gazzetta