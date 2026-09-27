Ο Ιβάν Σαββίδης στη Μεσημβρία: ομιλία στους παίκτες και τετ-α-τετ

Ο Ιβάν Σαββίδης πραγματοποίησε επίσκεψη στη Νέα Μεσημβρία, όπου παρακολούθησε από κοντά την προπόνηση του ΠΑΟΚ. Μετά την ολοκλήρωση της προπόνησης, ο ισχυρός άνδρας του Δικεφάλου απευθύνθηκε στο ποδοσφαιρικό τμήμα με ομιλία. Επιπλέον, είχε μια σειρά από προσωπικές συζητήσεις με σημαντικά στελέχη του συλλόγου, συμπεριλαμβανομένων των Αλέσιο Λίσι, Λέο Μάτος και Αγησίλαου Τουμαζάτο.

Σαφείς στόχοι και ικανοποίηση για την αντίδραση της ομάδας

Κατά τη διάρκεια της παρουσίας του, ο Ιβάν Σαββίδης κατέστησε απόλυτα σαφές προς όλα τα μέλη του ποδοσφαιρικού τμήματος τον πρωταρχικό στόχο της φετινής αγωνιστικής περιόδου. Ο στόχος αυτός είναι ξεκάθαρα η κατάκτηση του πρωταθλήματος. Συμπληρωματικά, ανέφερε πως, εφόσον οι συνθήκες το επιτρέπουν και είναι εφικτό, η ομάδα θα επιδιώξει και την κατάκτηση του Κυπέλλου.

Παράλληλα με την ανάδειξη των στόχων, ο πρόεδρος του ΠΑΟΚ εξέπρασε την ικανοποίησή του για την αντίδραση που επέδειξε το σύνολο των παικτών μετά την τελευταία συζήτηση που είχε προηγηθεί μαζί τους. Ζήτησε επιτακτικά αυτή η θετική νοοτροπία και προσέγγιση να καθιερωθεί ως η μόνιμη στάση της ομάδας σε κάθε αναμέτρηση που δίνει.

Έμφαση στην ενότητα, τη συγκέντρωση και την πειθαρχία

Στο πλαίσιο της ομιλίας του προς τους ποδοσφαιριστές, ο Ιβάν Σαββίδης έδωσε ιδιαίτερη βαρύτητα στην έννοια του συνόλου. Ξεκαθάρισε με έμφαση ότι οι επιτυχίες και οι διακρίσεις δεν προέρχονται από μεμονωμένα πρόσωπα, αλλά είναι αποτέλεσμα της συλλογικής προσπάθειας και της λειτουργίας της ομάδας ως ενιαίο σύνολο.

Τα λόγια του προς τους παίκτες ήταν σαφή και κατηγορηματικά, τονίζοντας τις βασικές αρχές που επιθυμεί να βλέπει στο αγωνιστικό χώρο. «Θέλω να βλέπω μια ενωμένη ομάδα, με ομαδικό πνεύμα», δήλωσε. Πρόσθεσε επίσης την ανάγκη για «συγκέντρωση στον στόχο και απόλυτη πειθαρχία» από όλους τους ποδοσφαιριστές.

Ακράδαντη πίστη στις δυνατότητες του ρόστερ και αγάπη για τη φανέλα

Ο Ιβάν Σαββίδης συμπλήρωσε στην ομιλία του πως, στον δρόμο προς τον πρωταθλητισμό, δεν υπάρχουν παιχνίδια που να χαρακτηρίζονται ως εύκολα. Επανέλαβε την ακράδαντη και σταθερή πίστη του στις δυνατότητες που διαθέτει το υπάρχον ρόστερ της ομάδας για την επίτευξη όλων των στόχων που έχουν τεθεί από τον σύλλογο.

Παράλληλα, απηύθυνε έκκληση στους ποδοσφαιριστές να αγαπούν πραγματικά τη φανέλα που φορούν σε κάθε αγώνα. Τους ζήτησε να νιώθουν ουσιαστικά τη σύνδεση και την ταύτιση με τον σύλλογο και τον κόσμο του, αναδεικνύοντας τη σημασία της συναισθηματικής δέσμευσης.

Μηνύματα για το μέλλον και την προσφορά στον σύλλογο

Ο πρόεδρος του ΠΑΟΚ έστειλε ένα ιδιαίτερο και σημαντικό μήνυμα, το οποίο απευθυνόταν τόσο στους νεότερους όσο και στους πιο παλαιούς και έμπειρους παίκτες της ομάδας. Στους νεότερους ποδοσφαιριστές, σημείωσε πως πρέπει να γνωρίζουν ότι στον ΠΑΟΚ έχουν τη δυνατότητα και τις προοπτικές να χτίσουν με επιτυχία το μέλλον της καριέρας τους.

Όσον αφορά τους πιο έμπειρους παίκτες, ο Ιβάν Σαββίδης τόνισε ότι πρέπει να έχουν στο μυαλό τους πως η σχέση τους με τους ασπρόμαυρους δεν τελειώνει με την ολοκλήρωση της αγωνιστικής τους καριέρας. Αντιθέτως, θα βρίσκονται κοντά στον σύλλογο και μετά από αυτή, προσφέροντας τις υπηρεσίες τους με άλλους ρόλους.

Διαδοχικές συζητήσεις με στελέχη του ποδοσφαιρικού τμήματος

Πέρα από την κεντρική ομιλία του προς το σύνολο του ποδοσφαιρικού τμήματος, ο Ιβάν Σαββίδης επέδειξε έντονο ενδιαφέρον για την πορεία της αποθεραπείας των τραυματιών ποδοσφαιριστών. Ενημερώθηκε για την κατάσταση τους και την πρόοδο που σημειώνουν στην αποκατάστασή τους.

Στη συνέχεια, ο ισχυρός άνδρας του ΠΑΟΚ είχε μια σειρά από συνεργασίες και συζητήσεις. Συγκεκριμένα, συναντήθηκε με τον Αγησίλαο Τουμαζάτο, με τον οποίο συζήτησε τρέχοντα θέματα που αφορούν την καθημερινότητα και τη λειτουργία του συλλόγου. Επίσης, είχε συζήτηση με τον Λέο Μάτος, εστιάζοντας σε ζητήματα που αφορούν άμεσα το ποδοσφαιρικό τμήμα.

Τέλος, πραγματοποίησε ένα τετ-α-τετ με τον Ιταλό τεχνικό Αλέσιο Λίσι. Κατά τη διάρκεια αυτής της συνάντησης, ο Ιβάν Σαββίδης ζήτησε από τον Λίσι να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες και να κάνει όσα απαιτούνται, με σκοπό τη δημιουργία ενός συμπαγούς συνόλου με ένα ισχυρό και ενωμένο ομαδικό πνεύμα.

Με πληροφορίες από: Gazzetta