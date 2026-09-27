Ο Στέφανος Τσιτσιπάς στα προκριματικά του Τόκιο τα ξημερώματα της Δευτέρας

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς θα χρειαστεί να δώσει δύο αγώνες στα προκριματικά του ATP 500 στο Τόκιο, προκειμένου να εξασφαλίσει την πρόκριση στο κυρίως ταμπλό του τουρνουά. Ο Έλληνας τενίστας, ο οποίος βρίσκεται στο Νο.44 της παγκόσμιας κατάταξης, υποχρεώνεται να αγωνιστεί σε αυτή τη φάση, με στόχο την είσοδό του στην κύρια διοργάνωση. Η κλήρωση της Κυριακής καθόρισε το μονοπάτι που θα ακολουθήσει ο Τσιτσιπάς στην ιαπωνική πρωτεύουσα.

Η πρώτη πρόκληση: Γιοσιχίτο Νιισιόκα

Στον πρώτο προκριματικό γύρο, ο Στέφανος Τσιτσιπάς θα αντιμετωπίσει έναν γνώριμο αντίπαλο, τον αριστερόχειρα Γιοσιχίτο Νιισιόκα. Ο Ιάπωνας τενίστας, ο οποίος αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο Νο.210 της παγκόσμιας κατάταξης, έχει φτάσει στο παρελθόν μέχρι το Νο.24, γεγονός που υποδηλώνει την εμπειρία του.

Η αναμέτρηση μεταξύ Τσιτσιπά και Νιισιόκα έχει προγραμματιστεί για το πρωί της Δευτέρας, 28 Σεπτεμβρίου. Η ώρα έναρξης του αγώνα έχει οριστεί για τις 05:00 ώρα Ελλάδας, απαιτώντας από τους Έλληνες φιλάθλους να ξυπνήσουν νωρίς για να παρακολουθήσουν την προσπάθεια του Έλληνα πρωταθλητή.

Αυτή θα είναι η δεύτερη φορά που οι δύο αθλητές θα βρεθούν αντιμέτωποι στο κορτ. Στην προηγούμενη συνάντησή τους, η οποία έλαβε χώρα στη Λιόν το 2021, ο Στέφανος Τσιτσιπάς είχε επικρατήσει με 2-0 σετ, έχοντας έτσι ένα θετικό προηγούμενο απέναντι στον Ιάπωνα αντίπαλό του.

Το δεύτερο εμπόδιο για το κυρίως ταμπλό

Εφόσον ο Στέφανος Τσιτσιπάς καταφέρει να πάρει την πρόκριση από τον πρώτο προκριματικό γύρο, θα κληθεί να αγωνιστεί ξανά την Τρίτη, 29 Σεπτεμβρίου. Ο δεύτερος αγώνας θα είναι καθοριστικός, καθώς ο νικητής του θα εξασφαλίσει μια θέση στο κυρίως ταμπλό του ATP 500 του Τόκιο.

Στον αγώνα που θα κρίνει την πρόκριση, ο Έλληνας τενίστας θα αντιμετωπίσει τον νικητή της αναμέτρησης ανάμεσα στον Αυστραλό Ρίνκο Χιτζικάτα και τον Αργεντινό Καμίλο Ούγκο Καραμπέλι. Ο Χιτζικάτα βρίσκεται στο Νο.82 της παγκόσμιας κατάταξης, ενώ ο Καραμπέλι κατέχει την 75η θέση.

Και οι δύο πιθανοί αντίπαλοι αποτελούν σοβαρές προκλήσεις, με τον Τσιτσιπά να χρειάζεται να επιδείξει την καλύτερη δυνατή του φόρμα για να ξεπεράσει το εμπόδιο και να προχωρήσει στην κύρια διοργάνωση της ιαπωνικής πρωτεύουσας.

Η σημασία της παρουσίας στο Τόκιο

Η συμμετοχή του Στέφανου Τσιτσιπά στο ATP 500 του Τόκιο, έστω και από τη φάση των προκριματικών, αποτελεί σημαντικό γεγονός για την πορεία του στη σεζόν. Το τουρνουά αυτό προσφέρει σημαντικούς βαθμούς στην παγκόσμια κατάταξη, κάτι που είναι ιδιαίτερα κρίσιμο για έναν αθλητή του επιπέδου του.

Η παρουσία του στο Νο.44 του κόσμου, σε συνδυασμό με την ανάγκη του να αγωνιστεί στα προκριματικά, υπογραμμίζει την ανταγωνιστικότητα του επαγγελματικού τένις και την προσπάθεια που απαιτείται για να παραμείνει κανείς στην κορυφή. Οι αγώνες στο Τόκιο θα αποτελέσουν μια ευκαιρία για τον Τσιτσιπά να ανακτήσει ρυθμό και να διεκδικήσει μια καλύτερη θέση στην κατάταξη.

Με πληροφορίες από: Gazzetta