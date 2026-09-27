Ζάλγκιρις - Σιολιάι: Εύκολη νίκη πριν τον Ολυμπιακό

Η Ζάλγκιρις Κάουνας δεν αντιμετώπισε κανένα πρόβλημα στην αναμέτρηση με τη Σιολιάι, την οποία κέρδισε με το ευρύ 101-82. Με αυτή την επικράτηση, η λιθουανική ομάδα έκανε το 3/3 στο πρωτάθλημα της χώρας της, δείχνοντας πως βρίσκεται σε καλή αγωνιστική κατάσταση.

Ο αγώνας αυτός διεξήχθη λίγο πριν η Ζάλγκιρις υποδεχθεί τον Ολυμπιακό στην «Zalgirio Arena» για την Ευρωλίγκα, προσφέροντας μια ευκαιρία για προετοιμασία ενόψει της σημαντικής ευρωπαϊκής αναμέτρησης.

Η επικράτηση στο πρωτάθλημα Λιθουανίας

Η Ζάλγκιρις είχε ένα σχετικά εύκολο έργο για την 3η αγωνιστική του πρωταθλήματος LKL. Παρά το γεγονός ότι η ομάδα έριξε ταχύτητα προς το τέλος του αγώνα, η διαφορά των 19 πόντων (101-82) αντικατοπτρίζει την κυριαρχία της στο παρκέ.

Η νίκη αυτή επιβεβαίωσε την ανοδική πορεία της Ζάλγκιρις στο εγχώριο πρωτάθλημα, διατηρώντας το αήττητο σερί της και δίνοντας ψυχολογία στους παίκτες της ενόψει των επερχόμενων αγώνων.

Οι πρωταγωνιστές της Ζάλγκιρις

Κορυφαίος για τους νικητές αναδείχθηκε ο Κάρσεν Έντουαρντς, ο οποίος σημείωσε 19 πόντους. Η αποτελεσματικότητά του ήταν ιδιαίτερα εμφανής από την περιφέρεια, καθώς είχε 5/6 εύστοχα τρίποντα, ενώ πρόσθεσε και 2/6 δίποντα.

Σημαντική ήταν και η συμβολή του Μάρεκ Μπλάζεβιτς, ο οποίος ακολούθησε τον Έντουαρντς σε απόδοση, τελειώνοντας τον αγώνα με 12 πόντους. Ο Μπλάζεβιτς ήταν αλάνθαστος στα δίποντα με 5/5, ενώ είχε και 2/5 βολές, προσθέτοντας στην στατιστική του 5 ριμπάουντ και 4 ασίστ.

Ο Μάριους Γκριγκόνις αγωνίστηκε για κάτι περισσότερο από 20 λεπτά, προσφέροντας 10 πόντους στην ομάδα του. Η επίδοσή του περιλάμβανε 0/1 δίποντο, 3/5 τρίποντα και 1/2 βολές, δείχνοντας την ικανότητά του να σκοράρει από μακρινή απόσταση.

Η συνεισφορά των υπόλοιπων παικτών

Πέρα από τους κορυφαίους σκόρερ, αρκετοί άλλοι παίκτες της Ζάλγκιρις συνέβαλαν στο επιθετικό παιχνίδι της ομάδας. Ο Σιρβίντις πρόσθεσε 11 πόντους με ένα τρίποντο, ενώ ο Μπράουν σημείωσε 9 πόντους με δύο εύστοχα τρίποντα.

Οι Μπουτκέβιτσους και Σλέβα είχαν από 8 πόντους ο καθένας, με τον πρώτο να πετυχαίνει ένα τρίποντο και τον δεύτερο δύο. Ο Ουλάνοβας συνεισέφερε 7 πόντους με ένα τρίποντο, ενώ οι Ακομπούντου-Εχιόγκου και Λο σημείωσαν από 6 πόντους, με τον Λο να έχει δύο τρίποντα. Τέλος, ο Γκεντράιτις πρόσθεσε 5 πόντους με ένα τρίποντο, ολοκληρώνοντας το επιθετικό πλουραλισμό της ομάδας του Μασιούλις.

Απουσίες και η αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό

Στην αναμέτρηση με τη Σιολιάι, η Ζάλγκιρις αγωνίστηκε χωρίς δύο σημαντικούς παίκτες. Εκτός έμειναν οι Γιόνας Βαλαντσιούνας και Νάιτζελ Γουίλιαμς-Γκος, με την απουσία τους να μην επηρεάζει την έκβαση του αγώνα.

Ειδικότερα, ο Αμερικανός γκαρντ, Νάιτζελ Γουίλιαμς-Γκος, δεν υπολογίζεται ούτε για την επερχόμενη αναμέτρηση με τους «ερυθρόλευκους» του Ολυμπιακού, γεγονός που ενδεχομένως να επηρεάσει τα πλάνα της ομάδας για το ευρωπαϊκό παιχνίδι.

Η Ζάλγκιρις θα υποδεχθεί τον Ολυμπιακό την ερχόμενη Τρίτη, στις 29 Σεπτεμβρίου, στις 20:00, στο Κάουνας, στην έδρα της, την «Zalgirio Arena», σε μια κρίσιμη αναμέτρηση για την Ευρωλίγκα.

Με πληροφορίες από: Gazzetta