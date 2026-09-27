Η Ελλάς Σύρου άντεξε με δέκα παίκτες απέναντι στον ΠΑΣ Πύργος

Η Ελλάς Σύρου διεύρυνε το αήττητο σερί της, αναδεικνυόμενη ισόπαλη χωρίς τέρματα (0-0) στην Ερμούπολη απέναντι στον ΠΑΣ Πύργο. Οι Κυκλαδίτες αγωνίστηκαν για ένα ολόκληρο ημίχρονο με παίκτη λιγότερο, καταφέρνοντας να κρατήσουν ανέπαφη την εστία τους. Από την άλλη πλευρά, ο ΠΑΣ Πύργος συνεχίζει να προβληματίζει, καθώς παραμένει η μοναδική ομάδα των επαγγελματικών κατηγοριών που δεν έχει βρει δίχτυα στο φετινό πρωτάθλημα.

Οι συνθήκες του αγώνα και οι πρώτες στιγμές

Η αναμέτρηση στην Ερμούπολη διεξήχθη κάτω από καταρρακτώδη βροχή, γεγονός που επηρέασε τον ρυθμό και των δύο ομάδων. Οι καιρικές συνθήκες δεν επέτρεψαν στους ποδοσφαιριστές να αναπτύξουν το παιχνίδι τους όπως θα ήθελαν, καθιστώντας δύσκολη τη δημιουργία φάσεων.

Η πρώτη αξιόλογη στιγμή του αγώνα καταγράφηκε στο 37ο λεπτό, όταν ο Ζαφείρης επιχείρησε ένα κοντινό σουτ. Ωστόσο, η προσπάθειά του δεν βρήκε στόχο, αφήνοντας το 0-0 να παραμένει στον πίνακα του σκορ.

Η αποβολή που άλλαξε τα δεδομένα

Επτά λεπτά μετά την πρώτη καλή στιγμή, στο 44ο λεπτό, οι αριθμητικές ισορροπίες στον αγωνιστικό χώρο άλλαξαν δραματικά. Ο ποδοσφαιριστής της Ελλάς Σύρου, Φαϊζάλ, υπέπεσε σε αντιαθλητικό μαρκάρισμα στον Εραμούσπε του ΠΑΣ Πύργου. Για την ενέργειά του αυτή, ο διαιτητής της αναμέτρησης, Μαρανός από την Αθήνα, του έδειξε την κόκκινη κάρτα.

Η αποβολή του Φαϊζάλ άφησε την Ελλάς Σύρου με δέκα παίκτες για ένα και πλέον ημίχρονο, δυσκολεύοντας σημαντικά την αποστολή της. Οι «ερυθρόλευκοι» του Πύργου, έχοντας πλέον αριθμητικό πλεονέκτημα, είχαν την ευκαιρία να πάρουν μεγαλύτερα ρίσκα και να αναζητήσουν το πρώτο τους γκολ στο φετινό πρωτάθλημα.

Ευκαιρίες και αντίσταση των γηπεδούχων

Παρά το αριθμητικό μειονέκτημα, η Ελλάς Σύρου επέδειξε αξιοσημείωτη αντίσταση. Στο 54ο λεπτό, ο Δούμτσιος του ΠΑΣ Πύργου βρέθηκε σε θέση βολής, αλλά δεν κατάφερε να νικήσει τον τερματοφύλακα Καραργύρη των γηπεδούχων. Λίγο αργότερα, στο 66ο λεπτό, ένα σουτ του Τσορνομάζ έφυγε μόλις άουτ, χάνοντας μια ακόμα ευκαιρία για τους φιλοξενούμενους.

Η ομάδα των Κυκλάδων δεν περιορίστηκε μόνο στην άμυνα. Απείλησε την εστία του Πύργου με τον Μπουλλάρι, ο οποίος είχε δύο καλές στιγμές στο 59ο και στο 64ο λεπτό. Το παιχνίδι άνοιξε στα τελευταία λεπτά, με τις δύο ομάδες να προσπαθούν να δημιουργήσουν, χωρίς ωστόσο να καταφέρουν να σκοράρουν.

Το αήττητο σερί και η «ανομβρία» του Πύργου

Με την ισοπαλία αυτή, η Ελλάς Σύρου διεύρυνε το αήττητο σερί της, δίνοντας αξία στην προηγούμενη νίκη της με 1-4 επί της Ζακύνθου. Βάσει της εξέλιξης του αγώνα και του γεγονότος ότι αγωνίστηκε με δέκα παίκτες για μεγάλο διάστημα, η γηπεδούχος ομάδα θεωρείται η κερδισμένη της ισοπαλίας.

Από την άλλη πλευρά, ο ΠΑΣ Πύργος συνεχίζει να προβληματίζει έντονα, καθώς δεν κατάφερε να διακόψει το σερί της «ανομβρίας» του. Παραμένει η μοναδική ομάδα των επαγγελματικών κατηγοριών που δεν έχει βρει δίχτυα στο φετινό πρωτάθλημα, αδυνατώντας να πανηγυρίσει το πρώτο της τρίποντο στη σεζόν, ακόμα και με αριθμητικό πλεονέκτημα.

Τα στοιχεία της αναμέτρησης

Το τελικό σκορ της αναμέτρησης ήταν Ελλάς Σύρου - ΠΑΣ Πύργος 0-0. Ο διαιτητής της αναμέτρησης ήταν ο κ. Μαρανός από τον Σύνδεσμο Διαιτητών Αθήνας. Οι κίτρινες κάρτες που δόθηκαν ήταν στον Κρέτση (31'), στον Εραμούσπε (44'), στον Σκεντεράι (45'+1') και στον Δημητρίου (81'). Η μοναδική κόκκινη κάρτα δόθηκε στον Φαϊζάλ στο 44ο λεπτό.

Οι συνθέσεις των ομάδων ήταν οι εξής:

ΕΛΛΑΣ ΣΥΡΟΥ (Θανάσης Στάικος): Καραργύρης, Κωστόπουλος, Διαμαντής, Βλάχος, Ζαφείρης, Κρέτση (79′ Πρεβεζιάνος), Μπάμπης, Τακεσιάν (87' Αντίνο), Οτσοβέτσι (67′ Νίνο), Φαϊζάλ, Μπουλλάρι (87' Γεμιστός).

ΠΥΡΓΟΣ (Νώντας Κουτρομάνος): Τσεκούρας, Πρίφτη (65′ Λάζαρης), Δημητρίου, Εραμούσπε, Σκεντεράι, Τσορνομάζ, Μούσια (86' Φοφανά), Χαντί (65′ Κάρδαρης), Κόκκορης (74′ Μαυριάς), Σαρδέλης (86' Φερεκίδης), Δούμτσιος.

Με πληροφορίες από: Athletiko