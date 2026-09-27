Ο Ντονάτας Μοτιεγιούνας και η επταετής πορεία του στη Euroleague

Ο ΠΑΟΚ αναζητά τρόπους να ενισχύσει περαιτέρω τη γραμμή των ψηλών του, και ένας από τους παίκτες που βρίσκονται στο «στόχαστρο» είναι ο Ντονάτας Μοτιεγιούνας. Ο Λιθουανός διεθνής, ο οποίος είναι αυτή τη στιγμή ελεύθερος στην αγορά, διαθέτει μια πλούσια επταετή παρουσία στη EuroLeague, έχοντας αγωνιστεί σε διάφορες ομάδες της διοργάνωσης.

Ο 36χρονος σέντερ έχει καταγράψει συνολικά 187 αναμετρήσεις στην κορυφαία ευρωπαϊκή λίγκα, προσφέροντας σημαντική εμπειρία και αριθμούς. Η πορεία του στη EuroLeague χαρακτηρίζεται από σταθερές επιδόσεις, με αξιοσημείωτα σημεία τόσο στην επίθεση όσο και στην άμυνα, παρά τις προκλήσεις που αντιμετώπισε σε συγκεκριμένους τομείς του παιχνιδιού του.

Η επταετής παρουσία του στη Euroleague

Κατά τη διάρκεια των επτά ετών που έχει αγωνιστεί στη EuroLeague, ο Ντονάτας Μοτιεγιούνας έχει συμμετάσχει σε 187 παιχνίδια. Ο μέσος όρος συμμετοχής του ανέρχεται στα 17 λεπτά και 22 δευτερόλεπτα ανά αναμέτρηση, χρόνος στον οποίο κατάφερε να συνεισφέρει σημαντικά στις ομάδες του. Πιο συγκεκριμένα, ο Λιθουανός σέντερ σημείωσε κατά μέσο όρο 8.2 πόντους ανά παιχνίδι, ενώ συνέλεξε 3.7 ριμπάουντ και μοίρασε 0.8 ασίστ.

Ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά του παιχνιδιού του Μοτιεγιούνας είναι η ικανότητά του να απειλεί από μακρινή απόσταση. Διαθέτει ένα εξαιρετικό ποσοστό στο τρίποντο, φτάνοντας το 33.3%, γεγονός που τον καθιστά έναν απειλητικό παίκτη για τις αντίπαλες άμυνες. Ωστόσο, ένα «αγκάθι» στην απόδοσή του αποτελούν οι ελεύθερες βολές, όπου καταγράφει ένα σχετικά χαμηλό ποσοστό της τάξης του 56.5%.

Τα πρώτα βήματα και η επιστροφή στην κορυφή

Ο Ντονάτας Μοτιεγιούνας έκανε το ντεμπούτο του στη EuroLeague σε νεαρή ηλικία, τη σεζόν 2007-08, αγωνιζόμενος σε τρεις αναμετρήσεις με τη φανέλα της Ζάλγκιρις. Εκείνη την περίοδο περιγράφεται ως «άγουρος», δείχνοντας όμως από νωρίς το ταλέντο του. Αργότερα, τη σεζόν 2011-12, κατέγραψε δέκα συμμετοχές με την πολωνική Ασέκο Πρόκομ, η οποία είναι πλέον γνωστή ως Άρκα Γκντίνια, αφήνοντας ένα θετικό αποτύπωμα με την παρουσία του.

Μετά από αυτή την αρχική περίοδο, ο Μοτιεγιούνας επέστρεψε στην κορυφαία ευρωπαϊκή λίγκα δέκα χρόνια αργότερα, έχοντας αποκτήσει σημαντική εμπειρία από τη συμμετοχή του στο NBA. Κατά τη διάρκεια της θητείας του στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, αγωνίστηκε με τις φανέλες των Ρόκετς, των Πέλικανς και των Σπερς. Επιπλέον, είχε και ένα πέρασμα από την Κίνα, εμπειρίες που τον βοήθησαν να ωριμάσει και να επιστρέψει στη EuroLeague πιο έμπειρος και ολοκληρωμένος.

Η καθοριστική περίοδος στη Μονακό

Ένα από τα πιο σημαντικά κεφάλαια στην ευρωπαϊκή καριέρα του Ντονάτας Μοτιεγιούνας ήταν η θητεία του στη Μονακό. Με τη γαλλική ομάδα, ο Λιθουανός σέντερ είχε τέσσερις γεμάτες σεζόν, αναδεικνυόμενος σε ένα σημαντικό επιθετικό και αμυντικό όπλο. Η παρουσία του ήταν καθοριστική για την πορεία της ομάδας, συμβάλλοντας ενεργά στις επιτυχίες της.

Κατά τη διάρκεια της παρουσίας του στη Μονακό, ο Μοτιεγιούνας έφτασε στο «ευρωπαϊκό peak» της καριέρας του, επιδεικνύοντας τις καλύτερες του επιδόσεις και αναγνωριζόμενος ως ένας από τους κορυφαίους ψηλούς της διοργάνωσης. Η συνέπεια και η αποτελεσματικότητά του τον καθιέρωσαν ως έναν παίκτη-κλειδί για τη Μονακό, αφήνοντας ανεξίτηλο το στίγμα του στον σύλλογο.

Η περσινή σεζόν στον Ερυθρό Αστέρα

Πριν μεταπηδήσει στον Ερυθρό Αστέρα, ο Ντονάτας Μοτιεγιούνας είχε ολοκληρώσει την επιτυχημένη του θητεία στη Μονακό. Την περασμένη αγωνιστική περίοδο, ο Λιθουανός σέντερ αγωνίστηκε με τη φανέλα του Ερυθρού Αστέρα, συμμετέχοντας σε 27 αναμετρήσεις της EuroLeague. Από αυτές τις αναμετρήσεις, ξεκίνησε ως βασικός στους 25 αγώνες, υπογραμμίζοντας τον σημαντικό ρόλο που είχε στην ομάδα.

Στον Ερυθρό Αστέρα, ο Μοτιεγιούνας κατέγραψε κατά μέσο όρο 7.3 πόντους και 1.8 ριμπάουντ ανά παιχνίδι. Οι επιδόσεις του την περασμένη σεζόν προστίθενται στην πλούσια εμπειρία του στη EuroLeague, καθιστώντας τον έναν ελκυστικό στόχο για ομάδες που αναζητούν έναν έμπειρο και ικανό ψηλό, όπως ο ΠΑΟΚ που έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον για την απόκτησή του.

Με πληροφορίες από: Gazzetta