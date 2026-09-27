Η G-League United κατέκτησε το διηπειρωτικό κύπελλο μετά από νίκη επί της Ρίτας Βίλνιους

Η επίλεκτη ομάδα της G-League United αναδείχθηκε νικήτρια του FIBA Intercontinental Cup, επικρατώντας στον τελικό της Ρίτας Βίλνιους με σκορ 89-86. Ο αγώνας διεξήχθη στο Πεκίνο και σηματοδοτεί μια ιστορική στιγμή για την αμερικανική ομάδα, καθώς είναι η πρώτη φορά που κατακτά το συγκεκριμένο τρόπαιο.

Ο μεγάλος τελικός στο Πεκίνο

Η αναμέτρηση που διεξήχθη στην κινεζική πρωτεύουσα βρήκε την G-League United να επιβάλλεται της Ρίτας Βίλνιους με 89-86. Αυτή η νίκη χαρίζει στην ομάδα το FIBA Intercontinental Cup, ένα τρόπαιο που διεκδίκησε με επιτυχία για πρώτη φορά στην ιστορία της. Η τελευταία φορά που μια ομάδα από τις Ηνωμένες Πολιτείες είχε καταφέρει κάτι ανάλογο ήταν το μακρινό 1974, με τους Maryland Terrapins.

Η επίδοση αυτή αποτελεί ένα σημαντικό ορόσημο για την G-League United, καθώς επιβεβαιώνει την ανοδική της πορεία και την ικανότητά της να πρωταγωνιστεί σε διεθνές επίπεδο. Η αναμέτρηση ήταν γεμάτη ένταση και ανατροπές, κρατώντας αμείωτο το ενδιαφέρον μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο.

Η πορεία προς την κορυφή

Η κατάκτηση του Διηπειρωτικού Κυπέλλου έρχεται ως επιστέγασμα προσπαθειών για την G-League United, η οποία είχε προηγουμένως δύο συνεχόμενες αποτυχίες στον τελικό της διοργάνωσης. Και τις δύο προηγούμενες φορές, η ομάδα είχε ηττηθεί από τη Μάλαγα, αφήνοντας μια πικρή γεύση στους φιλάθλους της.

Φέτος, όμως, η επίλεκτη ομάδα της G-League έφτασε ξανά στην πηγή, και αυτή τη φορά κατάφερε να πιει το πολυπόθητο νερό της νίκης. Η επιμονή και η αποφασιστικότητα των παικτών και του προπονητικού επιτελείου οδήγησαν στην υπέρβαση, φέρνοντας το τρόπαιο στην κατοχή τους.

Η εξέλιξη του αγώνα και οι κρίσιμες στιγμές

Στον τελικό, ο προπονητής της G League United, Μαχμούντ Αμπντελφατάχ, παρακολούθησε την ομάδα του να χάνει ένα προβάδισμα 13 πόντων, μόλις έξι λεπτά πριν από τη λήξη της αναμέτρησης. Η Ρίτας Βίλνιους εκμεταλλεύτηκε την ευκαιρία και πραγματοποίησε άλλη μια ανατροπή, φτάνοντας μάλιστα στην ισοφάριση δύο φορές κατά τη διάρκεια των τελευταίων 90 δευτερολέπτων του αγώνα.

Παρά τις πιέσεις και τις ισοφαρίσεις, η G-League United βρήκε τις απαντήσεις που χρειαζόταν. Ο Έρικ Ντίξον, με 18 πόντους και 5 ριμπάουντ, ήταν καθοριστικός σε αυτές τις κρίσιμες στιγμές, απαντώντας και στις δύο ισοφαρίσεις της Ρίτας Βίλνιους. Τη νίκη «καθάρισε» ο Σον Ιστ, ο οποίος με 19 πόντους, εκτέλεσε εύστοχα από τη γραμμή των βολών, διασφαλίζοντας το τελικό αποτέλεσμα.

Ο πολυτιμότερος παίκτης και οι διακριθέντες

Ο Έρικ Ντίξον δεν ήταν απλώς εξαιρετικός στον τελικό, αλλά ανακηρύχθηκε και Πολυτιμότερος Παίκτης (MVP) του FIBA Intercontinental Cup 2026. Η συνολική του παρουσία στη διοργάνωση ήταν εντυπωσιακή, με μέσο όρο 16,3 πόντους, 4,5 ριμπάουντ και 15,8 βαθμούς αξιολόγησης ανά παιχνίδι, αναδεικνύοντας την ηγετική του φυσιογνωμία.

Από την πλευρά της Ρίτας Βίλνιους, η οποία είναι η κάτοχος του BCL, ξεχώρισε ο Κέι Μπρούνκε. Ο Μπρούνκε σημείωσε 15 πόντους και κατέγραψε 9 ριμπάουντ, προσφέροντας σημαντική βοήθεια στην ομάδα του, αν και δεν ήταν αρκετό για την κατάκτηση του τροπαίου.

Με πληροφορίες από: Gazzetta