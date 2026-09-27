Πάνω από 850 οπαδοί της Ουνιόν Βερολίνου ταξίδεψαν στην Κροατία για φιλικό

Περισσότεροι από 850 οπαδοί της Ουνιόν Βερολίνου ταξίδεψαν στην Κροατία για να παρακολουθήσουν από κοντά μία φιλική αναμέτρηση της αγαπημένης τους ομάδας. Η γερμανική ομάδα αντιμετώπισε τη Ριέκα σε έναν αγώνα που διεξήχθη χθες, 27 Σεπτεμβρίου, με ιδιαίτερο συμβολισμό. Το ταξίδι των φιλάθλων κάλυψε μία απόσταση 1.115 χιλιομέτρων, αποδεικνύοντας την αφοσίωσή τους.

Η αναμέτρηση πραγματοποιήθηκε προς τιμήν του Ντάμιρ Κρέιλαχ, ενός ποδοσφαιριστή που έχει διαγράψει σημαντική πορεία και με τις δύο ομάδες. Οι οπαδοί της Ουνιόν Βερολίνου δεν ήταν απλώς παρόντες, αλλά δημιούργησαν μία εντυπωσιακή ατμόσφαιρα, δείχνοντας την υποστήριξή τους τόσο στην ομάδα όσο και στον τιμώμενο ποδοσφαιριστή.

Ο φιλικός αγώνας και η τιμή στον Ντάμιρ Κρέιλαχ

Η Ουνιόν Βερολίνου εκμεταλλεύτηκε τη διακοπή των πρωταθλημάτων για τις εθνικές ομάδες, προκειμένου να πραγματοποιήσει αυτό το φιλικό ταξίδι στην Κροατία. Ο αγώνας διεξήχθη χθες, 27 Σεπτεμβρίου, στην πόλη Ριέκα, με αντίπαλο την τοπική ομάδα. Ο βασικός λόγος της διοργάνωσης ήταν η απόδοση τιμής στον Ντάμιρ Κρέιλαχ, έναν ποδοσφαιριστή που έχει συνδέσει το όνομά του τόσο με την Ουνιόν Βερολίνου όσο και με τη Ριέκα.

Ο Ντάμιρ Κρέιλαχ, ο οποίος είναι πλέον 37 ετών και αποσύρθηκε από την ενεργό δράση τον περασμένο Ιανουάριο, συμμετείχε για λίγα λεπτά στην αναμέτρηση. Αγωνίστηκε τόσο με τη φανέλα της Ουνιόν όσο και με αυτή της Ριέκα, προσφέροντας μία συμβολική παρουσία. Μετά την ολοκλήρωση της συμμετοχής του, αποχώρησε από το γήπεδο, περνώντας μέσα από μία τιμητική φρουρά που σχημάτισαν οι παίκτες των δύο συλλόγων, σε μία συγκινητική στιγμή αναγνώρισης της προσφοράς του.

Η εντυπωσιακή παρουσία των οπαδών

Σε αυτό το ιδιαίτερο ταξίδι, ο σύλλογος από το Βερολίνο δεν ήταν μόνος του. Πάνω από 850 οπαδοί της Ουνιόν Βερολίνου βρέθηκαν στο πλευρό της ομάδας, διανύοντας μία απόσταση 1.115 χιλιομέτρων για να φτάσουν στη Ριέκα. Ο σκοπός τους ήταν διπλός: να στηρίξουν την αγαπημένη τους ομάδα σε αυτή τη φιλική αναμέτρηση και να τιμήσουν τον Ντάμιρ Κρέιλαχ, ο οποίος υπήρξε για πολλά χρόνια μέλος της οικογένειας της Ουνιόν.

Οι φίλαθλοι των Γερμανών οργάνωσαν μία εντυπωσιακή παρουσία πριν από την έναρξη του αγώνα. Συγκεντρώθηκαν στην παραλία Preluk, ντυμένοι όλοι στα κόκκινα, το χρώμα του συλλόγου τους. Κρατούσαν ένα μεγάλο πανό που έγραφε «Alle in Rot», δηλαδή «Όλοι με τα Κόκκινα», πριν εισέλθουν όλοι μαζί στο γήπεδο, δημιουργώντας μία ενιαία και δυναμική εικόνα.

Μηνύματα υποστήριξης και κορεό στο «Καντρίντα»

Αφού εισήλθαν στο στάδιο «Kantrida», οι οπαδοί της Ουνιόν Βερολίνου συνέχισαν να εντυπωσιάζουν με την παρουσία τους. Ανέβασαν το κορεό που είχαν ετοιμάσει ειδικά για την περίσταση, το οποίο ήταν αφιερωμένο στον Ντάμιρ Κρέιλαχ. Η κίνηση αυτή υπογράμμισε την εκτίμηση και την αγάπη που τρέφουν για τον πρώην ποδοσφαιριστή τους.

Πέρα από την τιμή στον Κρέιλαχ, οι φίλαθλοι της Ουνιόν Βερολίνου έστειλαν και ένα μήνυμα υποστήριξης προς τους οπαδούς της Ριέκα. Ανάρτησαν ένα πανό που έγραφε: «Υπάρχει μόνο ένα μέρος που είναι το σπίτι σας - Επιστροφή στην Καντρίντα». Με αυτό τον τρόπο, εξέφρασαν την αλληλεγγύη τους στην προσπάθεια των φίλων της Ριέκα να επιστρέψουν στο εμβληματικό τους γήπεδο, το «Kantrida».

Η καριέρα του Ντάμιρ Κρέιλαχ

Ο Ντάμιρ Κρέιλαχ διέγραψε μία αξιοσημείωτη πορεία και στις δύο ομάδες που τον τίμησαν. Με τη φανέλα της Ουνιόν Βερολίνου, κατέγραψε συνολικά 157 επίσημες συμμετοχές. Κατά τη διάρκεια της θητείας του στον γερμανικό σύλλογο, ο Κρέιλαχ σκόραρε 33 τέρματα, αφήνοντας το στίγμα του στην ιστορία της ομάδας.

Αντίστοιχα, η παρουσία του στη Ριέκα ήταν εξίσου σημαντική. Ο Κρέιλαχ αγωνίστηκε σε 135 αγώνες με την κροατική ομάδα, σημειώνοντας συνολικά 19 γκολ. Η συνεισφορά του και στους δύο συλλόγους δικαιολογεί πλήρως την ιδιαίτερη αναγνώριση και τον φιλικό αγώνα που διοργανώθηκε προς τιμήν του.

Με πληροφορίες από: Gazzetta