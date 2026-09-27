Η επιστροφή του ΠΑΟΚ στις προπονήσεις με την παρουσία του Ιβάν Σαββίδη

Οι ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ επέστρεψαν στο γήπεδο της Νέας Μεσημβρίας, ολοκληρώνοντας την ολιγοήμερη άδεια που τους είχε δοθεί. Η επανέναρξη της προετοιμασίας της ομάδας σηματοδοτήθηκε από την παρουσία του μεγαλομετόχου της ΠΑΕ, Ιβάν Σαββίδη, ο οποίος παρακολούθησε την προπόνηση και συνομίλησε με τα στελέχη. Το πρόγραμμα της Κυριακής, 27 Σεπτεμβρίου, είχε χαρακτήρα προσαρμογής, ενώ υπήρξαν και θετικές εξελίξεις στο ιατρικό δελτίο.

Η επιστροφή στις προπονήσεις μετά την άδεια

Μετά από μερικές ημέρες άδειας, οι ποδοσφαιριστές του Δικεφάλου επέστρεψαν στις εγκαταστάσεις της Νέας Μεσημβρίας. Η επιστροφή τους σηματοδοτεί την επανέναρξη των προπονήσεων, με στόχο την προετοιμασία της ομάδας για τη δύσκολη συνέχεια των αγωνιστικών υποχρεώσεων.

Το ρεπό ολοκληρώθηκε, με τις «μπαταρίες» των παικτών να έχουν γεμίσει, και το αγωνιστικό τμήμα του ΠΑΟΚ έπιασε ξανά δουλειά. Η Νέα Μεσημβρία γέμισε και πάλι με κόσμο, με την ομάδα να προετοιμάζεται για τις επόμενες μεγάλες προκλήσεις που βρίσκονται μπροστά της.

Η παρουσία του Ιβάν Σαββίδη στη Νέα Μεσημβρία

Ιδιαίτερο βάρος στην προπόνηση της Κυριακής έδωσε η παρουσία του μεγαλομετόχου της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, Ιβάν Σαββίδη. Ο ισχυρός άντρας του Δικεφάλου βρέθηκε στις εγκαταστάσεις της Νέας Μεσημβρίας, παρακολουθώντας από κοντά το πρόγραμμα των ποδοσφαιριστών.

Ο κ. Σαββίδης, αφού παρακολούθησε την προπόνηση, είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με τα στελέχη της ομάδας, καθώς και με το αγωνιστικό τμήμα. Η παρουσία του κρίθηκε σημαντική, καθώς αποτελεί ένδειξη του ενδιαφέροντός του για την πορεία της ομάδας.

Το πρόγραμμα της κυριακάτικης προπόνησης

Η κυριακάτικη προπόνηση, που πραγματοποιήθηκε στις 27 Σεπτεμβρίου, είχε χαρακτήρα προσαρμογής για τους ποδοσφαιριστές. Το πρόγραμμα περιλάμβανε ασκήσεις σε rondo, παιχνίδι μεταβιβάσεων (passing game) και παιχνίδι κατοχής μπάλας. Η προπόνηση ολοκληρώθηκε με τρεξίματα.

Η προετοιμασία ξεκίνησε με καλή ψυχολογία, παρόλο που η ομάδα προπονήθηκε χωρίς τους διεθνείς της παίκτες. Ωστόσο, υπήρξαν «νέα πρόσωπα» στο γήπεδο, καθώς αρκετοί παίκτες που αντιμετώπιζαν προβλήματα τραυματισμών επέστρεψαν στην ενεργό δράση, όπως διαπίστωσε ο Αλέσιο Λίσι.

Εξελίξεις στο ιατρικό δελτίο και ατομικά προγράμματα

Στο ιατρικό δελτίο της ομάδας, καταγράφηκαν σημαντικές εξελίξεις. Οι ποδοσφαιριστές Χατζηδιάκος και Λουσέ προπονήθηκαν κανονικά με το υπόλοιπο γκρουπ των παικτών, σηματοδοτώντας την πλήρη επάνοδό τους στις ομαδικές προπονήσεις.

Από την άλλη πλευρά, ο Ελουστόντο υποβλήθηκε σε πρόγραμμα θεραπείας, μετά το χτύπημα που δέχθηκε κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης με τον Παναιτωλικό. Επίσης, οι Γιαννούλης και Ντεσπόντοφ ακολούθησαν ατομικό πρόγραμμα προπόνησης στο γήπεδο, συνεχίζοντας την αποκατάστασή τους.

Επόμενη προπόνηση του Δικεφάλου

Οι προπονήσεις του ΠΑΟΚ θα συνεχιστούν και την επόμενη ημέρα. Συγκεκριμένα, την Δευτέρα, 28 Σεπτεμβρίου, η ομάδα έχει προγραμματίσει προπόνηση για τις 10:30 το πρωί. Αυτή θα πραγματοποιηθεί και πάλι στο αθλητικό κέντρο της Νέας Μεσημβρίας, στο πλαίσιο της συνεχούς προετοιμασίας για τις επερχόμενες αγωνιστικές προκλήσεις.

Με πληροφορίες από: Athletiko