Εξελίξεις με τον Γιάρεμτσουκ στην Ουκρανία και ένα απρόοπτο για τον Φρόιλερ

Ο Ρομάν Γιάρεμτσουκ, ο επιθετικός του Ολυμπιακού, βρέθηκε εκτός της 23άδας της Εθνικής ομάδας της Ουκρανίας για τον αγώνα της στα προκριματικά του Nations League στην Ουγγαρία. Η εξέλιξη αυτή προκάλεσε αιφνιδιασμό, καθώς ο παίκτης αντιμετώπισε ένα πρόβλημα τραυματισμού. Παράλληλα, ο συμπαίκτης του στον Ολυμπιακό, Ρέμο Φρόιλερ, είχε ένα ασυνήθιστο περιστατικό με διαιτητή κατά τη διάρκεια αγώνα της Ελβετίας στα Σκόπια.

Η περιπέτεια του Γιάρεμτσουκ με την εθνική Ουκρανίας

Ο αποκλεισμός του Ρομάν Γιάρεμτσουκ από την αποστολή της Εθνικής Ουκρανίας για τον αγώνα στην Ουγγαρία, στο πλαίσιο των προκριματικών του Nations League, αποτέλεσε έναν αιφνιδιασμό. Ο νέος προπονητής της Ουκρανίας, Αντρέα Μαλντέρι, είχε αρχικά συμπεριλάβει τον Γιάρεμτσουκ στο βασικό του πλάνο για την επίθεση της ομάδας.

Σύμφωνα με τις αρχικές πληροφορίες, ο Μαλντέρι προόριζε τον Γιάρεμτσουκ ως βασικό επιθετικό, με τον Βάνατ της Τζιρόνα να αγωνίζεται λίγο πιο αριστερά του και τον Τσιχάνκοφ του Άγιαξ σε ρόλο εξτρέμ. Ωστόσο, τα σχέδια αυτά άλλαξαν την τελευταία στιγμή.

Ενοχλήσεις στο γόνατο και οι εξετάσεις

Στην τελευταία προπόνηση πριν από το παιχνίδι με την Ουγγαρία, ο Ουκρανός φορ αισθάνθηκε ενοχλήσεις στο γόνατό του. Αυτό τον ανάγκασε να εγκαταλείψει την προπόνηση και είχε ως συνέπεια να βγει εκτός αποστολής για τον συγκεκριμένο αγώνα. Τη θέση του στην αρχική ενδεκάδα πήρε ο Σίκαν, ο οποίος μάλιστα ήταν ο σκόρερ του μοναδικού γκολ στη νίκη της Ουκρανίας επί της Ουγγαρίας με 0-1.

Αρχικά, υπήρξε ανησυχία στο τεχνικό και ιατρικό τιμ της Εθνικής ομάδας της Ουκρανίας σχετικά με την κατάσταση του Γιάρεμτσουκ. Ωστόσο, οι εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε ήταν καθαρές και δεν έδειξαν κάτι σοβαρό. Ο παίκτης επέστρεψε σήμερα στις προπονήσεις και είναι διαθέσιμος για τον αυριανό αγώνα της Εθνικής του εναντίον της Γεωργίας στην Τυφλίδα, αν και η συμμετοχή του αναμένεται να κριθεί την τελευταία στιγμή.

Ο ρυθμός και η παρουσία στον Ολυμπιακό

Ο Γιάρεμτσουκ είναι ένας έμπειρος διεθνής ποδοσφαιριστής, έχοντας 69 συμμετοχές με την Εθνική Ουκρανίας από το 2018 έως σήμερα, με 18 γκολ στο ενεργητικό του. Για τον Ολυμπιακό, είναι σημαντικό ο παίκτης να πάρει χρόνο συμμετοχής στην Εθνική του κατά τη διάρκεια της διακοπής του πρωταθλήματος, καθώς του λείπει ο αγωνιστικός ρυθμός.

Αυτό φάνηκε και στο πρώτο του παιχνίδι με τα «ερυθρόλευκα», όπου ξεκίνησε στην ενδεκάδα στη νίκη 1-0 επί του Λεβαδειακού. Στον αγώνα της Λιβαδειάς, ο Ουκρανός ήταν φανερό ότι δεν πατούσε ακόμη καλά στο γήπεδο. Άλλωστε, είχε να αγωνιστεί ως βασικός από το φιλικό παιχνίδι στο Βέλγιο με την Άντβερπ στις 24 Ιουλίου, δηλαδή δύο μήνες πριν.

Το απρόοπτο του Φρόιλερ στα Σκόπια

Σε ένα διαφορετικό περιστατικό, ο Ρέμο Φρόιλερ του Ολυμπιακού είχε μια διαφωνία με τον διαιτητή του αγώνα της Ελβετίας στα Σκόπια. Ο Γερμανός διαιτητής Σλάγκερ έστειλε τον Φρόιλερ πίσω στα αποδυτήρια της Εθνικής του πριν από την έναρξη του παιχνιδιού, ζητώντας του να αλλάξει μία προστατευτική ταινία που φορούσε χαμηλά στα πόδια του.

Ο λόγος ήταν ότι η ταινία είχε ελάχιστα διαφορετικό χρώμα από την κάλτσα του παίκτη. Ο Γερμανός διαιτητής, επιδεικνύοντας τυπολατρία, δεν επέτρεπε στον Φρόιλερ να εισέλθει στον αγωνιστικό χώρο αν δεν την άλλαζε. Ο Φρόιλερ αναγκάστηκε να συμμορφωθεί και να αλλάξει την ταινία. Μετά το τέλος του παιχνιδιού, ο Ελβετός μέσος αστειεύτηκε μιλώντας στους εκπροσώπους του Τύπου, σχολιάζοντας ότι το σκηνικό «του έφερε γούρι».

Ολυμπιακός: Καμία κίνηση για ελεύθερους παίκτες

Στο μεταξύ, όσον αφορά τα μεταγραφικά ζητήματα του Ολυμπιακού, όπως είναι αυτή τη στιγμή τα πράγματα, ο σύλλογος δεν πρόκειται να προχωρήσει σε απόκτηση ελεύθερου ποδοσφαιριστή. Το σχετικό παράθυρο για τις μεταγραφές ελεύθερων παικτών κλείνει μεθαύριο Τρίτη.

Με πληροφορίες από: Gazzetta