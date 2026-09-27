Η πρόταση του ΝΒΑ στην Euroleague και η κρίσιμη συνεδρίαση στο Κόμο

Η Euroleague βρίσκεται ενώπιον μιας σημαντικής πρότασης από το NBA Europe, η οποία αφορά μια πιθανή εξαγορά ή συνεργασία των δύο πλευρών. Αυτή η εξέλιξη έρχεται μετά την αποτυχία της σύμπραξης μεταξύ ΝΒΑ και FIBA να δημιουργήσει μια ανταγωνιστική και ελκυστική διοργάνωση χωρίς τη συμμετοχή των κορυφαίων ευρωπαϊκών συλλόγων. Όλες οι κρίσιμες αποφάσεις αναμένονται να ληφθούν κατά τη διάρκεια μιας προγραμματισμένης συνεδρίασης που θα πραγματοποιηθεί στο Κόμο της Ιταλίας, στις 5 και 6 Οκτωβρίου.

Η πρόταση του NBA Europe και η ρήτρα εμπιστευτικότητας

Η πρόταση από το NBA Europe, η οποία χαρακτηρίζεται ως «σοκαριστική», βρίσκεται στα χέρια της Euroleague εδώ και μερικές εβδομάδες. Αρχικά, οι 13 εταίροι που συμμετέχουν στη διοργάνωση είχαν υπογράψει μια αυστηρή ρήτρα εμπιστευτικότητας. Στόχος αυτής της ρήτρας ήταν να διασφαλιστεί ότι καμία πληροφορία δεν θα κυκλοφορούσε δημόσια πριν από το διήμερο 5-6 Οκτωβρίου, οπότε και έχει προγραμματιστεί η πιο κρίσιμη συνεδρίαση στην ιστορία της διοργάνωσης.

Ωστόσο, το τελευταίο διάστημα, η ρήτρα αυτή έχει αρχίσει να «σπάει», επιτρέποντας σε πληροφορίες σχετικά με το περιεχόμενο της πρότασης να διαρρεύσουν. Στη συνεδρίαση του Κόμο, στην οποία θα είναι παρόντες όλοι οι ιδιοκτήτες των ομάδων, θα συζητηθούν αναλυτικά οι επιλογές που έχουν στα χέρια τους, λαμβάνοντας υπόψη όλα τα νέα δεδομένα που έχουν προκύψει από την πρόταση του ΝΒΑ.

Το ιστορικό της αποτυχημένης σύμπραξης NBA-FIBA

Η απόφαση του ΝΒΑ να προτείνει συνεργασία στην Euroleague αποτελεί άμεση συνέπεια της αποτυχίας της προηγούμενης σύμπραξης του ΝΒΑ με την FIBA. Η προσπάθεια αυτή είχε ως στόχο την οργάνωση μιας ανταγωνιστικής και ελκυστικής διοργάνωσης στην Ευρώπη. Ωστόσο, η σύμπραξη είδε και απόειδε, καθώς δεν κατάφερε να πάρει με το μέρος της κανέναν από τους κορυφαίους μπασκετικούς οργανισμούς της Ευρώπης.

Επιπλέον, η προσπάθεια αυτή δεν προκάλεσε την παραμικρή απώλεια στην Euroleague. Μετά από ενάμιση χρόνο, το ΝΒΑ κατανόησε ότι, όσο αδιαμφισβήτητη και αν είναι η τεχνογνωσία και η δύναμη του brand του παγκοσμίως, η εφαρμογή του στην Ευρώπη δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί χωρίς την ουσιαστική συμμετοχή, και μάλιστα με πρωταγωνιστικό ρόλο, των ομάδων που έχουν χτίσει το υπάρχον ευρωπαϊκό μπασκετικό στερέωμα, το οποίο βρίσκεται στα καλύτερά του.

Τα οικονομικά δεδομένα και οι όροι της πρότασης

Οι πληροφορίες που έχουν αρχίσει να διαρρέουν αναφέρουν ότι η πρόταση του ΝΒΑ έχει δύο σκέλη. Σε πρώτη ανάγνωση, το οικονομικό σκέλος σίγουρα προκαλεί «εγκεφαλικά» από την άποψη των χρημάτων που θα εισρεύσουν στα ταμεία των ομάδων. Συγκεκριμένα, ακούγονται ποσά περίπου 25 εκατομμυρίων ευρώ σε κάθε οργανισμό, αν και εφόσον οι μέτοχοι της ECA ψηφίσουν υπέρ της ένωσης των δύο διοργανώσεων.

Πηγές καλά ενημερωμένες αναφέρουν ότι κομβικό ρόλο στην απόφαση της Euroleague θα διαδραματίσει το μερίδιο που θα έχει η πλευρά της στη λήψη αποφάσεων, καθώς και στον διαμοιρασμό των εσόδων. Αυτό είναι ένα βασικό σημείο διαπραγμάτευσης στην περίπτωση που εγκριθεί η συνεργασία, η οποία θα μπορούσε να ξεκινήσει από τη νέα σεζόν, αρχικά με τη λογική των 24 ομάδων.

Η δικαίωση της διοίκησης και ο ρόλος του Τσους Μπουένο

Ανεξάρτητα από την τελική έκβαση των διαπραγματεύσεων, η συγκεκριμένη εξέλιξη αποτελεί μια τεράστια δικαίωση για τους μετόχους της Euroleague. Η επιλογή του Τσους Μπουένο ως νέου CEO της διοργάνωσης, ο οποίος ανέλαβε τα καθήκοντά του τον περασμένο Φεβρουάριο, φαίνεται να έχει αποδώσει καρπούς σε χρόνο-ρεκόρ, οδηγώντας σε αυτή τη σημαντική πρόταση.

Κατά τη διάρκεια της θητείας του Μπουένο, έχει επέλθει πλήρης ανατροπή στην πορεία της διοργάνωσης. Η Euroleague έχει καταφέρει να ανεβάσει σημαντικά τα έσοδα και τη δημοτικότητά της, ενώ το σημαντικότερο είναι ότι απέκτησε το πάνω χέρι στις διαπραγματεύσεις με το ΝΒΑ. Αυτή η ενδυναμωμένη θέση επιτρέπει στην Euroleague να διαπραγματευτεί από θέση ισχύος τους όρους μιας πιθανής συνεργασίας, διασφαλίζοντας τα συμφέροντά της.

Με πληροφορίες από: Gazzetta