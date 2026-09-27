Ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ ταλαιπωρείται από μυϊκό σπασμό, αμφίβολος για τη «διαβολοβδομάδα» του Παναθηναϊκού

Νέο πρόβλημα προέκυψε στον Παναθηναϊκό, καθώς ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ ταλαιπωρείται από μυϊκό σπασμό στον προσαγωγό και η συμμετοχή του στις επερχόμενες αναμετρήσεις της Euroleague θεωρείται εξαιρετικά αμφίβολη. Ο Ισπανός φόργουορντ υποβλήθηκε σε εξετάσεις που επιβεβαίωσαν τον τραυματισμό, προσθέτοντας έναν ακόμη πονοκέφαλο στο τεχνικό επιτελείο των «πρασίνων» ενόψει μιας απαιτητικής εβδομάδας, γνωστής και ως «διαβολοβδομάδα».

Οι ενοχλήσεις στον ημιτελικό του Super Cup

Ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ αισθάνθηκε τις πρώτες ενοχλήσεις στον προσαγωγό κατά τη διάρκεια του ημιτελικού του Super Cup, όπου ο Παναθηναϊκός αντιμετώπισε τον ΠΑΟΚ. Το πρόβλημα αυτό τον ανάγκασε να μην αγωνιστεί μέχρι το φινάλε της αναμέτρησης, καθώς οι ενοχλήσεις ήταν έντονες. Παρά τις αρχικές ενοχλήσεις, ο Ισπανός φόργουορντ είχε νιώσει την ανάγκη να βοηθήσει την ομάδα του και ήθελε πολύ να συνεχίσει να παίζει, δείχνοντας την αφοσίωσή του.

Η ήττα από τον ΠΑΟΚ στον ημιτελικό του Super Cup είχε ως αποτέλεσμα ο Παναθηναϊκός να μείνει εκτός τελικού της διοργάνωσης. Ωστόσο, ο τραυματισμός του Χουάντσο Ερνανγκόμεθ πέρασε σε δεύτερη μοίρα για τον σύλλογο, καθώς ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς προβληματίζεται περισσότερο για την κατάσταση της υγείας του παίκτη του.

Η διάγνωση και η πορεία της αποθεραπείας

Οι εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ το πρωί της Τετάρτης 27 Σεπτεμβρίου 2026, έδειξαν ότι έχει υποστεί μυϊκό σπασμό στον δεξιό προσαγωγό. Οι εξετάσεις πραγματοποιήθηκαν στην κλινική «ΥΓΕΙΑ», επιβεβαιώνοντας τη φύση του προβλήματος που αντιμετωπίζει ο Ισπανός διεθνής φόργουορντ.

Αμέσως μετά τη διάγνωση, ο Ισπανός αθλητής ξεκίνησε εντατική θεραπεία, ακολουθώντας το πρωτόκολλο που όρισαν οι γιατροί του Παναθηναϊκού. Η κατάστασή του επανεκτιμάται καθημερινά από το ιατρικό επιτελείο, προκειμένου να παρακολουθείται στενά η πορεία της αποθεραπείας του και να αποφασιστεί το πότε ακριβώς θα είναι σε θέση να επιστρέψει στις αγωνιστικές υποχρεώσεις των «πρασίνων».

Αμφίβολος για την «διαβολοβδομάδα» της Euroleague

Με τα σημερινά δεδομένα, ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ θεωρείται αμφίβολος για τις δύο αναμετρήσεις της επερχόμενης «διαβολοβδομάδας» της Euroleague. Ο Παναθηναϊκός έχει να αντιμετωπίσει κατά σειρά τη Βιλερμπάν στις 30 Σεπτεμβρίου, στις 21:15, και τη Μακάμπι στις 2 Οκτωβρίου, επίσης στις 21:15.

Και οι δύο αυτοί σημαντικοί αγώνες θα διεξαχθούν στο «T-Center», την έδρα του Παναθηναϊκού. Η συμμετοχή του Ισπανού φόργουορντ σε αυτές τις κρίσιμες αναμετρήσεις της Euroleague θεωρείται πολύ δύσκολη, αν όχι απίθανη, δεδομένου του μυϊκού σπασμού που τον ταλαιπωρεί και της ανάγκης για πλήρη αποκατάσταση.

Η λίστα των τραυματιών στον Παναθηναϊκό

Το πρόβλημα με τον Χουάντσο Ερνανγκόμεθ έρχεται να προστεθεί σε μια ήδη μεγάλη λίστα τραυματιών για τον Παναθηναϊκό, αυξάνοντας τους προβληματισμούς του προπονητή Ζέλικο Ομπράντοβιτς. Οι «πράσινοι» δεν μπορούν να υπολογίζουν εδώ και αρκετές ημέρες σε σημαντικούς παίκτες, γεγονός που δημιουργεί δυσκολίες στον σχεδιασμό των αγώνων.

Συγκεκριμένα, εκτός δράσης παραμένουν οι Κώστας Σλούκας, Κέντρικ Ναν, Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις και Μουστάφα Φαλ. Επιπλέον, ο Ρογκαβόπουλος έπαιξε για πρώτη φορά μετά τον δικό του τραυματισμό στον ημιτελικό του Super Cup, αλλά έδειξε σαφώς ανέτοιμος, υπογραμμίζοντας περαιτέρω τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η ομάδα του Παναθηναϊκού ενόψει των επικείμενων αναμετρήσεων.

Με πληροφορίες από: Newsit, Gazzetta