Αποχώρησε από την αποστολή της Σουηδίας ο Ίσακ λόγω τραυματισμού

Ο Αλεξάντερ Ίσακ αποχώρησε από το προπονητικό κέντρο της Σουηδίας και επέστρεψε στη Λίβερπουλ. Η απόφαση αυτή ελήφθη λόγω ενός προβλήματος τραυματισμού που αποκόμισε ο διεθνής επιθετικός. Πλέον, η κατάσταση της υγείας του θα αξιολογηθεί από το ιατρικό επιτελείο του αγγλικού συλλόγου, στο προπονητικό κέντρο της ομάδας.

Επιστροφή στη Λίβερπουλ λόγω τραυματισμού

Ο επιθετικός Αλεξάντερ Ίσακ αναγκάστηκε να εγκαταλείψει πρόωρα τις υποχρεώσεις του με την εθνική ομάδα της Σουηδίας. Ο λόγος της αποχώρησής του από το προπονητικό κέντρο της χώρας του ήταν ένας μικρό-τραυματισμός, τον οποίο υπέστη. Ο παίκτης έχει ήδη επιστρέψει στην Αγγλία, όπου αγωνίζεται για λογαριασμό της Λίβερπουλ.

Η κατάσταση του τραυματισμού του Ίσακ, ο οποίος προέκυψε μετά τον αγώνα με τη Ρουμανία και κατά τη διάρκεια προπόνησης, θα τεθεί υπό την άμεση αξιολόγηση του ιατρικού επιτελείου του αγγλικού συλλόγου. Αυτή η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί στο Προπονητικό Κέντρο της AXA, με στόχο να διαπιστωθεί η ακριβής έκταση του προβλήματος και να καθοριστεί το πλάνο αποκατάστασης.

Απουσία από τους επόμενους αγώνες της Σουηδίας

Λόγω του τραυματισμού του, ο Αλεξάντερ Ίσακ δεν θα είναι σε θέση να συμμετάσχει στους εναπομείναντες αγώνες της Σουηδίας για την τρέχουσα διεθνή διακοπή. Η εθνική ομάδα έχει προγραμματισμένες αναμετρήσεις στο πλαίσιο του Nations League. Συγκεκριμένα, ο επιθετικός θα χάσει τους αγώνες εναντίον της Πολωνίας, της Βοσνίας και της Ρουμανίας.

Η απουσία του Ίσακ αποτελεί σημαντικό πλήγμα για την εθνική Σουηδίας, καθώς ο παίκτης είχε δείξει εξαιρετική φόρμα και συνέβαλε καθοριστικά στην πρώτη αναμέτρηση. Η ομάδα θα πρέπει να αναπροσαρμόσει τα πλάνα της ενόψει των κρίσιμων αυτών αναμετρήσεων, χωρίς την παρουσία του βασικού της επιθετικού.

Η συνεισφορά του στον αγώνα με τη Ρουμανία

Ο τραυματισμός του Αλεξάντερ Ίσακ προέκυψε μετά την ενεργό συμμετοχή του στον αγώνα της Σουηδίας εναντίον της Ρουμανίας. Αυτή η αναμέτρηση έλαβε χώρα την Παρασκευή, 25 Σεπτεμβρίου, και σηματοδότησε την έναρξη της αγωνιστικής περιόδου του Nations League για τις δύο ομάδες. Η Σουηδία κατάφερε να πάρει τη νίκη με τελικό σκορ 2-1.

Στον συγκεκριμένο αγώνα, ο Ίσακ είχε πρωταγωνιστικό ρόλο. Ξεκίνησε ως βασικός στην ενδεκάδα της Σουηδίας και αγωνίστηκε σε όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης, συμπεριλαμβανομένων και των καθυστερήσεων. Μάλιστα, ο επιθετικός της Λίβερπουλ ήταν αυτός που σημείωσε το πρώτο από τα δύο τέρματα της ομάδας του, συμβάλλοντας καθοριστικά στην επικράτηση επί της Ρουμανίας.

Η επίσημη ανακοίνωση των «reds»

Η Λίβερπουλ επιβεβαίωσε την επιστροφή του Αλεξάντερ Ίσακ από τις διεθνείς υποχρεώσεις μέσω επίσημης ανακοίνωσης. Οι «reds» ανέφεραν χαρακτηριστικά ότι ο επιθετικός επιστρέφει λόγω ενός ελαφρού τραυματισμού. Η ανακοίνωση τονίζει ότι ο παίκτης δεν θα συμμετάσχει στους τρεις εναπομείναντες αγώνες της Σουηδίας κατά την τρέχουσα διεθνή διακοπή.

Σύμφωνα με τα όσα δήλωσε ο αγγλικός σύλλογος, ο Αλεξάντερ Ίσακ θα αξιολογηθεί άμεσα από το ιατρικό επιτελείο της Λίβερπουλ. Η αξιολόγηση αυτή θα λάβει χώρα στο Προπονητικό Κέντρο της AXA, προκειμένου να εκτιμηθεί πλήρως η κατάσταση του τραυματισμού του και να ξεκινήσει η ενδεδειγμένη θεραπεία και αποκατάσταση.

Με πληροφορίες από: Gazzetta