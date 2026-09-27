Ζιάγκος: «Ο χρόνος κυλάει υπέρ μας, θα είμαστε έτοιμοι σε 3-4 εβδομάδες»

Ο προπονητής της Μυκόνου, Βαγγέλης Ζιάγκος, μίλησε για την ολοκλήρωση της προετοιμασίας της ομάδας και τον βαθμό ετοιμότητας ενόψει της έναρξης της νέας αγωνιστικής περιόδου. Παράλληλα, αναφέρθηκε στην επιστροφή του συλλόγου στη φυσική του έδρα, μετά από έναν απαιτητικό κύκλο προπονήσεων που διεξήχθη μακριά από το νησί.

Οι δηλώσεις του κ. Ζιάγκου έγιναν στο mykonosbc.gr και αφορούν τόσο την αγωνιστική κατάσταση της ομάδας όσο και τα επικείμενα σημαντικά γεγονότα, όπως η πρεμιέρα στην Stoiximan GBL και η επίσημη προβολή ενός αθλητικού ντοκιμαντέρ για την πορεία του συλλόγου.

Επίσημη προβολή αθλητικού ντοκιμαντέρ

Η αντίστροφη μέτρηση για την ομάδα της Μυκόνου περιλαμβάνει ένα ξεχωριστό πολιτιστικό και αθλητικό γεγονός. Την Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου 2026, στις 20:00, έχει προγραμματιστεί η επίσημη πρώτη προβολή του αθλητικού ντοκιμαντέρ με τίτλο «Τις κούπες τις φέρνει ο πελεκάνος».

Η εκδήλωση θα φιλοξενηθεί στο Σινέ Μαντώ, ένα σημείο αναφοράς που βρίσκεται στην καρδιά της Χώρας της Μυκόνου. Το ντοκιμαντέρ αυτό έχει ως αντικείμενο το ταξίδι της ομάδας κατά τα τελευταία χρόνια, αναδεικνύοντας τις σημαντικές στιγμές και την πορεία της μέσα από τις κατηγορίες.

Πρεμιέρα στην Stoiximan GBL

Οι Νησιώτες ετοιμάζονται πυρετωδώς για την πρεμιέρα τους στην Stoiximan GBL, η οποία έχει οριστεί για τις 3 Οκτώβρη. Ο πρώτος αγώνας της νέας αγωνιστικής περιόδου θα διεξαχθεί εντός έδρας, με αντίπαλο τον ΠΑΟΚ, σε μία αναμέτρηση που αναμένεται με ενδιαφέρον.

Η αναμέτρηση αυτή θα φιλοξενηθεί στο κλειστό της Άνω Μεράς, σηματοδοτώντας την έναρξη των επίσημων αγωνιστικών υποχρεώσεων της Μυκόνου στη μεγάλη κατηγορία του ελληνικού μπάσκετ. Ο προπονητής Βαγγέλης Ζιάγκος αναφέρθηκε στην προετοιμασία που έγινε, αλλά και στην επιστροφή της ομάδας στη φυσική της έδρα, ενόψει αυτού του σημαντικού παιχνιδιού.

Ολοκλήρωση απαιτητικής προετοιμασίας

Ο Βαγγέλης Ζιάγκος αναφέρθηκε εκτενώς στον κύκλο προετοιμασίας που ολοκλήρωσε η ομάδα, χαρακτηρίζοντάς τον ως «μεγάλο και απαιτητικό προπονητικό κύκλο». Όπως δήλωσε, η προετοιμασία πραγματοποιήθηκε κάτω από πολύ ιδιαίτερες συνθήκες και για πολλούς διαφορετικούς λόγους, μακριά από την έδρα της ομάδας.

Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, η Μύκονος χρειάστηκε να διαχειριστεί ιδιαίτερες συνθήκες και αρκετές διαφορετικές παραμέτρους, προκειμένου να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της νέας αγωνιστικής περιόδου και να προετοιμαστεί κατάλληλα για τις προκλήσεις που την περιμένουν.

Βαθμός ετοιμότητας και στόχοι

Σχετικά με τον βαθμό ετοιμότητας της ομάδας, ο προπονητής δήλωσε ότι αυτή τη στιγμή δεν είναι στο ιδανικό επίπεδο που θα επιθυμούσε. Ωστόσο, τόνισε ότι υπάρχει πλήρης επίγνωση τόσο των αιτιών που οδήγησαν σε αυτή την κατάσταση, όσο και της διαδικασίας που πρέπει να ακολουθηθεί, προκειμένου να φτάσουν στο επιθυμητό επίπεδο.

Ο κ. Ζιάγκος εξέπνευσε την πεποίθηση ότι «ο χρόνος κυλάει υπέρ μας» και ότι η ομάδα θα είναι έτοιμη στο επιθυμητό επίπεδο σε διάστημα 3-4 εβδομάδων. Αυτός είναι ο στόχος που έχει τεθεί, ώστε η ομάδα να παρουσιαστεί όσο το δυνατόν πιο ανταγωνιστική στους αγώνες που ακολουθούν, ξεκινώντας από την πρεμιέρα με τον ΠΑΟΚ.

Επιστροφή στη φυσική έδρα

Ένα σημαντικό βήμα για την ομάδα είναι η επιστροφή της στη φυσική της έδρα, τη Μύκονο, για πρώτη φορά κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας. Αυτή η εξέλιξη αναμένεται να επιτρέψει στην ομάδα να μπει σε μια προπονητική κανονικότητα, κάτι που θεωρείται απαραίτητο για την περαιτέρω βελτίωση.

Παράλληλα, η επιστροφή στο νησί θα επιτρέψει στους αθλητές να μείνουν στα σπίτια τους και να εντάξουν στην καθημερινότητά τους την ιδιωτικότητα που τους έλειπε μέχρι πρότινος, βελτιώνοντας έτσι την ποιότητα ζωής τους. Ο προπονητής ανέφερε επίσης ότι η ομάδα θα έχει την ευκαιρία να αλληλεπιδράσει με τους ανθρώπους του νησιού, οι οποίοι αγαπούν και στηρίζουν την ομάδα, κάτι που περιμένουν με ιδιαίτερη χαρά.

Τέλος, ο Βαγγέλης Ζιάγκος υπογράμμισε τη σημασία της υγείας για όλους τους συντελεστές της ομάδας. Δήλωσε χαρακτηριστικά ότι το σημαντικότερο, πάνω απ’ όλα, είναι να είναι όλοι υγιείς από την αρχή μέχρι το τέλος της σεζόν, καθώς αυτό αποτελεί βασική προϋπόθεση για την επίτευξη των στόχων.

Με πληροφορίες από: Gazzetta