Ο Μπαρτζώκας για τη νίκη του Ολυμπιακού στο Super Cup, τα λάθη και την απώλεια του Σούλη Μαρκόπουλου

Ο Ολυμπιακός επικράτησε της ΑΕΚ με σκορ 93-80 στον πρώτο ημιτελικό του Super Cup, εξασφαλίζοντας την πρόκρισή του στον τελικό της διοργάνωσης. Οι «ερυθρόλευκοι» αναμένουν πλέον τον αντίπαλό τους από την αναμέτρηση Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ, με τον τελικό να είναι προγραμματισμένος για αύριο, 27 Σεπτεμβρίου 2026, στις 20:00. Μετά το τέλος του αγώνα, ο προπονητής του Ολυμπιακού, Γιώργος Μπαρτζώκας, παραχώρησε συνέντευξη Τύπου, όπου αναφέρθηκε στην εικόνα της ομάδας του, εξέφρασε τα συλλυπητήριά του για τον Σούλη Μαρκόπουλο και σχολίασε με χιουμοριστική διάθεση την απουσία φιλάθλων από τις εξέδρες του γηπέδου «Ανδρέας Παπανδρέου».

Τα συλλυπητήρια για τον Σούλη Μαρκόπουλο

Στην αρχή της τοποθέτησής του, ο Γιώργος Μπαρτζώκας στάθηκε στην απώλεια του Σούλη Μαρκόπουλου, τονίζοντας τη σημασία της για το ελληνικό μπάσκετ. Ο προπονητής των Πειραιωτών χαρακτήρισε την απώλεια του Σούλη Μαρκόπουλου ως «πολύ σημαντική».

Ο κ. Μπαρτζώκας εξέφρασε την αμέριστη συμπαράστασή του, δηλώνοντας: «Μια αγκαλιά στην οικογένεια του Σούλη Μαρκόπουλου αλλά και σε ολόκληρο το ελληνικό μπάσκετ που θρηνεί την απώλειά του και είναι πολύ σημαντική».

Η εικόνα του Ολυμπιακού και τα 18 λάθη

Αναφερόμενος στην απόδοση της ομάδας του στον ημιτελικό, ο Γιώργος Μπαρτζώκας δεν έκρυψε τη δυσαρέσκειά του. Χαρακτήρισε το παιχνίδι από την πλευρά του Ολυμπιακού ως «μη αναμενόμενα τόσο κακό», εστιάζοντας στα πολλά λάθη που έγιναν κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης.

Συγκεκριμένα, ο προπονητής των «ερυθρόλευκων» υπογράμμισε ότι η ομάδα του υπέπεσε σε 18 λάθη, εκ των οποίων τα περισσότερα ήταν κλεψίματα από την ΑΕΚ. Όπως επεσήμανε, αυτά δεν ήταν απλά βήματα ή λάθη που η μπάλα πετάχτηκε εκτός αγωνιστικού χώρου, αλλά κλεψίματα που έδωσαν στην ΑΕΚ τη δυνατότητα για transition. Αυτή η εικόνα, όπως δήλωσε, δεν τον άφησε ευχαριστημένο και την απέδωσε στην έλλειψη σοβαρότητας που επέδειξαν ορισμένοι παίκτες.

Ο κ. Μπαρτζώκας τόνισε επίσης ότι οι δικαιολογίες, όπως η έλλειψη προπονήσεων λόγω συνεχόμενων αγώνων, πρέπει να σταματήσουν. «Η δικαιολογία ότι δεν κάναμε προπόνηση γιατί γυρίσαμε χθες, παίζουμε αύριο κ.λπ. πρέπει να πάψει, γιατί αυτή είναι η πραγματικότητα και σε αυτή πρέπει να προσαρμοστούμε», ανέφερε χαρακτηριστικά. Κλείνοντας το σχόλιό του για τον αγώνα, συνεχάρη την ΑΕΚ και της ευχήθηκε καλή τύχη.

Νέος τρόπος παιχνιδιού και προσαρμογή στο σύγχρονο μπάσκετ

Ο προπονητής του Ολυμπιακού αναφέρθηκε και στους στόχους της φετινής χρονιάς, καθώς και στον τρόπο παιχνιδιού που επιδιώκει να εφαρμόσει η ομάδα. Εξήγησε ότι ο Ολυμπιακός απέκτησε παίκτες που διαθέτουν ικανότητα στον υψηλό ρυθμό, κάτι που αποτελεί βασικό στοιχείο της νέας αγωνιστικής φιλοσοφίας.

Σύμφωνα με τον κ. Μπαρτζώκα, η ομοιογένεια και η συνεκτικότητα που απαιτούνται για να είναι η ομάδα τόσο καλή στο παιχνίδι «5 εναντίον 5», όπως ήταν τα προηγούμενα χρόνια, δεν υπάρχουν ακόμη, καθώς «φύγανε πέντε βασικοί παίκτες τα τελευταία χρόνια» και έχουν ενταχθεί νέοι στις θέσεις τους. Για τον λόγο αυτό, η ομάδα πρέπει να παίξει διαφορετικό μπάσκετ, «όχι τελείως, αλλά ίσως να το αλλάξουμε στο πιο γρήγορο», καθώς αυτό επιτάσσει το σύγχρονο μπάσκετ.

Παρά τα 18 λάθη στον αγώνα με την ΑΕΚ, ο Ολυμπιακός έφτασε κοντά στους 100 πόντους, ενώ σε προηγούμενο παιχνίδι σημείωσε 106 πόντους, χωρίς τα ποσοστά ευστοχίας να είναι αξιοσημείωτα. Ο προπονητής τόνισε ότι αυτό δεν αποτελεί συμβιβασμό, αλλά την πραγματικότητα του σύγχρονου μπάσκετ. Ανέφερε επίσης ότι είναι διαφορετικό να τρέχεις από το να είσαι στατικός, κάτι που συνεπάγεται περισσότερα λάθη. Ωστόσο, δήλωσε ότι η ομάδα θα προσπαθήσει να τα βελτιώσει μέσα από τις προπονήσεις, παρά τις τρέχουσες υποχρεώσεις.

Το χιουμοριστικό σχόλιο για την απουσία κόσμου

Σε ερώτηση σχετικά με την απουσία κόσμου από τις εξέδρες των αγώνων του Super Cup, ο Γιώργος Μπαρτζώκας απάντησε με δόση χιούμορ. Ο προπονητής του Ολυμπιακού ανέφερε ότι θα ήθελε να υπάρχει κόσμος στο γήπεδο, ώστε οι φωνές των φιλάθλων να καλύπτουν όσα λέει στον πάγκο.

Πιο συγκεκριμένα, ο κ. Μπαρτζώκας δήλωσε: «Προφανώς δεν νιώθω καλά. Θα ήθελα και εγώ να έχει κόσμο το γήπεδο, να μην ακούγονται και αυτά που λέω στον πάγκο, να με καλύπτουν οι φωνές του κόσμου». Πρόσθεσε, ωστόσο, ότι αυτό δεν είναι δικό του θέμα, αλλά ένα ζήτημα που αφορά την ελληνική κοινωνία γενικότερα. «Είναι θέμα στην ελληνική κοινωνία, δεν περιμέναμε το Super Cup να το αντιληφθούμε», συμπλήρωσε.

Με πληροφορίες από: Newsit, Gazzetta