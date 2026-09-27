Ο Αντρέα Τρινκιέρι θύμισε Γκατούζο με δηλώσεις για την αντίδραση μετά τα λάθη

Ο Αντρέα Τρινκιέρι, προπονητής του ΠΑΟΚ, προχώρησε σε δηλώσεις που συζητήθηκαν μετά τη νίκη της ομάδας του επί του Παναθηναϊκού στον ημιτελικό του Stoiximan Super Cup. Ο Ιταλός τεχνικός χρησιμοποίησε μία χαρακτηριστική έκφραση για να τονίσει τη σημασία της άμεσης αντίδρασης των παικτών του μετά από λάθη. Η συγκεκριμένη ατάκα θύμισε έντονα τον συμπατριώτη του, Τζενάρο Γκατούζο, ο οποίος είχε χρησιμοποιήσει παρόμοια φράση σε προηγούμενη θητεία του σε ελληνικό έδαφος. Με αυτή την επικράτηση, ο ΠΑΟΚ εξασφάλισε την πρόκριση στον τελικό της διοργάνωσης, όπου θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό.

Η χαρακτηριστική δήλωση του Αντρέα Τρινκιέρι

Στη συνέντευξη Τύπου που ακολούθησε τον αγώνα, ο Αντρέα Τρινκιέρι τοποθετήθηκε για τη σωστή αντίδραση των παικτών του μετά από τα λάθη, χρησιμοποιώντας μία φράση που προκάλεσε αίσθηση. «Tο πιο σημαντικό είναι τα πρώτα 30 δευτερόλεπτα μετά από μία μ@λ@κί@», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Ιταλός προπονητής. Εξήγησε περαιτέρω ότι «το να μπορέσεις να επανέλθεις μετά από δύο χαζά λάθη, να παίξεις σωστά την τελευταία κατοχή και να ευστοχήσεις σε buzzer-beater, είναι ενέργεια και πάθος».

Ο τεχνικός του ΠΑΟΚ υπογράμμισε πως αυτή η στάση και η ικανότητα των παικτών του να αντιδρούν άμεσα μετά από δύσκολες στιγμές, του δίνει «τεράστια ώθηση για να τους σπρώξω ακόμα περισσότερο». Στάθηκε στον χαρακτήρα που έδειξε ο ΠΑΟΚ απέναντι στον Παναθηναϊκό, εξηγώντας τι τον έκανε περισσότερο χαρούμενο και ξεκαθάρισε πως δεν τον ενδιαφέρει να «στείλει μηνύματα».

Η ανάμνηση του Τζενάρο Γκατούζο

Η ατάκα του Αντρέα Τρινκιέρι έφερε αμέσως στη μνήμη την αντίστοιχη δήλωση του συμπατριώτη του, Τζενάρο Γκατούζο. Ο Γκατούζο, όταν προπονούσε τον ΌΦΗ και είχε υποστεί ήττα από τον Ατρόμητο, είχε προχωρήσει σε έναν απολαυστικό μονόλογο. Τότε, μιλώντας μισά αγγλικά, ιταλικά και ελληνικά, είχε πει: «Είναι μ@λ@κί@, είναι μ@λ@κί@, 100% μ@λ@κί@».

Η επανάληψη μιας τέτοιας έκφρασης από έναν ακόμα Ιταλό τεχνικό σε ελληνικό έδαφος επιβεβαιώνει, όπως αναφέρθηκε, ότι το ιταλικό ταπεραμέντο και η Ελλάδα ταιριάζουν «ταμάμ», κάτι που έχει αποδειχθεί δύο φορές στους ελληνικούς πάγκους.

Ικανοποίηση για τη νοοτροπία και το πάθος των παικτών

Ο Αντρέα Τρινκιέρι εμφανίστηκε ιδιαίτερα ικανοποιημένος από τη νοοτροπία και το πάθος που επέδειξαν οι παίκτες του ΠΑΟΚ μετά τη νίκη επί του Παναθηναϊκού. Ωστόσο, ο Ιταλός τεχνικός δεν παρασύρθηκε από το αποτέλεσμα, υπενθυμίζοντας πως βρισκόμαστε ακόμη στον Σεπτέμβριο και πως ο δρόμος της σεζόν είναι μακρύς. Χαρακτήρισε το παιχνίδι ως το πρώτο επίσημο της σεζόν, μάλιστα απέναντι σε μία από τις καλύτερες ομάδες της Ευρώπης.

«Είμαι φυσικά χαρούμενος για το αποτέλεσμα, γιατί η νίκη είναι νίκη και την παίρνω. Δεν πρέπει ποτέ να είσαι επιλεκτικός με μία νίκη», τόνισε ο Τρινκιέρι. Αυτή η δήλωση αναδεικνύει τη σημασία που αποδίδει στην κατάκτηση κάθε νίκης, ανεξαρτήτως των συνθηκών ή του τρόπου που αυτή επιτυγχάνεται.

Ανάλυση του αγώνα και τα λάθη

Αναλύοντας την απόδοση της ομάδας του, ο προπονητής του ΠΑΟΚ στάθηκε σε συγκεκριμένα σημεία του αγώνα. Επεσήμανε πως ο ΠΑΟΚ κέρδισε τον Παναθηναϊκό στα ριμπάουντ και είχε περισσότερες ασίστ, ενώ έπαιξε με μεγάλη ενέργεια και πάθος. Παράλληλα, αναγνώρισε ότι η ομάδα του έκανε «κάποια πολύ σοβαρά λάθη στα τελευταία λεπτά», τονίζοντας πως αυτό είναι ένα κομμάτι στο οποίο πρέπει να παρέμβει για να βελτιωθούν.

Ο Τρινκιέρι ανέφερε ότι ο ΠΑΟΚ θα μπορούσε να είχε κερδίσει νωρίτερα και πιο εύκολα, αλλά έκανε τη ζωή του δύσκολη. Ωστόσο, υπογράμμισε ότι η ομάδα «ποτέ δεν έχασε την πίστη και το πάθος» της, γεγονός που αποτέλεσε και τον λόγο για τον οποίο πήρε τη νίκη. Επίσης, σχολίασε την αμυντική προσπάθεια, σημειώνοντας ότι παίχτηκε καλή άμυνα στον Φρανσίσκο για 39 λεπτά και 30 δευτερόλεπτα, αλλά του χαρίστηκαν έξι πόντοι.

Η σημασία της τελευταίας κατοχής και η συνέχεια

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στην τελευταία κατοχή του αγώνα, όπου ο ΠΑΟΚ κατάφερε να πάρει το επιθετικό ριμπάουντ, να βρει την έξτρα πάσα και να βάλει το buzzer beater. Ο Αντρέα Τρινκιέρι τόνισε πως αυτό «δεν έχει να κάνει με το μπάσκετ», αλλά είναι «καθαρά θέμα νεύρου και πάθους», κάτι που του δίνει τεράστιο κίνητρο να πιέσει τους παίκτες του ακόμα περισσότερο.

Κοιτώντας τη «μεγάλη εικόνα», όπως δήλωσε, ο προπονητής του ΠΑΟΚ χαρακτήρισε τη νίκη «πολύ γλυκιά για τους φιλάθλους» και εξέφρασε τη χαρά του για τους παίκτες του. Ωστόσο, πρόσθεσε ότι γνωρίζει πως υπάρχουν πολλά πράγματα που πρέπει να κάνει και πολλούς τομείς στους οποίους πρέπει να τους κάνει καλύτερους. Τέλος, αναφέρθηκε στην επόμενη αναμέτρηση, λέγοντας πως σε λιγότερο από 24 ώρες τους περιμένει «η άλλη μεγάλη ομάδα της Αθήνας», ο Ολυμπιακός, και εκτίμησε ότι ο αντίπαλος ξόδεψε το ένα δέκατο της δικής τους ενέργειας.

Με πληροφορίες από: Gazzetta, Athletiko