Ο Ολυμπιακός και το αρχικό πλάνο του Αλγκουαθίλ για τον Φορτούνη

Ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ έχει τον Κώστα Φορτούνη ψηλά στις σκέψεις του για τον Ολυμπιακό, γεγονός που έχει ιδιαίτερη σημασία για την επιθετική λειτουργία της ομάδας. Ο Βάσκος τεχνικός επιθυμεί να αξιοποιήσει την ποιότητα του Έλληνα μεσοεπιθετικού, καθιστώντας τον ενεργό κομμάτι στο παιχνίδι των «ερυθρολεύκων». Ωστόσο, η θέση στην οποία τον υπολογίζει αρχικά δεν είναι απαραίτητα αυτή που πολλοί θα περίμεναν.

Το βασικό πλάνο για τα άκρα της επίθεσης

Η μέχρι τώρα εικόνα από τις προπονήσεις δείχνει ότι ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ εξακολουθεί να βλέπει τον Κώστα Φορτούνη περισσότερο ως λύση για τα άκρα της επίθεσης. Αυτή αποτελεί τη βασική σκέψη του προπονητή για τον Έλληνα μεσοεπιθετικό, ο οποίος φαίνεται να εντάσσεται στα πλάνα του από τις πλάγιες θέσεις.

Παρόλο που πολλοί ενδέχεται να είχαν διαφορετικές προσδοκίες, η αρχική κατεύθυνση του Βάσκου τεχνικού τον τοποθετεί σε ρόλο που ξεκινά από τις πτέρυγες. Το ενδεχόμενο να μετακινηθεί στον άξονα και να αγωνιστεί πίσω από τον φορ εξετάζεται ως μία εναλλακτική επιλογή, η οποία θα ενεργοποιηθεί σε συγκεκριμένες αγωνιστικές συνθήκες.

Ο ρόλος του Φορτούνη στην επιθετική ανάπτυξη

Ο Αλγκουαθίλ έχει ως στόχο να δημιουργήσει έναν Ολυμπιακό που θα χαρακτηρίζεται από συνεχή κίνηση, γρήγορη κυκλοφορία της μπάλας και διαρκή δημιουργία διαφορετικών καταστάσεων απέναντι στις αντίπαλες άμυνες. Σε αυτό το πλαίσιο, ο Κώστας Φορτούνης μπορεί να εξυπηρετήσει πλήρως το πλάνο του προπονητή, ξεκινώντας από τα πλάγια και συγκλίνοντας προς τον άξονα του γηπέδου.

Η λογική του Ισπανού τεχνικού δεν περιορίζεται στη χρήση των ακραίων παικτών αποκλειστικά πάνω στη γραμμή. Αντιθέτως, τους θέλει να κινούνται με ελευθερία, να συγκλίνουν προς το κέντρο και να συμμετέχουν ενεργά στην ανάπτυξη του παιχνιδιού. Επομένως, η παρουσία του Φορτούνη στα άκρα δεν σημαίνει απαραίτητα ότι θα έχει έναν κλασικό ρόλο εξτρέμ, αλλά περισσότερο έναν ρόλο με ευελιξία κινήσεων.

Τα χαρακτηριστικά που θέλει να αξιοποιήσει ο προπονητής

Ο Έλληνας άσος, ξεκινώντας από μία πλευρά, θα έχει την ελευθερία να κινείται προς τα μέσα κατά τη διάρκεια των επιθέσεων της ομάδας. Με αυτόν τον τρόπο, μπορεί να βρεθεί πιο κοντά στους κεντρικούς χαφ, να συνδυαστεί αποτελεσματικά με τους υπόλοιπους μεσοεπιθετικούς και να αξιοποιήσει το δυνατό του σημείο, το οποίο είναι η δημιουργία φάσεων.

Ο Αλγκουαθίλ επιθυμεί να εντάξει στο επιθετικό του παιχνίδι συγκεκριμένα στοιχεία που διαθέτει ο Φορτούνης. Αυτά περιλαμβάνουν την κάθετη πάσα, την άριστη τεχνική του, την ικανότητα να κινείται σε περιορισμένους χώρους και την ευχέρεια να «διαβάζει» την τελευταία πάσα. Για όλους αυτούς τους λόγους, τα άκρα εξακολουθούν να αποτελούν την πρώτη επιλογή για τον Κώστα Φορτούνη στα αρχικά πλάνα του προπονητή.

Η εναλλακτική του ρόλου πίσω από τον φορ

Παρά το βασικό πλάνο για τα άκρα, ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ δεν έχει αποκλείσει το ενδεχόμενο ενός διαφορετικού σεναρίου. Είναι γνωστό τι μπορεί να προσφέρει ο Κώστας Φορτούνης αγωνιζόμενος πίσω από τον φορ, σε έναν πιο κεντρικό ρόλο, εφόσον οι συνθήκες ενός αγώνα το απαιτήσουν.

Ωστόσο, αυτή η επιλογή παραμένει περισσότερο μία σκέψη στο μυαλό του Ισπανού τεχνικού παρά μία βασική κατεύθυνση αυτή τη στιγμή. Δεν έχει φανεί μέχρι τώρα ότι ο Αλγκουαθίλ επιθυμεί να καθιερώσει τον Φορτούνη ως «δεκάρι» στην ομάδα. Ο προπονητής του Ολυμπιακού θέλει αρχικά να αξιοποιήσει τα χαρακτηριστικά που έχει στη διάθεσή του και να διαμορφώσει τους ρόλους ανάλογα με τις ανάγκες κάθε παιχνιδιού.

Με πληροφορίες από: Gazzetta