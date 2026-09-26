Ταουσιάνης: «Συγχαρητήρια στους παίκτες για τη νίκη και τη νοοτροπία που δείχνουν»

Η Εθνική Ελπίδων σημείωσε μια σημαντική εκτός έδρας νίκη, επικρατώντας της Γεωργίας με σκορ 3-0 σε αγώνα που διεξήχθη στην Τιφλίδα. Αυτό το αποτέλεσμα διατηρεί ζωντανές τις ελπίδες της ελληνικής ομάδας για πρόκριση στην τελική φάση του Euro U21. Μετά το τέλος της αναμέτρησης, ο τεχνικός της Εθνικής Ελπίδων, Γιάννης Ταουσιάνης, εξέφρασε τα θερμά του συγχαρητήρια προς τους ποδοσφαιριστές του, τονίζοντας τη νοοτροπία που επέδειξαν.

Η κρίσιμη νίκη στην Τιφλίδα

Η Εθνική Ελπίδων κατάφερε να αποσπάσει ένα ιδιαίτερα σημαντικό τρίποντο από την πρωτεύουσα της Γεωργίας, την Τιφλίδα, επικρατώντας με καθαρό σκορ 3-0. Αυτή η νίκη έχει πολλαπλή σημασία για την πορεία της ομάδας στα προκριματικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος U21.

Το θετικό αυτό αποτέλεσμα επιτρέπει στην ελληνική ομάδα να παραμείνει ενεργά μέσα στο παιχνίδι της πρόκρισης. Συγκεκριμένα, η Εθνική Ελπίδων διατηρεί τις πιθανότητες να αναδειχθεί ως μία από τις καλύτερες δεύτερες ομάδες των ομίλων. Ένα τέτοιο σενάριο θα οδηγήσει σε απευθείας πρόκριση στην τελική φάση του Euro U21, χωρίς την ανάγκη για αγώνες μπαράζ.

Οι δηλώσεις του Ομοσπονδιακού προπονητή

Αμέσως μετά το σφύριγμα της λήξης του αγώνα, ο Ομοσπονδιακός προπονητής, Γιάννης Ταουσιάνης, προέβη σε δηλώσεις, στις οποίες εξέφρασε την ικανοποίησή του για την απόδοση και το αποτέλεσμα. Ο κ. Ταουσιάνης ανέφερε χαρακτηριστικά ότι η ομάδα του αντιμετώπισε έναν ανταγωνιστικό και μαχητικό αντίπαλο, γεγονός που καθιστά τη νίκη ακόμα πιο σημαντική.

Επιπλέον, ο τεχνικός αναφέρθηκε στις συνθήκες του αγωνιστικού χώρου, ο οποίος, όπως τόνισε, δυσκόλευε τις προσπάθειες των ποδοσφαιριστών. Παρά τις συγκεκριμένες δυσκολίες, η Εθνική Ελπίδων κατάφερε να κατακτήσει τη νίκη, πραγματοποιώντας σε μεγάλα χρονικά διαστήματα ένα καλό παιχνίδι, το οποίο βασίστηκε στις καθορισμένες αγωνιστικές αρχές της ομάδας.

Η αντίδραση της άμυνας και η νοοτροπία του γκρουπ

Στο πλαίσιο των δηλώσεών του, ο Γιάννης Ταουσιάνης δεν παρέλειψε να αναγνωρίσει τις προκλήσεις που αντιμετώπισε η ομάδα του. Συγκεκριμένα, επεσήμανε ότι ο αντίπαλος, κυρίως κατά τη διάρκεια του πρώτου ημιχρόνου, δημιούργησε κάποιες στιγμές ανησυχίας μπροστά στην ελληνική εστία.

Ωστόσο, ο προπονητής εξήρε την αντίδραση της αμυντικής γραμμής, η οποία, όπως δήλωσε, αντέδρασε με επιτυχία σε αυτές τις δύσκολες φάσεις. Τα συγχαρητήρια του κ. Ταουσιάνη απευθύνθηκαν στους ποδοσφαιριστές όχι μόνο για την κατάκτηση της νίκας και το καλό παιχνίδι που παρουσίασαν, αλλά και για τη συνολική νοοτροπία που επιδεικνύουν ως ένα ενιαίο γκρουπ.

Το επόμενο βήμα: ο αγώνας με τη Λετονία

Ο Γιάννης Ταουσιάνης χαρακτήρισε τη νίκη επί της Γεωργίας ως ένα πρώτο βήμα που στέφθηκε με επιτυχία στην προσπάθεια της Εθνικής Ελπίδων για πρόκριση. Η προσοχή της ομάδας στρέφεται πλέον στον επόμενο αγώνα, ο οποίος θεωρείται εξίσου κρίσιμος.

Ο προπονητής δήλωσε ότι η ομάδα θα αξιοποιήσει τις επόμενες ημέρες για εντατική προετοιμασία. Στόχος είναι να επαναληφθεί η θετική εμφάνιση και το επιτυχημένο αποτέλεσμα και στην επικείμενη αναμέτρηση, η οποία θα διεξαχθεί απέναντι στην Εθνική ομάδα της Λετονίας.

Με πληροφορίες από: Gazzetta