Βιέννη: Ήττα με 85 πόντους διαφορά στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος

Μία από τις πιο βαριές ήττες στην ιστορία της γνώρισε η ομάδα μπάσκετ της Βιέννης, καθώς διαλύθηκε με 122-37 από τους Τραϊσκίρχεν Λάιονς. Η ήττα αυτή, με διαφορά 85 πόντων, σημειώθηκε στην πρεμιέρα του αυστριακού πρωταθλήματος και προκάλεσε εντύπωση λόγω του εξωφρενικού της μεγέθους. Ωστόσο, πίσω από το τελικό σκορ υπάρχει μια πολύ συγκεκριμένη και συνειδητή εξήγηση από πλευράς της Βιέννης.

Η βαριά ήττα στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος

Η Vienna BC, η ομάδα που πριν από λίγες ημέρες αντιμετώπισε τον Προμηθέα στα προκριματικά του BCL, βρέθηκε αντιμέτωπη με μια πρωτοφανή ήττα. Στην πρώτη αγωνιστική του αυστριακού πρωταθλήματος, οι Τραϊσκίρχεν Λάιονς επικράτησαν με το συντριπτικό 122-37.

Η διαφορά των 85 πόντων αποτυπώνει πλήρως την εικόνα του αγώνα, ο οποίος ουσιαστικά είχε κριθεί από πολύ νωρίς. Το αποτέλεσμα αυτό καταγράφεται ως μία από τις πλέον ηχηρές ήττες στην πορεία του συλλόγου.

Η εξέλιξη του αγώνα και η κυριαρχία των Λάιονς

Ο αγώνας έδειξε από την αρχή την κυριαρχία των Τραϊσκίρχεν Λάιονς. Ήδη από την πρώτη περίοδο, οι Λάιονς είχαν καταφέρει να προηγηθούν με 36-2, θέτοντας τις βάσεις για την ευρεία επικράτησή τους.

Στο ημίχρονο, το σκορ είχε φτάσει στο 65-9, δείχνοντας το μέγεθος της διαφοράς δυναμικότητας μεταξύ των δύο ομάδων. Μάλιστα, σε κάποιο σημείο της αναμέτρησης, η διαφορά άγγιξε ακόμη και τους 89 πόντους, πριν διαμορφωθεί το τελικό 122-37.

Η στρατηγική επιλογή της Βιέννης

Η εξήγηση για το ασυνήθιστα μεγάλο σκορ και την ήττα της Βιέννης βρίσκεται στη σύνθεση του ρόστερ που επέλεξε να χρησιμοποιήσει. Η ομάδα κατέβηκε στον αγώνα με ένα σύνολο που περιλάμβανε αρκετούς 16χρονους και 17χρονους παίκτες.

Επιπλέον, στο ρόστερ υπήρχαν και παίκτες ηλικίας 18 και 19 ετών. Αυτή η επιλογή έγινε συνειδητά, με στόχο να δοθεί η ευκαιρία στους νεαρούς αθλητές να αποκτήσουν εμπειρίες στο πρωτάθλημα.

Το αυστριακό πρωτάθλημα ως πεδίο ανάπτυξης

Η Vienna BC έχει μπροστά της φέτος σημαντικές διοργανώσεις, όπως η ABA League και το FIBA Europe Cup. Σε αυτές τις διοργανώσεις, θα αγωνιστεί ο βασικός κορμός της ομάδας, αποτελούμενος από τους πιο έμπειρους και καταξιωμένους παίκτες.

Έτσι, το αυστριακό πρωτάθλημα χρησιμοποιείται σε μεγάλο βαθμό ως πεδίο ανάπτυξης για τους νεαρούς παίκτες. Η ομάδα επέλεξε να θυσιάσει το αποτέλεσμα σε συγκεκριμένους αγώνες του εγχώριου πρωταθλήματος, προκειμένου να λειτουργήσει ως «σχολείο» για τη νέα γενιά αθλητών της.

Οι αριθμοί που αποτυπώνουν τη διαφορά δυναμικότητας

Η διαφορά δυναμικότητας μεταξύ των δύο ομάδων αποτυπώθηκε με σαφήνεια και στους αριθμούς του αγώνα. Οι Τραϊσκίρχεν Λάιονς κυριάρχησαν απόλυτα στα ριμπάουντ, καταγράφοντας 56 έναντι μόλις 20 της Βιέννης.

Ακόμη πιο χαρακτηριστική ήταν η διαφορά στα αμυντικά ριμπάουντ, όπου οι Λάιονς είχαν 41, ενώ η Βιέννη μόλις 11. Το απίθανο τελικό σκορ του 122-37 ήταν το αποτέλεσμα αυτής της συνειδητής επιλογής της Βιέννης να χρησιμοποιήσει το εγχώριο πρωτάθλημα για την ανάπτυξη των νεαρών της παικτών.

Με πληροφορίες από: Gazzetta