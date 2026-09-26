Ένταση στο time out του Παναθηναϊκού με τον Ομπράντοβιτς να έχει παράπονα

Ο Σέρβος τεχνικός Ζέλιμιρ Ομπράντοβιτς βρέθηκε σε έντονη κατάσταση κατά τη διάρκεια ενός time out στον δεύτερο ημιτελικό του Stoiximan Super Cup. Ο προπονητής του Παναθηναϊκού εξέφρασε τα παράπονά του προς τους παίκτες του, με τον Λευτέρη Μαντζούκα να είναι ο κύριος αποδέκτης των παρατηρήσεων του Σέρβου τεχνικού. Η αντίδραση αυτή ήρθε ως αποτέλεσμα της όχι και τόσο καλής εκκίνησης της ομάδας του στο παιχνίδι.

Η έντονη αντίδραση του Ζέλιμιρ Ομπράντοβιτς

Ο Ζέλιμιρ Ομπράντοβιτς, ένας προπονητής γνωστός για την απαιτητικότητά του και την προσήλωσή του στην τελειότητα, έδειξε την έντονη δυσαρέσκειά του κατά τη διάρκεια ενός κρίσιμου time out. Η στιγμή αυτή σημειώθηκε στον αγώνα του Παναθηναϊκού απέναντι στον ΠΑΟΚ, στο πλαίσιο του Stoiximan Super Cup.

Ο Σέρβος τεχνικός ήταν εμφανώς έξαλλος με την απόδοση των παικτών του στο παρκέ. Οι παρατηρήσεις του ήταν πολλές και αφορούσαν διάφορα σημεία του παιχνιδιού, καθώς η εικόνα της ομάδας δεν ήταν αυτή που επιθυμούσε ο προπονητής. Η ένταση ήταν εμφανής στην έκφραση και τη στάση του Ομπράντοβιτς, ο οποίος προσπάθησε να αφυπνίσει τους αθλητές του.

Ο Λευτέρης Μαντζούκας στο επίκεντρο των παρατηρήσεων

Ανάμεσα στους παίκτες που δέχτηκαν τις παρατηρήσεις του Ζέλιμιρ Ομπράντοβιτς, ο Λευτέρης Μαντζούκας ήταν αυτός που βρέθηκε στο επίκεντρο. Ο Σέρβος τεχνικός τον επέλεξε ως κύριο αποδέκτη των σχολίων του κατά τη διάρκεια του time out, κάνοντάς του τις απαραίτητες επισημάνσεις για την απόδοσή του.

Ο Μαντζούκας, σύμφωνα με τις πληροφορίες, «τα άκουσε» περισσότερο από κάθε άλλον συμπαίκτη του. Ο Ζοτς, όπως είναι ευρέως γνωστός ο Ομπράντοβιτς, προσπάθησε με αυτό τον τρόπο να διορθώσει άμεσα τα λάθη και να κινητοποιήσει τον νεαρό παίκτη, αλλά και την υπόλοιπη ομάδα, ενόψει της συνέχειας του ημιτελικού.

Η εκκίνηση του Παναθηναϊκού στον ημιτελικό

Η έντονη αντίδραση του Ζέλιμιρ Ομπράντοβιτς είχε ως βασική αιτία την όχι και τόσο καλή εκκίνηση του Παναθηναϊκού στον δεύτερο ημιτελικό του Stoiximan Super Cup. Η ομάδα αντιμετώπιζε τον ΠΑΟΚ και η αρχική της εικόνα στο παιχνίδι δεν ήταν αυτή που θα περίμενε κανείς από έναν διεκδικητή τίτλου.

Η κακή αυτή εκκίνηση οδήγησε τον Σέρβο προπονητή να ζητήσει άμεσα time out, προκειμένου να παρέμβει και να προσπαθήσει να επαναφέρει την ομάδα του στον σωστό δρόμο. Οι παίκτες φάνηκε να μην έχουν βρει τον ρυθμό τους στα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης, κάτι που προκάλεσε την έντονη δυσαρέσκεια του Ομπράντοβιτς.

Ο δρόμος προς τον τελικό του Stoiximan Super Cup

Ο αγώνας μεταξύ Παναθηναϊκού και ΠΑΟΚ αποτελούσε τον δεύτερο ημιτελικό του Stoiximan Super Cup. Ο νικητής αυτής της αναμέτρησης θα εξασφάλιζε την πρόκριση στον μεγάλο τελικό του θεσμού, όπου θα αντιμετώπιζε έναν ήδη γνωστό αντίπαλο.

Ο τελικός του Stoiximan Super Cup έχει προγραμματιστεί να διεξαχθεί την επόμενη ημέρα, με την ώρα έναρξης να έχει οριστεί στις 20:00. Η αναμέτρηση αυτή θα κρίνει τον φετινό κάτοχο του τροπαίου, προσφέροντας ένα θέαμα υψηλού επιπέδου στους φιλάθλους.

Το αποτέλεσμα του πρώτου ημιτελικού και ο αντίπαλος

Πριν από τον δεύτερο ημιτελικό, είχε διεξαχθεί ο πρώτος αγώνας της φάσης αυτής. Σε αυτή την αναμέτρηση, ο Ολυμπιακός αντιμετώπισε την ΑΕΚ, διεκδικώντας την πρώτη θέση στον τελικό του Stoiximan Super Cup.

Οι «ερυθρόλευκοι» κατάφεραν να επικρατήσουν της ΑΕΚ με ένα τελικό σκορ 93-80, εξασφαλίζοντας έτσι την πρόκρισή τους στον τελικό. Αυτό σημαίνει ότι ο νικητής του ζευγαριού Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ θα κληθεί να αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό στην τελική αναμέτρηση για την κατάκτηση του Super Cup.

Με πληροφορίες από: Gazzetta