Η Λε Μαν κέρδισε στην πρεμιέρα της LNB πριν τον αγώνα με τον Άρη

Η Λε Μαν, η γαλλική ομάδα που θα αντιμετωπίσει τον Άρη στην πρεμιέρα του EuroCup, ξεκίνησε με νίκη τις υποχρεώσεις της στο γαλλικό πρωτάθλημα. Επικράτησε της Γκραβελίν με σκορ 103-97, έπειτα από παράταση, σε έναν αγώνα που διεξήχθη στην έδρα της αντιπάλου της. Αυτή η νίκη σημειώθηκε λίγες ημέρες πριν την αναμέτρηση με τον «Θεό του Πολέμου».

Η νικηφόρα πρεμιέρα στην LNB

Η Λε Μαν κατάφερε να περάσει νικηφόρα από την έδρα της Γκραβελίν, στην πρεμιέρα του γαλλικού πρωταθλήματος μπάσκετ. Ο αγώνας εξελίχθηκε σε ένα συγκλονιστικό παιχνίδι, το οποίο κρίθηκε στο έξτρα πεντάλεπτο της παράτασης. Το τελικό σκορ διαμορφώθηκε σε 103-97 υπέρ της Λε Μαν, δίνοντας στην ομάδα ένα θετικό ξεκίνημα στην LNB.

Η γαλλική ομάδα έδειξε χαρακτήρα και αντοχή, καταφέρνοντας να αποσπάσει τη νίκη μακριά από την έδρα της. Αυτή η επιτυχία έρχεται σε μία κρίσιμη στιγμή, καθώς η Λε Μαν προετοιμάζεται για την έναρξη των ευρωπαϊκών της υποχρεώσεων, υποδεχόμενη τον Άρη.

Η εξέλιξη του αγώνα με την Γκραβελίν

Ο αγώνας ανάμεσα στη Λε Μαν και την Γκραβελίν χαρακτηρίστηκε από την ισορροπία του καθ' όλη τη διάρκειά του. Οι δύο ομάδες έδωσαν σκληρή μάχη, με την κυριαρχία να εναλλάσσεται μεταξύ τους. Συγκεκριμένα, οι γηπεδούχοι, η Γκραβελίν, κυριάρχησαν στο πρώτο και στο τρίτο δεκάλεπτο της αναμέτρησης.

Αντίθετα, η Λε Μαν, ως φιλοξενούμενη, επέδειξε ανωτερότητα στο δεύτερο και στο τέταρτο δεκάλεπτο, καταφέρνοντας να ισορροπήσει την κατάσταση. Η αναμέτρηση οδηγήθηκε στην παράταση, όπου η Λε Μαν ήταν πιο αποτελεσματική, σημειώνοντας επιμέρους σκορ 17-11 και εξασφαλίζοντας έτσι το «ροζ φύλλο αγώνα».

Οι κορυφαίοι παίκτες της Λε Μαν

Στην αναμέτρηση με την Γκραβελίν, αρκετοί παίκτες της Λε Μαν ξεχώρισαν με την απόδοσή τους. Ο Κάρλος Στιούαρτ πραγματοποίησε ένα εξαιρετικό παιχνίδι, αναδεικνυόμενος σε πρώτο σκόρερ της ομάδας του με 29 πόντους. Στην στατιστική του πρόσθεσε επίσης 3 ριμπάουντ και 4 ασίστ, συμβάλλοντας καθοριστικά στη νίκη.

Σημαντική ήταν και η συνεισφορά του Μπαστιέν Γκράσχοφ, ο οποίος σημείωσε 17 πόντους, ενώ παράλληλα κατέγραψε 4 ριμπάουντ και 4 ασίστ. Την τριάδα των κορυφαίων για τη γαλλική ομάδα συμπλήρωσε ο Μέλβιν Αζινσά, ο οποίος είχε επίσης 17 πόντους, μαζί με 4 ριμπάουντ και 2 ασίστ. Οι επιδόσεις αυτών των παικτών ήταν καθοριστικές για την επικράτηση της Λε Μαν.

Η επικείμενη αναμέτρηση με τον Άρη στο EuroCup

Η Λε Μαν θα υποδεχθεί τον Άρη την Τρίτη, στις 29 Σεπτεμβρίου, στις 21:00, για την πρεμιέρα του φετινού EuroCup. Αυτή η αναμέτρηση σηματοδοτεί την έναρξη των ευρωπαϊκών υποχρεώσεων για τον «Θεό του Πολέμου». Η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη έχει εκφράσει υψηλές βλέψεις για τη φετινή διοργάνωση, κάτι που προσδίδει ιδιαίτερο ενδιαφέρον στον αγώνα.

Για την αναμέτρηση της Τρίτης, ο Άρης θα έχει στη διάθεσή του δύο σημαντικούς παίκτες. Ο Βασίλης Τολιόπουλος και ο Νέναντ Ντιμιτρίγεβιτς θα είναι κανονικά διαθέσιμοι για το παιχνίδι, ενισχύοντας το ρόστερ της ελληνικής ομάδας στην ευρωπαϊκή της πρεμιέρα. Η αναμέτρηση στη Γαλλία αναμένεται με μεγάλο ενδιαφέρον, καθώς και οι δύο ομάδες επιδιώκουν ένα θετικό ξεκίνημα στο EuroCup.

Με πληροφορίες από: Gazzetta