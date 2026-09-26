Συμμετοχές παικτών της super league σε αγώνες nations league

Με έντονο ελληνικό ενδιαφέρον κύλησε το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, καθώς αρκετοί ποδοσφαιριστές που αγωνίζονται στο πρωτάθλημα της Stoiximan Super League συμμετείχαν στις αναμετρήσεις του UEFA Nations League. Ορισμένοι από αυτούς βρέθηκαν στο αρχικό σχήμα των εθνικών τους ομάδων, ενώ άλλοι είχαν ενεργό ρόλο στις αναμετρήσεις.

Το ενδιαφέρον επικεντρώθηκε σε παίκτες όπως ο Σταύρος Πήλιος, ο Ρέμο Φρόιλερ και ο Ελμίν Ραστόντερ, οι οποίοι ξεκίνησαν ως βασικοί. Παράλληλα, ο Κάαν Καϊρινεν είχε μια ολοκληρωμένη παρουσία στον αγώνα της Φινλανδίας, ενώ ο Λόβρο Μάγερ βρέθηκε στον πάγκο της Κροατίας.

Οι βασικοί των εθνικών ομάδων

Ο Σταύρος Πήλιος, ο οποίος αγωνίζεται με τη φανέλα της ΑΕΚ στο ελληνικό πρωτάθλημα, έλαβε θέση βασικού στην ενδεκάδα της Εθνικής Αλβανίας. Η συμμετοχή του καταγράφηκε στην εντός έδρας αναμέτρηση της Αλβανίας απέναντι στη Λευκορωσία, στο πλαίσιο του UEFA Nations League. Η παρουσία του Πήλιου στην αρχική σύνθεση της χώρας του υπογραμμίζει το ελληνικό ενδιαφέρον στους διεθνείς αγώνες του Σαββάτου.

Σε ένα άλλο παιχνίδι, αυτό μεταξύ Βόρειας Μακεδονίας και Ελβετίας, δύο ακόμη ποδοσφαιριστές που αγωνίζονται στην Stoiximan Super League βρέθηκαν αντιμέτωποι. Ο Ελμίν Ραστόντερ, ποδοσφαιριστής του Παναθηναϊκού, ξεκίνησε στην ενδεκάδα των γηπεδούχων, της Βόρειας Μακεδονίας. Αντίπαλός του ήταν ο Ρέμο Φρόιλερ, μέσος του Ολυμπιακού, ο οποίος αγωνίστηκε με την Εθνική Ελβετίας.

Η 90λεπτη παρουσία του Κάιρινεν με τη Φινλανδία

Το απόγευμα του Σαββάτου, η Φινλανδία πραγματοποίησε μια εντυπωσιακή εμφάνιση, διασύροντας εκτός έδρας το Σαν Μαρίνο με σκορ 7-0. Σε αυτή την αναμέτρηση, ο μέσος της ΑΕΚ, Κάαν Καϊρινεν, είχε πλήρη συμμετοχή, αγωνιζόμενος σε όλο το 90λεπτο. Η παρουσία του Καϊρινεν καθ' όλη τη διάρκεια του αγώνα αναδεικνύει τον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει στην εθνική του ομάδα.

Η νίκη της Φινλανδίας με το ευρύ σκορ των επτά τερμάτων δείχνει την κυριαρχία της ομάδας, με τον Καϊρινεν να συνεισφέρει στην προσπάθεια αυτή. Η ολοκληρωμένη του εμφάνιση αποτελεί ένα ακόμη δείγμα της συνεισφοράς των παικτών του ελληνικού πρωταθλήματος στις διεθνείς διοργανώσεις.

Ο Λόβρο Μάγερ στον πάγκο της Κροατίας

Εκτός από τις βασικές συμμετοχές, υπήρχαν και παίκτες που βρέθηκαν στις αποστολές των εθνικών τους ομάδων, αλλά δεν αγωνίστηκαν. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί ο Λόβρο Μάγερ, ο οποίος αγωνίζεται επίσης με τη φανέλα της ΑΕΚ. Ο Μάγερ έμεινε στον πάγκο της Εθνικής Κροατίας για την εκτός έδρας αναμέτρηση με την Τσεχία.

Η παρουσία του στον πάγκο, αν και δεν συνοδεύτηκε από αγωνιστικά λεπτά, υπογραμμίζει την κλήση του στην εθνική ομάδα της χώρας του και την αναγνώριση της αξίας του. Ο αγώνας της Κροατίας με την Τσεχία ήταν μία από τις αναμετρήσεις του UEFA Nations League που διεξήχθησαν το βράδυ του Σαββάτου.

Το ελληνικό αποτύπωμα στο nations league

Η ημέρα δράσης του Σαββάτου 26 Σεπτεμβρίου στο UEFA Nations League ανέδειξε το έντονο ελληνικό ενδιαφέρον, με αρκετούς ποδοσφαιριστές της Stoiximan Super League να συμμετέχουν στους αγώνες. Οι αναμετρήσεις αυτές προσέφεραν την ευκαιρία σε παίκτες που αγωνίζονται στην Ελλάδα να εκπροσωπήσουν τις χώρες τους σε διεθνές επίπεδο.

Εκτός από τον αγώνα της Φινλανδίας που διεξήχθη το απόγευμα, οι υπόλοιπες αναμετρήσεις με ελληνικό ενδιαφέρον, όπως αυτές των Πήλιου, Φρόιλερ και Ραστόντερ, ξεκίνησαν το βράδυ στις 21:45. Η συμμετοχή των παικτών αυτών αποδεικνύει την παρουσία και την επιρροή του ελληνικού πρωταθλήματος στις διεθνείς ποδοσφαιρικές διοργανώσεις.

Με πληροφορίες από: Athletiko