Ήττα για τη Μανρέσα στην πρεμιέρα του ισπανικού πρωταθλήματος πριν τον αγώνα με τον ΠΑΟΚ

Η Μανρέσα ξεκίνησε τη φετινή αγωνιστική περίοδο στο ισπανικό πρωτάθλημα με ήττα, καθώς έχασε στην έδρα της Μπιλμπάο με σκορ 107-92. Η αναμέτρηση αυτή διεξήχθη λίγες ημέρες πριν η ισπανική ομάδα ταξιδέψει στη Θεσσαλονίκη για να αντιμετωπίσει τον ΠΑΟΚ. Ο αγώνας με τον Δικέφαλο του Βορρά αποτελεί την πρεμιέρα του EuroCup για τη νέα σεζόν, σηματοδοτώντας την έναρξη των ευρωπαϊκών υποχρεώσεων για την ομάδα.

Η πρεμιέρα στην ACB

Η ισπανική ομάδα της Μανρέσα μπήκε με το αριστερό στη φετινή διοργάνωση της ACB, το κορυφαίο πρωτάθλημα της Ισπανίας. Η ήττα σημειώθηκε στην έδρα της Μπιλμπάο, με τους γηπεδούχους να επικρατούν με το εμφατικό σκορ 107-92. Αυτό το αποτέλεσμα διαμόρφωσε ένα αρνητικό ξεκίνημα για τη Μανρέσα στην πρεμιέρα της.

Οι φιλοξενούμενοι δεν κατάφεραν να κάμψουν την αντίσταση των Βάσκων, οι οποίοι έδειξαν την κυριαρχία τους καθ' όλη τη διάρκεια του αγώνα. Από την αρχή μέχρι το τέλος της αναμέτρησης, η Μπιλμπάο ήταν κυρίαρχη, φτάνοντας τελικά στην επικράτηση και αφήνοντας τη Μανρέσα χωρίς βαθμούς στην πρώτη αγωνιστική.

Η επόμενη αναμέτρηση στο EuroCup

Αυτή η αναμέτρηση στην ACB αποτελεί το τελευταίο παιχνίδι για τη Μανρέσα πριν την έναρξη των ευρωπαϊκών της υποχρεώσεων. Η ισπανική ομάδα θα έρθει στη Θεσσαλονίκη για να αντιμετωπίσει τον ΠΑΟΚ, στο πλαίσιο της πρώτης αγωνιστικής του EuroCup. Ο αγώνας αυτός είναι ιδιαίτερα σημαντικός, καθώς σηματοδοτεί την έναρξη της πορείας τους στη διοργάνωση.

Ο αγώνας μεταξύ ΠΑΟΚ και Μανρέσα έχει προγραμματιστεί για την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου 2026. Η έναρξη της αναμέτρησης έχει οριστεί για τις 19:30, ώρα Ελλάδας, και θα διεξαχθεί στην έδρα του Δικεφάλου του Βορρά. Αυτή η αναμέτρηση θα αποτελέσει την πρεμιέρα της νέας σεζόν για τις δύο ομάδες στο EuroCup.

Οι διακριθέντες της Μανρέσα

Παρά την ήττα που υπέστη η Μανρέσα, κάποιοι παίκτες της ξεχώρισαν με την ατομική τους απόδοση. Κορυφαίος για την αντίπαλο του Δικεφάλου του Βορρά αναδείχθηκε ο Καναδός σέντερ, Ονγκέντα. Ο Ονγκέντα σημείωσε 17 πόντους και κατέγραψε 2 ριμπάουντ, προσπαθώντας να κρατήσει την ομάδα του κοντά στο σκορ.

Επίσης, μία καλή εμφάνιση πραγματοποίησε και ο Πολωνός γκαρντ, Λούκας Κολέντα. Ο Κολέντα συνέβαλε με 16 πόντους στην επίθεση της ομάδας του, ενώ πρόσθεσε στην στατιστική του ένα ριμπάουντ και 3 ασίστ. Αυτοί οι δύο παίκτες ήταν οι κύριοι εκφραστές της επιθετικής προσπάθειας της Μανρέσα στον αγώνα.

Η απόδοση της Μπιλμπάο

Από την πλευρά των γηπεδούχων, της Μπιλμπάο, ξεχώρισε η παρουσία του Νταρούν Χίλιαρντ. Ο Χίλιαρντ, ο οποίος χαρακτηρίζεται ως παλιά «καραβάνα» των ευρωπαϊκών γηπέδων και της EuroLeague, είχε μια εξαιρετική απόδοση που συνέβαλε καθοριστικά στη νίκη της ομάδας του.

Συγκεκριμένα, ο Νταρούν Χίλιαρντ κατέγραψε 19 πόντους, όντας ο πρώτος σκόρερ της αναμέτρησης. Παράλληλα, συνδύασε την επίδοσή του με 5 ριμπάουντ και 7 ασίστ, δείχνοντας την πολυδιάστατη συμβολή του. Η παρουσία του ήταν καθοριστική στην επικράτηση της ομάδας του επί της Μανρέσα, επιβεβαιώνοντας την κυριαρχία των Βάσκων στον αγώνα.

Με πληροφορίες από: Gazzetta