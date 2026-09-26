Νίκες για Ολυμπιακό, Κιλκίς και Δούκα στη 2η αγωνιστική της Handball Premier

Ο Ολυμπιακός σημείωσε τη δεύτερη συνεχόμενη νίκη του στη Handball Premier, επικρατώντας του Άρη στη Νίκαια, στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος. Παράλληλα, σε αγώνες που χαρακτηρίστηκαν από έντονη αγωνία μέχρι το τέλος, το Κιλκίς και ο Δούκας κατέκτησαν νίκες. Τις πρώτες τους νίκες στη φετινή διοργάνωση πανηγύρισαν επίσης ο Ιωνικός και η Δράμα.

Ολυμπιακός: Κυρίαρχος στη Νίκαια

Οι «ερυθρόλευκοι» του Ολυμπιακού συνέχισαν το νικηφόρο τους ξεκίνημα στη σεζόν, επικρατώντας εύκολα του Άρη Νίκαιας με 39-21 στο «Γιώργος Χαλκίδης». Η ομάδα ήταν κυρίαρχη καθ' όλη τη διάρκεια του αγώνα.

Ο Άρης, αν και αξιόμαχος ανά διαστήματα στην αναμέτρηση, δεν μπόρεσε να ακολουθήσει τους ρυθμούς του Ολυμπιακού. Κορυφαίος για τους νικητές ήταν ο Ματίγια Νίκολιτς με επτά γκολ.

Θρίαμβος για τον Ιωνικό

Ο Ιωνικός πανηγύρισε την πρώτη του νίκη στο πρωτάθλημα για τη φετινή σεζόν, επικρατώντας με σκορ 29-20. Η ομάδα πραγματοποίησε μία πολύ καλή εμφάνιση, καθώς αυτός ήταν ουσιαστικά ο πρώτος της αγώνας στη Handball Premier, μετά την αναβολή της πρεμιέρας με τον ΠΑΟΚ.

Από την πλευρά του Διομήδη, η απόδοση δεν ήταν ανάλογη με αυτή της πρεμιέρας, κυρίως στο δεύτερο ημίχρονο. Παρά το γεγονός ότι οι παίκτες του Άργους παρέμειναν ζωντανοί μέχρι την ανάπαυλα, στη συνέχεια φάνηκε να εξαντλούνται οι δυνάμεις τους, με τη διαφορά να αυξάνεται σταδιακά. Για τον Ιωνικό, ο Μιχάλης Ρούσσος ξεχώρισε με δέκα γκολ, ενώ σκόραραν επίσης οι Καραμπουρνιώτης (3), Αϊβαλιώτης (4), Ράρακος (2), Κανέλλος (2), Βασιλείου (4) και Ηλιόπουλος (1). Για τον Διομήδη ο Χανί Μουνάμπ σημείωσε οκτώ τέρματα.

Σημαντικό «διπλό» για τη Δράμα

Η ομάδα της Δράμας σημείωσε μια σημαντική εκτός έδρας νίκη, επικρατώντας της ΧΑΝΘ με σκορ 37-29 στο «Μίμης Τσικίνας». Η Δράμα κατάφερε να πάρει το «διπλό» ευκολότερα από ό,τι ίσως αναμενόταν.

Πρωταγωνιστής για την ομάδα της Δράμας αναδείχθηκε ο Χρήστος Ταπάντζης, ο οποίος συνέβαλε τα μέγιστα στην επίθεση, σημειώνοντας οκτώ γκολ. Για τη ΧΑΝΘ, η έναρξη της χρονιάς δεν ήταν η επιθυμητή, καθώς αυτή ήταν η δεύτερη ήττα σε ισάριθμους αγώνες στο φετινό πρωτάθλημα.

Νίκη θρίλερ για τον Δούκα

Ο Δούκας κατάφερε να πάρει μια μεγάλη νίκη απέναντι στον Ζαφειράκη Νάουσας, σε ένα ματς που εξελίχθηκε σε θρίλερ, με τελικό σκορ 34-31. Το παιχνίδι χαρακτηρίστηκε από πολλές εναλλαγές στο σκορ κατά τη διάρκεια του πρώτου ημιχρόνου.

Στο δεύτερο ημίχρονο, ο Δούκας κατάφερε να ισορροπήσει την απόδοσή του, τόσο στην άμυνα όσο και στην επίθεση, εξασφαλίζοντας τη νίκη με διαφορά τριών γκολ. Κορυφαίοι για τον Δούκα αναδείχθηκαν οι Φώτης Τσιούμας και Μιχάλης Στάθης, οι οποίοι σημείωσαν εννέα γκολ έκαστος. Από την πλευρά του Ζαφειράκη, ο Χρήστος Τσιγαρίδας ξεχώρισε με οκτώ γκολ, με την ομάδα της Νάουσας να παλεύει μέχρι το τέλος, αλλά τελικά λύγισε.

Το Κιλκίς πήρε το «ροζ φύλλο»

Το Κιλκίς εξασφάλισε μια πολυπόθητη νίκη απέναντι στον Αθηναϊκό, με τελικό σκορ 32-28. Η αναμέτρηση ήταν ιδιαίτερα αμφίρροπη, με τις δύο ομάδες να μάχονται σκληρά μέχρι τα τελευταία λεπτά, φτάνοντας το σκορ στο 27-26 σε ένα κομβικό σημείο.

Σε αυτό το κρίσιμο σημείο, οι σωστές αποφάσεις των παικτών του Κιλκίς, τόσο στην άμυνα όσο και στην επίθεση, αποδείχθηκαν καθοριστικές, επιτρέποντας στην ομάδα να πάρει την πρώτη της νίκη στο πρωτάθλημα. Τη νίκη του Κιλκίς σφράγισε η εξαιρετική εμφάνιση του Πανταλέων Αλεξανδρίδη, ο οποίος σημείωσε 12 γκολ.

Με πληροφορίες από: Gazzetta