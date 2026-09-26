Μία ξεχωριστή στιγμή εκτυλίχθηκε λίγο πριν το τζάμπολ του δεύτερου ημιτελικού του Stoiximan Super Cup, όπου ο Παναθηναϊκός αντιμετώπισε τον ΠΑΟΚ. Ο Νικ Καλάθης και ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς συναντήθηκαν, με τον Έλληνα γκαρντ να προσεγγίζει τον «πράσινο» πάγκο για να χαιρετήσει τον πρώην προπονητή του. Η θερμή τους αγκαλιά αποτέλεσε ένα από τα σημεία αναφοράς της αναμέτρησης, προσελκύοντας το ενδιαφέρον του κοινού.

Ο ημιτελικός του Stoiximan Super Cup

Η αθλητική επικαιρότητα στράφηκε στον δεύτερο ημιτελικό του Stoiximan Super Cup, ο οποίος έφερε αντιμέτωπους τον Παναθηναϊκό και τον ΠΑΟΚ. Η αναμέτρηση αυτή είχε ιδιαίτερη σημασία, καθώς ο νικητής της θα εξασφάλιζε την πρόκριση στον μεγάλο τελικό της διοργάνωσης. Ο τελικός έχει προγραμματιστεί για την Κυριακή, 27 Σεπτεμβρίου, στις 20:00, όπου ο νικητής του ζευγαριού θα βρει απέναντί του τον Ολυμπιακό.

Οι δύο ομάδες, Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ, παρατάχθηκαν στο γήπεδο με στόχο την πρόκριση, σε έναν αγώνα που αποτέλεσε μέρος της διοργάνωσης του Stoiximan Super Cup. Η ατμόσφαιρα πριν την έναρξη του τζάμπολ ήταν γεμάτη προσμονή, με τους φιλάθλους να αναμένουν μια δυνατή αναμέτρηση και την ανάδειξη του δεύτερου φιναλίστ.

Το επίκεντρο του ενδιαφέροντος: Ζέλικο Ομπράντοβιτς

Πριν την έναρξη της αναμέτρησης, όλα τα βλέμματα ήταν στραμμένα στον Ζέλικο Ομπράντοβιτς. Ο κορυφαίος τεχνικός, γνωστός για την πλούσια καριέρα του και τις επιτυχίες του, βρέθηκε στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος των παρευρισκομένων. Η παρουσία του προκάλεσε αρκετά «reunion» στο γήπεδο, καθώς πολλοί αθλητές και παράγοντες τον πλησίασαν για έναν χαιρετισμό ή μια σύντομη συνομιλία.

Η φήμη και η ιστορία του Ζέλικο Ομπράντοβιτς στον χώρο του μπάσκετ είναι ευρέως αναγνωρισμένες. Η παρουσία του σε ένα τέτοιο αθλητικό γεγονός, όπως ο ημιτελικός του Stoiximan Super Cup, προσέδωσε έναν επιπλέον τόνο κύρους στην διοργάνωση. Οι παρευρισκόμενοι παρακολουθούσαν με προσοχή κάθε του κίνηση, αναγνωρίζοντας την αξία του ως προσωπικότητα του αθλήματος.

Η συνάντηση Καλάθη και Ομπράντοβιτς

Μία από τις πιο χαρακτηριστικές στιγμές πριν την έναρξη του αγώνα ήταν η συνάντηση του Νικ Καλάθη με τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς. Ο Καλάθης, με δική του πρωτοβουλία, κατευθύνθηκε προς τον «πράσινο» πάγκο, όπου βρισκόταν ο Ομπράντοβιτς, προκειμένου να τον χαιρετήσει. Η κίνηση αυτή επισφραγίστηκε με μία θερμή αγκαλιά μεταξύ των δύο ανδρών, η οποία δεν πέρασε απαρατήρητη.

Η στιγμή της αγκαλιάς Καλάθη και Ομπράντοβιτς αποτέλεσε ένα στιγμιότυπο που ξεχώρισε, λίγα λεπτά πριν το τζάμπολ του Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ. Η αυθόρμητη αυτή κίνηση του Νικ Καλάθη προς τον κορυφαίο τεχνικό έδειξε τον σεβασμό και την εκτίμηση που διατηρεί ο αθλητής προς τον πρώην προπονητή του.

Η κοινή πορεία στο «τριφύλλι»

Η ιδιαίτερη σχέση μεταξύ του Νικ Καλάθη και του Ζέλικο Ομπράντοβιτς έχει τις ρίζες της στην κοινή τους πορεία στον Παναθηναϊκό. Ο Νικ Καλάθης είχε την ευκαιρία να συνεργαστεί με τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς κατά τη διάρκεια της θητείας του στο «τριφύλλι». Αυτή η συνεργασία είχε διαμορφώσει έναν ισχυρό δεσμό μεταξύ τους, ο οποίος φάνηκε και στην πρόσφατη συνάντησή τους.

Η παρουσία του Ομπράντοβιτς στον «πράσινο» πάγκο, έστω και σε αυτή την περίσταση, ανακάλεσε μνήμες από την εποχή που οι δύο άνδρες εργάζονταν μαζί για την επιτυχία του Παναθηναϊκού. Η πρωτοβουλία του Καλάθη να τον χαιρετήσει προσωπικά υπογράμμισε τη διαχρονική εκτίμηση που τρέφει για τον προπονητή που τον καθοδήγησε σε σημαντικά στάδια της καριέρας του.

Με πληροφορίες από: Gazzetta