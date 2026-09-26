Φινλανδία – Σλοβενία 3-0: Ιστορικό μετάλλιο για τους φοβερούς Φινλανδούς

Η Φινλανδία σημείωσε μια σπουδαία επιτυχία, επικρατώντας της Σλοβενίας με 3-0 σετ στον μικρό τελικό του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος βόλεϊ. Με αυτή τη νίκη, οι Φινλανδοί κατέκτησαν το χάλκινο μετάλλιο, το οποίο αποτελεί και το πρώτο τους σε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Η αναμέτρηση κρίθηκε στις λεπτομέρειες, ειδικά στα κρίσιμα σετ, με τους «κυανόλευκους» να πανηγυρίζουν μια ιστορική διάκριση.

Η ιστορική επιτυχία της Φινλανδίας

Η ομάδα της Φινλανδίας, υπό την καθοδήγηση του πρώην ακραίου του Ολυμπιακού, Όλι Κούναρι, συνεχίζει την ανοδική της πορεία. Τα δύο τελευταία χρόνια, η Φινλανδία έχει κατακτήσει ισάριθμα European League, δείχνοντας τη δυναμική της. Τώρα, με την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, η ομάδα ανεβάζει ακόμη πιο ψηλά τον πήχη, σημειώνοντας μια πρωτοφανή επιτυχία στην ιστορία της.

Οι «κυανόλευκοι» επικράτησαν της Σλοβενίας με σκορ 3-0 σετ, με επιμέρους σκορ 25-23, 25-20 και 29-27. Το χάλκινο μετάλλιο είναι το πρώτο για τη Φινλανδία σε μια τόσο μεγάλη διοργάνωση, γεγονός που προκάλεσε έντονους πανηγυρισμούς από την πλευρά των τυπικά γηπεδούχων.

Η πορεία της Σλοβενίας

Από την άλλη πλευρά, η Σλοβενία, μια ομάδα με σημαντικές διακρίσεις στο παρελθόν, έμεινε εκτός βάθρου. Η Σλοβενία είχε κατακτήσει τέσσερα μετάλλια στα πέντε τελευταία Eurovolley, επιδεικνύοντας μια σταθερά υψηλή απόδοση. Παρά την απώλεια του μεταλλίου αυτή τη φορά, η πορεία της ομάδας δεν μπορεί να χαρακτηριστεί άσχημη, δεδομένων των προβλημάτων που αντιμετώπισε.

Το πρώτο και το τρίτο σετ του αγώνα ήταν ιδιαίτερα αμφίρροπα και κρίθηκαν κυριολεκτικά στις λεπτομέρειες. Παρόλα αυτά, η Φινλανδία κατάφερε να τα κατακτήσει, εξασφαλίζοντας τη νίκη και το μετάλλιο.

Αναλυτικά οι πόντοι των ομάδων

Στον αγώνα, η Φινλανδία συγκέντρωσε τους πόντους της από διάφορες πηγές. Συγκεκριμένα, οι Φινλανδοί σημείωσαν 4 άσους, 45 επιθέσεις και 11 μπλοκ. Επιπλέον, κέρδισαν 19 πόντους από λάθη των αντιπάλων τους.

Η Σλοβενία, από την πλευρά της, είχε 2 άσους, 39 επιθέσεις και 8 μπλοκ. Επίσης, η ομάδα της Σλοβενίας κέρδισε 21 πόντους από λάθη των Φινλανδών αντιπάλων.

Οι πρωταγωνιστές του αγώνα

Για τη Φινλανδία, υπό την καθοδήγηση του Κούναρι, ξεχώρισαν αρκετοί παίκτες. Ο Λούκα Μάρτιλα συνέβαλε με 17 πόντους (15/36 επιθέσεις, 1 άσος, 1 μπλοκ) και είχε 54% στην υποδοχή με 4% άριστες. Ο Νόα Μάρτιλα ήταν επίσης καθοριστικός με 19 πόντους (15/28 επιθέσεις, 4 μπλοκ) και 50% στην υποδοχή με 28% άριστες. Ο Λίντκβιστ πρόσθεσε 12 πόντους (10/16 επιθέσεις, 1 άσος, 1 μπλοκ). Συμμετείχαν επίσης οι Τινίσμα με 3 πόντους (1/3 επ., 1 άσος, 1 μπλοκ), Βάλιμα με 1 πόντο (1 μπλοκ), Χαπανιέμι με 4 πόντους (1/6 επ., 3 μπλοκ) και Γιόκελα με 4 πόντους (3/10 επ., 1 άσος). Ο Κόικα αγωνίστηκε ως λίμπερο με 45% στην υποδοχή και 45% άριστες, ενώ ο Τερβαπόρτι επίσης συνέβαλε.

Από την ομάδα της Σλοβενίας, με προπονητή τον Σόλι, ο Μόζιτς ήταν ο πρώτος σκόρερ με 15 πόντους (15/24 επιθέσεις) και 38% στην υποδοχή με 19% άριστες. Ο Μουγιάνοβιτς σημείωσε 11 πόντους (10/32 επιθέσεις, 1 μπλοκ). Ο Κοζαμέρνικ πρόσθεσε 7 πόντους (4/7 επιθέσεις, 3 μπλοκ) και ο Μπράτσκο 7 πόντους (5/11 επιθέσεις, 1 άσος, 1 μπλοκ) με 50% στην υποδοχή και 13% άριστες. Ο Παγένκ είχε 4 πόντους (2/7 επιθέσεις, 1 άσος, 1 μπλοκ) και ο Τσέμπουλι επίσης 4 πόντους (3/12 επιθέσεις, 1 μπλοκ) με 71% στην υποδοχή και 29% άριστες. Συμμετείχαν επίσης οι Πλάνινσιτς, Κόβατσιτς (λίμπερο, 72% υπ. – 28% άριστες), Στάλεκαρ με 1 πόντο (1 μπλοκ), Νάιντιτς και Σεν (0/2 επ., 75% υπ. – 25% άριστες).

Με πληροφορίες από: Gazzetta