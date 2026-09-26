Εντυπωσιακή πρεμιέρα για τον Πανιώνιο με νίκη επί της Βουλιαγμένης

Σε μια εντυπωσιακή πρεμιέρα στην Waterpolo League ανδρών, ο Πανιώνιος νίκησε τη Βουλιαγμένη με σκορ 14-11 στο κολυμβητήριο της Αρτάκης στη Νέα Σμύρνη. Η αναμέτρηση αυτή αποτέλεσε το ντεμπούτο του Θοδωρή Χατζηθεοδώρου στον πάγκο του Ιστορικού, ο οποίος είδε την ομάδα του να ξεκινά ιδανικά το πρωτάθλημα. Ο 37χρονος αρχηγός Αλέξανδρος Γούνας ξεχώρισε, σημειώνοντας έξι γκολ και οδηγώντας τον Πανιώνιο στην επικράτηση.

Η κυριαρχία του Πανιωνίου και ο Γούνας

Ο Πανιώνιος πραγματοποίησε ένα δυναμικό ξεκίνημα στην αναμέτρηση, καταφέρνοντας να αποκτήσει ένα σημαντικό προβάδισμα έναντι της Βουλιαγμένης. Με ένα σερί 4-0, η ομάδα της Νέας Σμύρνης ξέφυγε στο σκορ, φτάνοντας το 10-6 στις αρχές της τρίτης περιόδου, δείχνοντας τις διαθέσεις της για τη φετινή σεζόν.

Σε αυτή την επικράτηση, καθοριστικός ήταν ο ρόλος του Αλέξανδρου Γούνα. Ο 37χρονος αρχηγός του Πανιωνίου, γνωστός για την ικανότητά του στο σκοράρισμα, πέτυχε συνολικά έξι γκολ. Ήταν αυτός που διαμόρφωσε το τελικό σκορ 14-11, επισφραγίζοντας τη νίκη της ομάδας του και την ιδανική έναρξη στο πρωτάθλημα.

Η αντίδραση της Βουλιαγμένης και ο Τρούλος

Από την πλευρά της Βουλιαγμένης, παρά την προσπάθεια, τα έξι γκολ που σημείωσε ο Μπάμπης Τρούλος δεν αποδείχθηκαν αρκετά για να ανατρέψουν την εις βάρος της κατάσταση. Η ομάδα του Βλαντιμίρ Βουγιασίνοβιτς βρέθηκε πίσω στο σκορ και, αν και κατάφερε να μειώσει τη διαφορά μέχρι τα δύο γκολ σε ορισμένα σημεία, δεν μπόρεσε να φτάσει στην ισοφάριση ή στην προσπέραση.

Η αναμέτρηση αυτή σηματοδοτεί την έναρξη μιας χρονιάς που προμηνύεται δύσκολη για τη Βουλιαγμένη, η οποία θα πρέπει να ανασυνταχθεί ενόψει των επόμενων αγώνων της Waterpolo League ανδρών.

Οι συνθέσεις των ομάδων

Για τον Πανιώνιο, υπό την καθοδήγηση του Θοδωρή Χατζηθεοδώρου, αγωνίστηκαν οι: Ριστίσεβιτς, Μπουζαλάς, Κ. Μπιτσάκος (1 γκολ), Καρατζάς (2 γκολ), Τσολακούδης (1 γκολ), Γούβης (2 γκολ), Γραμματικός, Α. Μπιτσάκος, Λάζιτς (1 γκολ), Γούνας (6 γκολ), Κουκουνάς, Καπετανάκης (1 γκολ), Μαυροβουνιώτης, Λαμπάτος και Αλμπέρτης.

Η σύνθεση της Βουλιαγμένης, με προπονητή τον Βλαντιμίρ Βουγιασίνοβιτς, περιλάμβανε τους: Ανδρεάδη, Λεβάντη, Τόττη, Αλμύρα, Τρούλο (6 γκολ), Λεωνιδάκη, Σπάιτς (1 γκολ), Σγουρίδη, Καστρινάκη (1 γκολ), Τε Ριέλε (1 γκολ), Πατσιλινάκο, Παπανικολάου, Α. Γιαννόπουλο, Μαντζουρίδη (1 γκολ) και Δεληγιάννη (1 γκολ).

Το ντέρμπι της Χίου με τον ΠΑΟΚ

Παράλληλα με την αναμέτρηση της Νέας Σμύρνης, ένα σπουδαίο ντέρμπι διεξήχθη στο Ιωνικό Κολυμβητήριο, όπου η Χίος αναμετρήθηκε με τον ΠΑΟΚ. Ο αγώνας εξελίχθηκε σε μια πραγματική μάχη, με τη Χίο να δείχνει αντίδραση στα τελευταία λεπτά και να καταφέρνει να αποσπάσει την ισοπαλία με σκορ 10-10.

Ο ΠΑΟΚ είχε καταφέρει να προηγηθεί με 10-8, χάρη στα γκολ των Μπόμπου και Ντέλιτς, μόλις 1 λεπτό και 50 δευτερόλεπτα πριν από τη λήξη της αναμέτρησης. Ωστόσο, η Χίος δεν είχε πει την τελευταία του λέξη, οδηγώντας σε ένα δραματικό φινάλε.

Ο Γρηγόρης Γιαννόπουλος πρωταγωνιστής για τη Χίο

Μεγάλος πρωταγωνιστής για τη νησιωτική ομάδα αναδείχθηκε ο Γρηγόρης Γιαννόπουλος. Ο 28χρονος περιφερειακός, ο οποίος είναι γιος του προέδρου της ΚΟΕ Κυριάκου Γιαννόπουλου, έκανε ένα εντυπωσιακό ντεμπούτο, σημειώνοντας συνολικά πέντε γκολ.

Τα δύο τελευταία του τέρματα ήταν και τα πιο καθοριστικά, καθώς διαμόρφωσαν το τελικό ισόπαλο σκορ. Αρχικά, μείωσε σε 10-9 ένα λεπτό και σαράντα δευτερόλεπτα πριν από το τέλος, και στη συνέχεια, μόλις δύο δευτερόλεπτα πριν από τη λήξη, με ένα γυριστό σουτ έξω από τα 6 μέτρα, «κάρφωσε» την μπάλα στο δεξί παράθυρο της εστίας του ΠΑΟΚ, εξασφαλίζοντας τον πολύτιμο βαθμό της ισοπαλίας για τη Χίο.

Με πληροφορίες από: Gazzetta