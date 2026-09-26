Η Εθνική Ελπίδων πέρασε με εμφατικό τρόπο από την Τιφλίδα, επικρατώντας της Γεωργίας με σκορ 3-0. Η αναμέτρηση διεξήχθη στο πλαίσιο της όγδοης αγωνιστικής των προκριματικών του Euro U21, με την ελληνική ομάδα να παρουσιάζεται σοβαρή και πειθαρχημένη. Η «γαλανόλευκη» εκμεταλλεύτηκε το καλό της ξεκίνημα, εξασφαλίζοντας ένα σημαντικό «διπλό» που τη διατηρεί σε τροχιά πρόκρισης στα τελικά της διοργάνωσης.

Το εμφατικό ξεκίνημα της «γαλανόλευκης»

Η Εθνική Ελπίδων μπήκε αποφασισμένη από τα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης στην Τιφλίδα, βάζοντας γρήγορα τις βάσεις για το «διπλό». Μόλις στο 5ο λεπτό, η ελληνική ομάδα άνοιξε το σκορ. Συγκεκριμένα, ο Γκούμας βρήκε με εξαιρετική κάθετη πάσα τον Νόα Άλεν, ο οποίος εισήλθε στην περιοχή από δεξιά και σκόραρε με ένα δυνατό σουτ, κάνοντας το 0-1.

Πριν προλάβουν οι γηπεδούχοι να αντιδράσουν, η Ελλάδα χτύπησε ξανά. Στο 13ο λεπτό, ο Μπακούλας επιχείρησε ένα σουτ εκτός περιοχής, με την μπάλα να ξεγελά τον Γεωργιανό τερματοφύλακα και να καταλήγει στα δίχτυα του, διαμορφώνοντας το 0-2. Με αυτά τα δύο γρήγορα τέρματα, η ομάδα του Γιάννη Ταουσιάνη απέκτησε από πολύ νωρίς ένα ξεκάθαρο προβάδισμα και διαχειρίστηκε στη συνέχεια με άνεση την αναμέτρηση.

Εντυπωσιακές επεμβάσεις και χαμένες ευκαιρίες

Παρά το προβάδισμα, η Γεωργία προσπάθησε να αντιδράσει, δημιουργώντας φάσεις στην ελληνική εστία. Στο 43ο λεπτό, ο τερματοφύλακας της Εθνικής, Μοναστηρλής, πραγματοποίησε μια εντυπωσιακή διπλή επέμβαση. Αρχικά απέκρουσε κεφαλιά και στη συνέχεια σουτ από κοντά, από τους Μπούκια και Αμιασουλασβίλι αντίστοιχα, διατηρώντας ανέπαφη την εστία του.

Λίγα λεπτά μετά την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου, στο 51ο λεπτό, η Ελλάδα παραλίγο να διευρύνει το σκορ. Ο Πνευμονίδης βρήκε με ωραία σέντρα τον Άλεν, ο οποίος κινήθηκε σαν σέντερ φορ, αλλά το πλασέ του κατέληξε πάνω από το οριζόντιο δοκάρι του Μπερουασβίλι. Στο 57ο λεπτό, η Εθνική είχε μία ακόμη πολύ καλή ευκαιρία, με τον Παπακανέλο να σουτάρει ελάχιστα άουτ από το ύψος του πέναλτι.

Το «κλείδωμα» της νίκης και η πορεία πρόκρισης

Η Ελλάδα «κλείδωσε» τη νίκη της στο 65ο λεπτό, εξασφαλίζοντας το τελικό αποτέλεσμα. Μετά από σουτ του Παπακανέλου, η μπάλα κόντραρε σε αμυντικό της Γεωργίας, βρήκε στο οριζόντιο δοκάρι και ο Πνευμονίδης πήρε την «επαναφορά». Με μια ωραία προσποίηση, πλάσαρε και διαμόρφωσε το τελικό 3-0, βάζοντας την υπογραφή του σε μία απόλυτα πειστική εμφάνιση της «γαλανόλευκης».

Ακόμη και προς το τέλος του αγώνα, η ελληνική ομάδα είχε ευκαιρίες να διευρύνει το σκορ. Στο 80ό λεπτό, ο Αποστολάκης επιχείρησε ένα ωραίο σουτ από το ημικύκλιο, το οποίο όμως σταμάτησε στο οριζόντιο δοκάρι, μην αλλάζοντας το σκορ.

Οι ελπίδες για τα τελικά του Euro U21

Με αυτή την πρώτη νίκη στην τελευταία τριάδα αγώνων, η Εθνική Ελπίδων συνεχίζει να ελπίζει σε απευθείας πρόκριση στα τελικά του Euro U21, τα οποία θα διεξαχθούν στη Σερβία και την Αλβανία. Η πρόκριση μπορεί να έρθει ως πρώτη ομάδα του ομίλου, αν η ισόβαθμη Γερμανία χάσει βαθμό ή βαθμούς.

Εναλλακτικά, η Ελλάδα μπορεί να προκριθεί ως καλύτερη δεύτερη ομάδα, σε συνδυασμό με τα αποτελέσματα των άλλων διεκδικητριών ομάδων, Ιταλίας και Φινλανδίας. Βεβαίως, υπάρχει πάντα και ο τρίτος δρόμος, αυτός των play offs, για την επιστροφή της «γαλανόλευκης» σε τελική φάση Euro έπειτα από 24 χρόνια.

Οι συνθέσεις των ομάδων

Η σύνθεση της Γεωργίας, με προπονητή τον Τζόρτζ Αδαμία, ήταν η εξής: Μπερουασβίλι, Τσετσκαλάντζε (82′ Τσουπινίντζε), Μπούκια, Αμισουλασβίλι, Ναριμανιντζε, Μπασιλάτζε, Νταντιάνι, Λορντιπανίτζε (82′ Κβαρατσκέλια), Τζαπαρίντζε (73′ Ρομπακίτζε), Ντεισάτζε (62′ Τσικοβάνι), Σάλια (73′ Πεκρισβίλι).

Για την Ελλάδα, με προπονητή τον Γιάννης Ταουσιάνη, αγωνίστηκαν οι: Μοναστηρλής, Κουτσογούλας (46′ Κάτρης), Καλογερόπουλος, Αλεξίου, Άλεν, Κοντούρης (26′ Αλμύρας), Μπακούλας (63′ Αποστολάκης), Γκούμας (73′ Μπρέγκου), Μύθου (73′ Θεοδοσουλάκης), Παπακανέλλος, Πνευμονίδης.

Με πληροφορίες από: Newsit, Athletiko