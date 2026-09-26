Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε με νίκη στην Water Polo League – Όλα τα αποτελέσματα της πρεμιέρας

Η ανδρική ομάδα πόλο του Ολυμπιακού μπήκε δυναμικά στη φετινή Water Polo League, σημειώνοντας μία εμφατική νίκη στην πρεμιέρα. Οι «ερυθρόλευκοι» επικράτησαν του ΑΝΟ Γλυφάδας με σκορ 25-3, δείχνοντας από νωρίς τις διαθέσεις τους για τη νέα αγωνιστική περίοδο. Παράλληλα, η πρώτη αγωνιστική του πρωταθλήματος είχε και άλλα ενδιαφέροντα αποτελέσματα, με τον Απόλλωνα Σμύρνης και το Παλαιό Φάληρο να ξεχωρίζουν, ενώ σημειώθηκε και μία ισοπαλία.

Εμφατική επικράτηση του Ολυμπιακού

Ο Ολυμπιακός υποδέχθηκε τον ΑΝΟ Γλυφάδας στο Παπαστράτειο και από την αρχή του αγώνα έδειξε την ανωτερότητά του. Οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν με 5-0 στην πρώτη περίοδο, θέτοντας τις βάσεις για μία άνετη επικράτηση. Στο ημίχρονο, η διαφορά είχε διευρυνθεί ακόμα περισσότερο, με το σκορ να φτάνει στο 11-1.

Η εικόνα του αγώνα δεν άλλαξε ούτε στο τρίτο οκτάλεπτο, με τον Ολυμπιακό να ανεβάζει τη διαφορά στο 17-3. Στο τελευταίο μέρος της αναμέτρησης, οι «ερυθρόλευκοι» σημείωσαν επιπλέον οκτώ γκολ, διαμορφώνοντας το τελικό 25-3. Συνολικά δέκα διαφορετικοί παίκτες του Ολυμπιακού βρήκαν δίχτυα, ενώ οι Φάτοβιτς και Σολανάκης πέτυχαν από δύο τέρματα στην πρώτη τους εμφάνιση με το σκουφάκι της ομάδας.

Νίκες για Απόλλωνα Σμύρνης και Παλαιό Φάληρο

Ο Απόλλων Σμύρνης ξεκίνησε επίσης με το δεξί τις υποχρεώσεις του στο πρωτάθλημα, επικρατώντας του Περιστερίου με 26-10. Η «ελαφρά ταξιαρχία» πήρε από νωρίς τα ηνία της αναμέτρησης, κλείνοντας την πρώτη περίοδο στο 6-1. Στο ημίχρονο, το σκορ ήταν 11-5 υπέρ του Απόλλωνα, ο οποίος συνέχισε να αυξάνει τη διαφορά μέχρι το τελικό 26-10.

Αντίστοιχα, το Παλαιό Φάληρο σημείωσε νίκη επί του ΝΟ Χανίων με 20-9. Οι γηπεδούχοι εξασφάλισαν προβάδισμα από την αρχή, κλείνοντας την πρώτη περίοδο στο 4-2. Στο ημίχρονο, το σκορ ήταν 11-6, ενώ στο τρίτο οκτάλεπτο η διαφορά έφτασε στο 16-7, πριν διαμορφωθεί το τελικό 20-9.

Ισοπαλία στη Χίο και νίκη για τον Πανιώνιο

Μία από τις πιο αμφίρροπες αναμετρήσεις της πρεμιέρας ήταν αυτή μεταξύ του ΝΟ Χίου και του ΠΑΟΚ, η οποία ολοκληρώθηκε ισόπαλη με σκορ 10-10. Ο ΠΑΟΚ προηγήθηκε με 2-1 στην πρώτη περίοδο και διατήρησε το προβάδισμα μέχρι το ημίχρονο, όπου το σκορ ήταν 5-4. Ωστόσο, ο ΝΟ Χίου κατάφερε να ανατρέψει την κατάσταση στην τρίτη περίοδο, περνώντας μπροστά με 8-7.

Στο τελευταίο οκτάλεπτο, ο «Δικέφαλος του Βορρά» αντέδρασε, με τις δύο ομάδες να πετυχαίνουν από δύο γκολ, διαμορφώνοντας το τελικό 10-10. Τέλος, ο Πανιώνιος πήρε τη νίκη με 14-11 στην πρεμιέρα της Water Polo League Ανδρών. Οι δύο ομάδες ήταν ισόπαλες στο 4-4 μετά το πρώτο οκτάλεπτο, αλλά ο Πανιώνιος απέκτησε προβάδισμα δύο τερμάτων στο δεύτερο μέρος (8-6). Διατηρώντας τον έλεγχο, έφτασε στο 11-8 μετά την τρίτη περίοδο και πανηγύρισε τη νίκη με 14-11.

Οι αναμετρήσεις που ακολουθούν

Η αγωνιστική της πρεμιέρας της Water Polo League Ανδρών δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα. Την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου, έχουν προγραμματιστεί να διεξαχθούν οι τελευταίες αναμετρήσεις. Συγκεκριμένα, θα αναμετρηθούν ο Εθνικός με τον Υδραϊκό, ενώ ο Παναθηναϊκός θα υποδεχθεί τον Ηλυσιακό.

Με πληροφορίες από: Athletiko