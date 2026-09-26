Ο Βεζένκοβ μετά τη νίκη του Ολυμπιακού: «Κάνουμε τα ίδια λάθη σε κάθε ματς»

Ο Ολυμπιακός εξασφάλισε την πρόκρισή του στον τελικό του Σούπερ Καπ, επικρατώντας της ΑΕΚ με σκορ 93-80. Μετά το τέλος του αγώνα, ο Σάσα Βεζένκοβ μίλησε για την αναμέτρηση, εστιάζοντας στα λάθη που πρέπει να διορθώσει η ομάδα. Παράλληλα, ο Βεζένκοβ εξέφρασε τα συλλυπητήριά του για τον χαμό του Σούλη Μαρκόπουλου, αναγνωρίζοντας την αγάπη του για το μπάσκετ.

Η νίκη και η πρόκριση του Ολυμπιακού

Η ομάδα του Ολυμπιακού κατάφερε να περάσει το εμπόδιο της ΑΕΚ στον ημιτελικό του Σούπερ Καπ, επικρατώντας με τελικό σκορ 93-80. Οι «ερυθρόλευκοι» έδειξαν ιδιαίτερη έμφαση στην επίθεση κατά τη διάρκεια του αγώνα, ένα στοιχείο που συνέβαλε καθοριστικά στην επικράτησή τους.

Με αυτή τη νίκη, ο Ολυμπιακός εξασφάλισε τη θέση του στον τελικό της διοργάνωσης. Εκεί, θα αντιμετωπίσει τον νικητή που θα προκύψει από την αναμέτρηση μεταξύ Παναθηναϊκού και ΠΑΟΚ, σε ένα παιχνίδι που θα κρίνει τον τίτλο του Σούπερ Καπ.

Οι δηλώσεις του Σάσα Βεζένκοβ μετά τον αγώνα

Αμέσως μετά τη λήξη της αναμέτρησης, ο Σάσα Βεζένκοβ παραχώρησε δηλώσεις στη συνέντευξη τύπου, αναλύοντας την απόδοση της ομάδας του. Ο διεθνής φόργουορντ αναφέρθηκε στα σημεία που χρήζουν βελτίωσης, παρά τη νικηφόρα έκβαση του αγώνα.

Ο Βεζένκοβ στάθηκε ιδιαίτερα στην επανάληψη συγκεκριμένων λαθών από την ομάδα. «Κάνουμε τα ίδια λάθη σε κάθε ματς και πρέπει να βελτιωθούμε άμεσα», δήλωσε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας την επιτακτική ανάγκη για άμεσες διορθωτικές κινήσεις ενόψει των επερχόμενων αγωνιστικών υποχρεώσεων.

Ανησυχία παρά τον έλεγχο του ρυθμού

Παρά το γεγονός ότι ο Ολυμπιακός κέρδισε το ματς και, όπως ανέφερε ο Βεζένκοβ, «ελέγχαμε το ρυθμό», ο παίκτης εξέφρασε την ανησυχία του για την αδυναμία της ομάδας να κοντρολάρει πλήρως την αναμέτρηση. Αυτή η κατάσταση θεωρείται ανησυχητική, καθώς υποδηλώνει ότι η ομάδα δεν έχει ακόμη φτάσει στο επιθυμητό επίπεδο σταθερότητας και απόδοσης.

Ο Σάσα Βεζένκοβ επανέλαβε ότι τα ίδια λάθη εμφανίζονται σε κάθε παιχνίδι, γεγονός που δημιουργεί την ανάγκη για άμεση και ουσιαστική βελτίωση. Η ομάδα καλείται να δουλέψει εντατικά για να διορθώσει αυτές τις αδυναμίες, δεδομένου ότι οι αγωνιστικές υποχρεώσεις που ακολουθούν είναι πολλές και απαιτητικές.

Συλλυπητήρια για τον Σούλη Μαρκόπουλο

Πριν αναφερθεί στα αγωνιστικά ζητήματα, ο Σάσα Βεζένκοβ ξεκίνησε τις δηλώσεις του εκφράζοντας τα θερμά του συλλυπητήρια για την απώλεια του Σούλη Μαρκόπουλου. Ο Βεζένκοβ αναγνώρισε τη συνεισφορά και την αγάπη του εκλιπόντος για το άθλημα του μπάσκετ.

«Αρχικά θέλω να εκφράσω τα συλλυπητήρια μου για τον χαμό του Σούλη Μαρκόπουλου ο οποίος αγάπησε αγνά το μπάσκετ», ήταν η δήλωση του παίκτη, τιμώντας τη μνήμη μιας σημαντικής προσωπικότητας του ελληνικού μπάσκετ.

Οι επερχόμενες αγωνιστικές υποχρεώσεις

Ο Σάσα Βεζένκοβ αναφέρθηκε και στο βαρύ πρόγραμμα που περιμένει τον Ολυμπιακό. Όπως δήλωσε, «οι υποχρεώσεις είναι πολλές», κάτι που καθιστά ακόμη πιο επιτακτική την ανάγκη για άμεση βελτίωση και διόρθωση των λαθών που παρατηρούνται στα παιχνίδια της ομάδας.

Η πρόκριση στον τελικό του Σούπερ Καπ σηματοδοτεί την έναρξη μιας σειράς απαιτητικών αναμετρήσεων για τον Ολυμπιακό, οι οποίες απαιτούν την καλύτερη δυνατή αγωνιστική ετοιμότητα και την ελαχιστοποίηση των λαθών για την επίτευξη των στόχων.

Με πληροφορίες από: Gazzetta