Η Ρέξαμ προσέφερε 40 εκατομμύρια ευρώ για τον Πάβελ Σουλτς, ο οποίος απέρριψε την πρόταση

Η Ρέξαμ, η ποδοσφαιρική ομάδα που ανήκει στους γνωστούς ηθοποιούς Ράιαν Ρέινολντς και Ρομπ ΜακΕλχένι, φέρεται να προέβη σε μια εντυπωσιακή προσφορά ύψους 40 εκατομμυρίων ευρώ. Στόχος της ήταν η απόκτηση του μεσοεπιθετικού Πάβελ Σουλτς από τη Λιόν, το προηγούμενο καλοκαίρι. Ωστόσο, ο Τσέχος ποδοσφαιριστής απέρριψε την πρόταση των Ουαλών, παρά το ιδιαίτερα υψηλό ποσό, το οποίο θα αποτελούσε ένα αδιανόητο ρεκόρ για την Championship.

Η πρόταση ρεκόρ της Ρέξαμ

Η Ρέξαμ, μια ομάδα που έχει τραβήξει τα βλέμματα του παγκόσμιου ποδοσφαιρικού κοινού, επιχείρησε το προηγούμενο καλοκαίρι να πραγματοποιήσει μια μεταγραφή που θα έγραφε ιστορία στην Championship. Η προσφορά της έφτασε τα 40 εκατομμύρια ευρώ, με στόχο την απόκτηση του Πάβελ Σουλτς από τη Λιόν. Το ποσό αυτό χαρακτηρίστηκε ως ένα αδιανόητο ρεκόρ για τη συγκεκριμένη κατηγορία ποδοσφαίρου.

Ο Τσέχος μεσοεπιθετικός της Λιόν, Πάβελ Σουλτς, αποτέλεσε τον μεγάλο στόχο των Ουαλών. Παρά την οικονομική διάθεση της Ρέξαμ και το ύψος της προσφοράς, ο παίκτης αποφάσισε να μην προχωρήσει τη μεταγραφή. Η άρνησή του σήμανε το τέλος των προσπαθειών της ομάδας να τον εντάξει στο δυναμικό της.

Η πορεία της Ρέξαμ και οι ιδιοκτήτες της

Η Ρέξαμ έχει διαγράψει μια αξιοσημείωτη πορεία τα τελευταία χρόνια, η οποία θυμίζει «παραμύθι του Χόλιγουντ». Η ομάδα κατάφερε να βρεθεί από την πέμπτη κατηγορία στην δεύτερη, έχοντας σημειώσει τρεις συνεχόμενες ανόδους. Αυτή η ταχεία εξέλιξη έχει προκαλέσει το ενδιαφέρον και την προσοχή τόσο των φιλάθλων όσο και των μέσων ενημέρωσης.

Πίσω από αυτή την ανοδική πορεία και τις φιλόδοξες κινήσεις βρίσκονται οι ιδιοκτήτες της ομάδας, οι γνωστοί ηθοποιοί Ράιαν Ρέινολντς και Ρομπ ΜακΕλχένι. Η παρουσία τους και η οικονομική τους στήριξη έχουν συμβάλει καθοριστικά στην προσπάθεια της Ρέξαμ να καθιερωθεί σε υψηλότερες κατηγορίες του αγγλικού ποδοσφαίρου.

Οι λόγοι της άρνησης του Πάβελ Σουλτς

Ο Πάβελ Σουλτς, ο οποίος αγωνίζεται ως μεσοεπιθετικός στη Λιόν, εξήγησε τους προσωπικούς του λόγους για την απόρριψη της πρότασης της Ρέξαμ. Ο Τσέχος ποδοσφαιριστής δήλωσε χαρακτηριστικά ότι «η Ρέξαμ μοιάζει με παραμύθι του Χόλιγουντ, αλλά δεν ήθελα να πάω στην Championship ή μία μικρή πόλη της Ουαλίας».

Ο Σουλτς πρόσθεσε επίσης πως ελπίζει η απόφασή του «να μην φανεί αυτό σαν σημάδι ασέβειας». Η δήλωση αυτή αναδεικνύει τις προτεραιότητες του παίκτη, ο οποίος, παρά την ελκυστικότητα του εγχειρήματος της Ρέξαμ και την οικονομική διάθεση, προτίμησε να μην μετακινηθεί σε μια μικρή πόλη της Ουαλίας και να αγωνιστεί στην Championship, διατηρώντας τη θέση του στη Λιόν.

Συγκρίσεις με άλλες μεταγραφές και δαπάνες

Η προσφορά των 40 εκατομμυρίων ευρώ για τον Πάβελ Σουλτς είναι ιδιαίτερα αξιοσημείωτη, ειδικά όταν συγκρίνεται με τις συνολικές μεταγραφικές δαπάνες της Ρέξαμ για την τρέχουσα σεζόν. Η ομάδα των Ράιαν Ρέινολντς και Ρομπ ΜακΕλχένι δαπάνησε φέτος για μεταγραφές συνολικά 39,75 εκατομμύρια ευρώ, ποσό που είναι ελαφρώς μικρότερο από την προτεινόμενη μόνο για τον Σουλτς μεταγραφή.

Επιπλέον, η εν λόγω προσφορά θα ξεπερνούσε κατά πολύ την ακριβότερη μεταγραφή συλλόγου της Championship στην ιστορία. Το ρεκόρ αυτό κατέχει ο Άρνε Άνχελς, ο οποίος πριν από μερικούς μήνες μετακινήθηκε από τη Σέλτικ στη Γουέστ Χαμ έναντι 25,75 εκατομμυρίων ευρώ. Το γεγονός αυτό υπογραμμίζει το μέγεθος της φιλοδοξίας και της οικονομικής δυνατότητας που επέδειξε η Ρέξαμ στην προσπάθειά της να αποκτήσει τον Τσέχο μεσοεπιθετικό.

Με πληροφορίες από: Gazzetta