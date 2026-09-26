ΟΦΗ – Κηφισιά 1-2: Πέρασαν από Ηράκλειο και πέτυχαν την πρώτη τους νίκη οι «κυανόλευκες»

Η Κηφισιά πέτυχε την πρώτη της νίκη στο φετινό πρωτάθλημα της Α' Εθνικής ποδοσφαίρου Γυναικών, επικρατώντας του ΟΦΗ με σκορ 2-1 στο Ηράκλειο. Η ομάδα των Βορείων Προαστίων κατάφερε να πάρει ένα σημαντικό «διπλό» στην Κρήτη, αφήνοντας τις Κρητικοπούλες με δύο ήττες σε ισάριθμα παιχνίδια στην αρχή της διοργάνωσης. Ο αγώνας διεξήχθη στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής, προσφέροντας πλούσιο θέαμα στους φιλάθλους.

Η εξέλιξη του αγώνα στο Ηράκλειο

Η αναμέτρηση της δεύτερης αγωνιστικής της Α' Εθνικής ποδοσφαίρου Γυναικών βρήκε τον ΟΦΗ να υποδέχεται την Κηφισιά στο Ηράκλειο. Οι φιλοξενούμενες από τα Βόρεια Προάστια μπήκαν με ιδιαίτερη δυναμική στον αγωνιστικό χώρο, δείχνοντας από νωρίς τις προθέσεις τους για τη διεκδίκηση της νίκης. Η αποφασιστικότητα αυτή μεταφράστηκε σε γκολ μόλις στο έβδομο λεπτό της αναμέτρησης.

Συγκεκριμένα, η Μπαλτίδη ήταν αυτή που κατάφερε να ανοίξει το σκορ για την Κηφισιά, δίνοντας προβάδισμα στην ομάδα της και αιφνιδιάζοντας τις γηπεδούχες. Το γρήγορο αυτό τέρμα έθεσε τις βάσεις για ένα ενδιαφέρον παιχνίδι, με τον ΟΦΗ να καλείται να αντιδράσει άμεσα μπροστά στο κοινό του.

Η άμεση απάντηση του ΟΦΗ και το ημίχρονο

Οι Κρητικοπούλες δεν άργησαν να δείξουν σημάδια ανάκαμψης μετά το αρχικό σοκ του γκολ. Μόλις οκτώ λεπτά μετά το τέρμα της Κηφισιάς, ο ΟΦΗ κατάφερε να φέρει το παιχνίδι στα ίσα, εκμεταλλευόμενος τις ευκαιρίες που του παρουσιάστηκαν. Η Ριμπάνσκα ήταν η παίκτρια που ισοφάρισε για τις γηπεδούχες στο δέκατο πέμπτο λεπτό, δίνοντας νέα πνοή στην ομάδα της.

Μετά το γκολ της ισοφάρισης, το παιχνίδι απέκτησε ισορροπία, με τις δύο ομάδες να προσπαθούν να πάρουν το προβάδισμα. Ωστόσο, παρά τις προσπάθειες και από τις δύο πλευρές, το σκορ του 1-1 παρέμεινε αμετάβλητο μέχρι τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου, αφήνοντας ανοιχτούς λογαριασμούς για το δεύτερο μέρος της αναμέτρησης.

Η κυριαρχία της Κηφισιάς στο δεύτερο μέρος

Στην επανάληψη, η Κηφισιά παρουσιάστηκε πιο αποφασιστική και κυριάρχησε στον αγωνιστικό χώρο, επιβάλλοντας τον ρυθμό της. Οι παίκτριες των Βορείων Προαστίων δημιούργησαν αρκετές επικίνδυνες στιγμές μπροστά στην εστία του ΟΦΗ, δείχνοντας την επιθυμία τους να φτάσουν στο νικητήριο τέρμα. Η πίεση που άσκησαν ήταν συνεχής και καρποφόρα.

Μάλιστα, η υπεροχή της Κηφισιάς αποτυπώθηκε και σε δύο δοκάρια που είχε η ομάδα, φτάνοντας πολύ κοντά στο γκολ. Τελικά, η επιμονή τους ανταμείφθηκε στο εξηκοστό έβδομο λεπτό, όταν η Ντα Σίλβα με ένα εντυπωσιακό σέντρα-σουτ διαμόρφωσε το τελικό 1-2, χαρίζοντας τη νίκη στην ομάδα της και ολοκληρώνοντας την ανατροπή του σκορ.

Η σημασία της νίκας για τις δύο ομάδες

Αυτή η επικράτηση στο Ηράκλειο έχει ιδιαίτερη σημασία για την Κηφισιά, καθώς αποτελεί την πρώτη της νίκη στο φετινό πρωτάθλημα της Α' Εθνικής ποδοσφαίρου Γυναικών. Το «διπλό» αυτό δίνει σημαντική ώθηση στην ομάδα των Βορείων Προαστίων για τη συνέχεια της αγωνιστικής περιόδου και ενισχύει την ψυχολογία των παικτριών.

Από την άλλη πλευρά, ο ΟΦΗ γνώρισε τη δεύτερη συνεχόμενη ήττα του σε ισάριθμα παιχνίδια, γεγονός που τον φέρνει σε δύσκολη θέση στην αρχή του πρωταθλήματος. Οι Κρητικοπούλες θα πρέπει να ανασυνταχθούν και να αναζητήσουν τους πρώτους τους βαθμούς στις επόμενες αναμετρήσεις, προκειμένου να βελτιώσουν τη θέση τους στον πίνακα της βαθμολογίας.

Τα άλλα παιχνίδια της αγωνιστικής

Εκτός από την αναμέτρηση του Ηρακλείου, η δεύτερη αγωνιστική της Α' Εθνικής ποδοσφαίρου Γυναικών περιλάμβανε και άλλα παιχνίδια. Ένα από αυτά ήταν η αναμέτρηση μεταξύ του ΠΑΣ Πύργος 1968 και του Αστέρα Τρίπολης, όπου ο Αστέρας Τρίπολης επικράτησε με σκορ 0-2. Τα τέρματα για την ομάδα της Τρίπολης σημείωσαν η Αντούγκμπε στο 25ο λεπτό και η Γκάτσου στο 76ο λεπτό, εξασφαλίζοντας τη νίκη για την ομάδα τους.

Επιπλέον, είχαν προγραμματιστεί και άλλες αναμετρήσεις για την ίδια αγωνιστική. Στις 16:00, η ΑΕΚ επρόκειτο να υποδεχθεί τις Σειρήνες Γρεβενών στο Δημοτικό Γήπεδο Αγίων Αναργύρων. Την ίδια ώρα, ο Οδυσσέας Μοσχάτου θα αντιμετώπιζε τον Παναθηναϊκό ΑΟ στο Δημοτικό Γήπεδο Μοσχάτου. Τέλος, το Δημοτικό Στάδιο Σοχώρας Ρεθύμνου θα φιλοξενούσε τον αγώνα μεταξύ του ΑΟ ΡΕΑ και του Βόλου ΝΠΣ, επίσης στις 16:00, συμπληρώνοντας το πρόγραμμα της ημέρας.

Με πληροφορίες από: Gazzetta