Βουλιαγμένη: Ένα οκτάλεπτο ήταν αρκετό κόντρα στον Εθνικό στη Waterpolo League γυναικών

Με ένα δυνατό ξέσπασμα στο τρίτο οκτάλεπτο, η Βουλιαγμένη εξασφάλισε τη νίκη της επί του Εθνικού με σκορ 14-10, στην πρεμιέρα της Waterpolo League γυναικών. Ο αγώνας διεξήχθη στο κολυμβητήριο του Λαιμού, στο πλαίσιο της 1ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος. Η ομάδα του Λαιμού έθεσε τις βάσεις για το θετικό αποτέλεσμα, δείχνοντας την αγωνιστική της ετοιμότητα από την αρχή της διοργάνωσης.

Η επικράτηση της Βουλιαγμένης επί του Εθνικού

Η αναμέτρηση ανάμεσα στη Βουλιαγμένη και τον Εθνικό ξεκίνησε με τις γηπεδούχες να παίρνουν ένα αρχικό προβάδισμα. Συγκεκριμένα, η ομάδα του Λαιμού προηγήθηκε με 4-1 στις αρχές της δεύτερης περιόδου, δείχνοντας την πρόθεσή της να επιβάλει τον ρυθμό της. Ωστόσο, ο Εθνικός κατάφερε να μειώσει τη διαφορά, φτάνοντας το σκορ στο 5-3 και στη συνέχεια στο 6-5 στα τελευταία δευτερόλεπτα του δεύτερου οκταλέπτου, διατηρώντας το παιχνίδι σε αγωνία.

Το καθοριστικό σημείο του αγώνα ήταν το τρίτο οκτάλεπτο, όπου η Βουλιαγμένη πραγματοποίησε ένα σερί έξι γκολ. Αυτό το ξέσπασμα εκτόξευσε το σκορ στο 12-5, δίνοντας ένα σημαντικό προβάδισμα στην ομάδα του Κώστα Χατζηδάκη. Παρά την προσπάθεια του Εθνικού να επιστρέψει στο παιχνίδι και να μειώσει σε 12-9, η Βουλιαγμένη διατήρησε τον έλεγχο και έφτασε στο τελικό 14-10.

Για τη Βουλιαγμένη, οι σκόρερ ήταν οι Φουράκη με 4 γκολ, Κρασσά με 3, Ξενάκη με 2, ενώ από 1 γκολ σημείωσαν οι Καλογεροπούλου, Ελευθεριάδου, Γιαννοπούλου, Γιάουστρα και Μουλχάουζεν. Την ομάδα του Λαιμού κοουτσάρισε ο Κώστας Χατζηδάκης. Από την πλευρά του Εθνικού, με προπονητή τον Ορέστη Σαλάχα, ξεχώρισαν οι Καραγιάννη με 3 γκολ, Τέρνερ και Τσιουγκρή με 2 γκολ η καθεμία, και οι Χατζηκυριακάκη, Μπέτα και Σταυρίδου με 1 γκολ αντίστοιχα.

Επιβλητική νίκη για τον Άλιμο με πρωταγωνίστρια την Μπιτσάκου

Σε ένα άλλο παιχνίδι της πρεμιέρας, ο Άλιμος σημείωσε μια επιβλητική εκτός έδρας νίκη επί της Γλυφάδας με το εντυπωσιακό σκορ 19-5. Η αναμέτρηση ανέδειξε σε πρωταγωνίστρια την 15χρονη Αφροδίτη Μπιτσάκου, η οποία πραγματοποίησε μια εντυπωσιακή πρεμιέρα. Η νεαρή αθλήτρια σημείωσε έξι γκολ, οδηγώντας την ομάδα της στη μεγάλη νίκη.

Τον Άλιμο κοουτσάρισε ο Νίκος Δεληγιάννης, με τις σκόρερ να είναι οι Αφρ. Μπιτσάκου με 6 γκολ, Τζωρτζακάκη με 3, Κουνδουράκη, Μ. Πλευρίτου και Φαν ντερ Βέιντεν με 2 γκολ η καθεμία, και τις Μαργαρίτη και Μ. Παπαδοπούλου με 1 γκολ. Για την ομάδα της Γλυφάδας, τον ΑΝΟΓ, υπό τις οδηγίες του Αργύρη Θεοδωρόπουλου, σκόραραν οι Άντρες με 3 γκολ, και οι Οικονόμου και Καρανάσιου με 1 γκολ αντίστοιχα.

Ισοπαλία θρίλερ στα Χανιά

Σε ένα από τα πιο συναρπαστικά παιχνίδια της 1ης αγωνιστικής, Πανιώνιος και Χανιά αναδείχθηκαν ισόπαλοι με σκορ 10-10. Ο αγώνας διεξήχθη στο κολυμβητήριο «Αντ. Δημητρόπουλος» της Γλυφάδας, με την ομάδα των Χανίων να είναι τυπικά η γηπεδούχος. Η αναμέτρηση είχε δραματική εξέλιξη, με τον Πανιώνιο να καταφέρει να πάρει την ισοπαλία χάρη σε μια αντεπίθεση στο τελευταίο κομμάτι του αγώνα.

Η ομάδα των Χανίων είχε προηγηθεί σημαντικά, φτάνοντας το σκορ στο 9-5 στο 17ο λεπτό του αγώνα. Ωστόσο, ο Πανιώνιος δεν το έβαλε κάτω. Πρωταγωνίστρια στην αντεπίθεση των φιλοξενούμενων ήταν η Έμμα Λόουσον, η παίκτρια από τον Καναδά. Με δικά της γκολ, η Λόουσον μείωσε το σκορ σε 9-8, 6 λεπτά και 13 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος της αναμέτρησης. Παρόλα αυτά, η Στρατηδάκη έδωσε εκ νέου πλεονέκτημα δύο γκολ στα Χανιά, διαμορφώνοντας το 10-8, 4 λεπτά και 23 δευτερόλεπτα πριν τη λήξη. Τελικά, η Πάτερου ήταν αυτή που διαμόρφωσε το τελικό 10-10, 1 λεπτό και 58 δευτερόλεπτα πριν το τέλος, ολοκληρώνοντας την ανατροπή και χαρίζοντας τον βαθμό της ισοπαλίας στον Πανιώνιο.

Με πληροφορίες από: Gazzetta