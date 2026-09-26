Ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης πραγματοποίησε την πρώτη του επίσημη εμφάνιση με τη φανέλα της ΑΕΚ, αντιμετωπίζοντας μάλιστα τον Ολυμπιακό. Η αναμέτρηση διεξήχθη στο πλαίσιο του ημιτελικού του Super Cup, όπου οι «ερυθρόλευκοι» επικράτησαν με σκορ 93-80. Αυτή η νίκη εξασφάλισε στον Ολυμπιακό την πρόκριση στον τελικό της διοργάνωσης, ο οποίος είναι προγραμματισμένος για τις 27 Σεπτεμβρίου, στις 20:00.

Η επιστροφή στην Ένωση και η πρώτη αναμέτρηση

Ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης φόρεσε για πρώτη φορά επίσημα τη φανέλα της ΑΕΚ, σε έναν αγώνα που είχε ιδιαίτερη σημασία για τον ίδιο και την ομάδα. Η επιστροφή του στην «Ένωση» έρχεται έπειτα από μια εξαετή θητεία στον Ολυμπιακό, καθιστώντας το ντεμπούτο του ακόμα πιο ξεχωριστό, καθώς βρέθηκε αντιμέτωπος με την πρώην ομάδα του. Αυτή η αναμέτρηση σηματοδότησε ένα νέο κεφάλαιο στην καριέρα του αθλητή, ο οποίος τέθηκε για πρώτη φορά αντίπαλος της μέχρι πρότινος ομάδας του, προσδίδοντας επιπλέον ενδιαφέρον στην αναμέτρηση του Super Cup.

Η εξέλιξη του ημιτελικού του Super Cup

Στον ημιτελικό του Super Cup, ο Ολυμπιακός κατάφερε να επικρατήσει της ΑΕΚ με τελικό σκορ 93-80. Η αναμέτρηση διεξήχθη με ένταση και αμφίρροπες στιγμές, με τους «ερυθρόλευκους» να εξασφαλίζουν τελικά τη νίκη και το πολυπόθητο εισιτήριο για τον τελικό της διοργάνωσης. Ο τελικός είναι προγραμματισμένος να διεξαχθεί την επόμενη ημέρα, στις 27 Σεπτεμβρίου, στις 20:00, ολοκληρώνοντας τον θεσμό του Super Cup και αναδεικνύοντας τον πρώτο τίτλο της σεζόν.

Ο χρόνος συμμετοχής του «Λάρι» στο παρκέ

Ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης, γνωστός και ως «Λάρι», αγωνίστηκε για συνολικά 18 λεπτά και 35 δευτερόλεπτα στον κρίσιμο ημιτελικό του Super Cup. Η παρουσία του στο παρκέ ήταν σημαντική για την ΑΕΚ, καθώς προσπάθησε να συνεισφέρει στην απόδοση της ομάδας του απέναντι στον Ολυμπιακό, την ομάδα στην οποία είχε αγωνιστεί για έξι χρόνια. Ο χρόνος συμμετοχής του υπογραμμίζει τον ρόλο του στο σχήμα της «Ένωσης» στην πρώτη του επίσημη εμφάνιση με τα «κιτρινόμαυρα» χρώματα.

Η στατιστική εικόνα του ντεμπούτου

Στο επίσημο ντεμπούτο του με τη φανέλα της ΑΕΚ, ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης σημείωσε συνολικά 6 πόντους. Η επίδοσή του στα σουτ περιλάμβανε 0/1 προσπάθεια για δίποντο, 1/4 εύστοχα τρίποντα και 3/5 επιτυχημένες βολές, συνθέτοντας το επιθετικό του αποτύπωμα στον αγώνα. Αυτά τα νούμερα αντικατοπτρίζουν την προσπάθειά του να σκοράρει και να συμβάλει στην επιθετική λειτουργία της ομάδας του.

Πέρα από το σκοράρισμα, ο «Λάρι» συνέλεξε 2 ριμπάουντ, δείχνοντας την παρουσία του και κάτω από τα καλάθια, τόσο στην επίθεση όσο και στην άμυνα. Ταυτόχρονα, μοίρασε 5 ασίστ στους συμπαίκτες του, συμβάλλοντας ενεργά στη δημιουργία φάσεων για την ομάδα. Στην αμυντική του προσπάθεια, κατέγραψε 2 κλεψίματα, ενώ παράλληλα είχε και 3 λάθη κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης, ολοκληρώνοντας την εικόνα της πρώτης του επίσημη εμφάνισης με τα «κιτρινόμαυρα» χρώματα.

Με πληροφορίες από: Gazzetta